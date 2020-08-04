张一鸣朋友圈回应TikTok风波：收到很多鼓励和建议

站长之家(ChinaZ.com) 8月4日 消息：今日，字节跳动创始人张一鸣在朋友圈发文称：“收到很多鼓励和建议，很鼓舞!这两天特别忙不能一一回复，太困了，先去睡觉了。”疑似回应TikTok事件。

近日，针对“TikTok”风波，张一鸣两度发布内部信。

8 月 3 日，张一鸣表示：“正尝试与一家科技公司就合作方案做初步讨论，形成方案以确保TikTok能继续服务美国用户。目前还没有完全决定最后的解决方案，外界对TikTok的关注和传言，可能还会持续一段时间。我对TikTok的未来充满信心，我也相信我们能赢得更多的信任。”

今日早些时候，张一鸣再次发布内部信称：“因为传公司将出售TikTok美国业务的新闻，很多人在微博里骂公司和我。我看到头条圈里有人说半夜被微博评论气哭，有人替我和人吵架怼到手酸，也很多同事加油鼓励。对于公众的意见，我们要能接受一段时间的误解。希望大家也不要在意短期的损誉，耐心做好正确的事。我们在各个国家尊重当地文化，所以能吸引不同国家的人才加入字节跳动，经过2- 3 年的曲折，在很多国家我们都建立了很好的雇主品牌。尽管如此，我们还是应该从长远的发展来看眼前的挑战和压力。不断追求好的产品体验，建设好的团队文化，透明开放，以及在保护用户利益和企业社会责任方面追求高标准。我相信不但能赢得用户，也能为中国企业加分。”