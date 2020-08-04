联发科回应华为下巨额芯片订单：不评论单一客户相关讯息

今日，针对“华为与联发科签订采购大单，订单金额超过1. 2 亿颗芯片数量”的报道，联发科方面回应称，根据公司政策，我们不评论单一客户相关讯息。
据台湾经济日报报道，联发科新5G芯片获得华为、OPPO和小米采用。
联发科上周发布了6月份及上半年的运营报告，在天玑1000及天玑800系列5G芯片出货大好的推动下，联发科的业绩重回涨势，创造了45个月来的新高。华为是联发科今年业务增长的关键，日前有传闻称美国
日前联发科宣布推出新款 5G 芯片天玑 720，并且新款 5G SoC 天玑 720 将被华为、小米、OPPO 等手机厂商采用。这是联发科继旗舰天玑 1000 系列，以及天玑 800 系列之后的首款 700 系列新品，也是联发科的第五款5G SoC。据介绍，天玑 720 采用台积电 7nm 工艺打造，CPU 采用8 核设计，GPU 则集成 Mali-G57 MC3。
7 月 23 日上午，联发科宣布推出新款5G SoC 天玑720。这是联发科继旗舰天玑 1000 系列，以及天玑 800 系列之后的首款 700 系列新品，也是联发科的第五款5G SoC。据介绍，天玑 720 采用台积电7nm工艺打造，CPU8 核设计，包含两个主频为2GHz的Arm Cortex-A76 大核， 6 颗2GHz的Cortex-A55 小核，GPU集成Mali-G57 MC3，支持最高12GB LPDDR4X- 2133 内存、UFS 2. 2 闪存等。天玑 720 在拍照及多媒体性能方面的特性主要包括：
自从主流旗舰手机纷纷取消耳机孔之后，TWS蓝牙耳机成为了有线耳机的“替代品” ，没有了传统的物理线材和烦人的听诊效应，同时还有着更好的佩戴体验以及便携性。但TWS蓝牙耳机的延迟问题困扰着不少用户，当用户在看剧或是玩游戏时，TWS蓝牙耳机频频出现声音和画面不同步的情况，特别是在枪击类的游戏中，当你听到枪声时，其实你已经成盒了。联发科旗舰级5G芯片天玑1000+搭载了芯片级HyperEngine 2. 0 游戏优化引擎，这一独家技术特
2016年随着4G末期的到来，联发科在重重压力之下陷入了困境，低迷了多年。现在联发科终于重见曙光了，6月份营收大涨21%，上半年营收增长12.4%，华为加大采购联发科5G芯片成为一针强心剂。根据联
7月22日消息，据国外媒体报道，同三星、华为等厂商一样，在5G方面存在感明显增强、已推出了多款5G智能手机处理器的联发科，也在着手进行6G技术的研发。外媒在报道中表示，业内人士认为联发科是提前布局6G。6G将是5G之后的新一代移动通讯技术，联发科提前布局，也将为他们未来的发展增添动力。从外媒的报道来看，联发科在5G方面是进行了约6年的研发，除了总部的研发中心，他们在诺基亚总部所在的芬兰也有一个研发中心，
7月22日消息，Redmi Note 10现身AI benchmark。AI benchmark显示，Redmi Note 10搭载的是联发科天玑820芯片。当前Redmi Note 9、Redmi Note 9 Pro和Redmi Note 9 Pro Max已经在海外（印度
联发科今天举行Q2季度说法会，公布了今年4-6月份的运营情况，营收676.03 亿新台币，环比增长11.1%，同比增长9.8%，税后净利润73.1亿新台币，环比、同比大涨25.9%、12.4%，盈利能力创下5年来最佳
说起联发科，很多人肯定第一时间想到的就是其手机芯片，但是和任何科技巨头一样，联发科的业务多着呢。近日，联发科发布了800GbE(双端口400GbE) MACsec retimer PHY收发器“MT3729&rdquo
5G时代，联发科带着天玑系列高调归来，天玑1000系列、天玑800系列陆续发布，逐步在中高端5G手机市场上占据了一席之地。据媒体最新报道，联发科还在准备新的天玑600系列，预计在本季度内发布，
前几天联发科发布了天玑720 5G处理器，5G手机市场布局就剩下天玑600系列蓄势待发了。这一波5G行情让联发科成功获得了华米OV等手机厂商的青睐，股市市值也创造了18年来新高，首次超过富士康位列第
除了华为和三星，在手机芯片领域，手机厂商似乎也只能选择联发科和高通芯片，不过联发科芯片销量却与高通相差甚远。但随着5G时代的来临，联发科销量大涨。从4月开始，陆续有OPPO A92s、iQOO Z
7月30日消息，联发科发布其800GbE（双端口400GbE）MACsec retimer PHY收发器MT3729产品系列，此系列产品的解决方案主要面向数据中心和5G基础设施应用所需的高速和超低功耗数据传输以及严格的安全性需求。MT3729系列是基于 MediaTek的56G PAM4 SerDes技术的标准产品 (ASSP), 赋能一级网络设备和服务提供商为网络基础设施实现安全、可靠和高速的数据传输。据悉，MT3729产品系列包含四种不同的操作模式：Retimer模式：内?
在摩尔定律下，手机性能一直在快速提升，而跑分是衡量手机性能优劣的重要参考指标之一。近年随着AI的兴起，手机上的AI应用也逐渐增多，特别是在拍照、视频、游戏的趋势下，芯片为手机提供的AI性能愈发重要。因此，芯片AI能效的强弱、手机AI跑分的高低也成为手机厂商和消费者关注的重要指标。AI Benchmark v4 手机排行榜日前，权威的苏黎世AI Benchmark更新了最新版本的AI性能排行榜。在手机排行榜上，搭载联发科天玑1000+的5G手机i
最近联发科发布了Q2季度及上半年的业绩报告，随着天玑系列5G处理器的大量出货，联发科的营收创造了45个月来的新高。现在完善5G芯片布局的同时，联发科也悄悄开始计划6G研究了，已经在诺基亚老家
随着5G网络的到来，5G手机已经成为了各大手机厂商竞争的新领域。而联发科也在借5G发力，大力发展5G手机芯片。7月24日，据媒体报道，联发科许多4G手机芯片将在2020年底前无货。报道称，联发科
7月27日消息，据国外媒体报道，已推出多款5G智能手机处理器的联发科，在智能手机处理器市场的存在感明显增强，已有多家厂商选择采用他们的处理器推出5G智能手机。在此前的报道中，外媒表示联发科大幅增加了台积电的5G处理器代工订单，以满足市场需求。增加台积电的5G处理器代工订单，也就意味着联发科对封装测试的需求会有增加，此前也有封装测试厂商扩大产能，以应对联发科追加的订单。而外媒最新援引产业链人士透露?
日前联发科宣布推出新款 5G 芯片天玑 720。这是联发科继旗舰天玑 1000 系列，以及天玑 800 系列之后的首款 700 系列新品，也是联发科的第五款5G SoC。
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