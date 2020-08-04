联发科回应华为下巨额芯片订单：不评论单一客户相关讯息

7月22日消息，据国外媒体报道，同三星、华为等厂商一样，在5G方面存在感明显增强、已推出了多款5G智能手机处理器的联发科，也在着手进行6G技术的研发。外媒在报道中表示，业内人士认为联发科是提前布局6G。6G将是5G之后的新一代移动通讯技术，联发科提前布局，也将为他们未来的发展增添动力。从外媒的报道来看，联发科在5G方面是进行了约6年的研发，除了总部的研发中心，他们在诺基亚总部所在的芬兰也有一个研发中心，