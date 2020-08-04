2020胡润全球独角兽榜发布 蚂蚁集团蝉联第一

如果说 2020 年有什么赚钱的风口的话，那一定是短视频。b站谋求出圈、抖音加码直播带货、微信加速视频号进程……一场关于短视频的用户争夺大战全面展开。在平台的推波助澜之下，很多人开始转型试水短视频。有人赚的盆满钵满，一个月就收获百万粉丝，有的一个月不到就亏了百来万。一场看似全民淘金的热潮，也不尽然那么美好。稍不留神，就会入坑。初入短视频领域的创业者，很容易掉进这 3 个坑里。1、视频制作上的“坑”乐客独角兽?