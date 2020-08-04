2020胡润全球独角兽榜发布 蚂蚁集团蝉联第一

今日，胡润百富发布了《 2020 胡润全球独角兽榜》，列出了全球成立于 2000 年之后、价值 10 亿美元以上的非上市公司。其中，全球十大独角兽 6 个来自中国，除蚂蚁集团和字节跳动以外，还有滴滴出行、陆金所、快手和菜鸟网络。
今日，胡润百富发布了《 2020 胡润全球独角兽榜》，列出了全球成立于 2000 年之后、价值 10 亿美元以上的非上市公司。其中，全球十大独角兽 6 个来自中国，除蚂蚁集团和字节跳动以外，还有滴滴出行、陆金所、快手和菜鸟网络。
7 月 20 日，支付宝母公司蚂蚁集团(即更名前的“蚂蚁金服”)宣布，启动在科创板和港交所寻求同步发行上市的计划。据媒体报道，蚂蚁集团寻求IPO估值至少 2000 亿美元，在国内新经济公司里，这一体量高于美团、京东，仅次于阿里巴巴和腾讯两个超级巨头。
历经N次“被上市”后，蚂蚁集团终于启动IPO了。7 月 20 日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。
7月30日消息，日前，长城战略咨询发布了《2019年中国独角兽企业研究报告》（后简称《2019年独角兽报告》），内容显示，2019年全球独角兽企业总数达536家，分布在26个国家。其中，中国和美国在第一梯队，中国拥有独角兽企业数量218家，美国206家，两国独角兽数量合计占全球近八成，分布于智慧物流、医疗健康、人工智能、新文娱、新零售、互联网教育、汽车服务、产业互联网、大数据、云服务、智能网联等26个领域。其中包
约拍是一个很大的市场，不过想要为摄影师和想要拍照的人搭建一个优质的约拍平台却不是一件容易的事情。不过国外一名开发者Miraan Tabrez还是努力尝试了一把，和自己的小伙伴利用业余时间搭建了一个“约拍”平台Sunrise，并定位为摄影界的uber。
7 月 28 日，小药药公司入选“ 2019 年中国国独角兽企业”名单，此次独角兽名单在“ 2020 中国（天津）高成长企业发布会”上公布，是对小药药在大健康医疗领域引领新赛道、推动行业变革升级的认可。发布会上，北京市长城企业战略研究所发布的《 2019 年中国独角兽企业研究报告》显示， 2019 年中国独角兽企业 218 家，总估值 7964 亿美元，分布于智慧物流、医疗健康、人工智能等 26 个领域。小药药科技创新模式 重构医药流通供应链
如今，物联网和人工智能技术的飞速发展与相互渗透，万物智联的新赛道已清晰呈现。据Strategy Analytics最新报告《全球智能家居设备预测》显示，全球智能家居设备市场将以15%的复合年增长率增长，到 2025 年将达到 880 亿美元。
2013年，风险投资家Aileen Lee为了好好夸一夸那些年少有为的科技创业公司——成立时间不长，估值超过10亿美元，未上市、未被收购——灵光一现，选择了“独角兽”作为它们的代名词。
如果说 2020 年有什么赚钱的风口的话，那一定是短视频。b站谋求出圈、抖音加码直播带货、微信加速视频号进程……一场关于短视频的用户争夺大战全面展开。在平台的推波助澜之下，很多人开始转型试水短视频。有人赚的盆满钵满，一个月就收获百万粉丝，有的一个月不到就亏了百来万。一场看似全民淘金的热潮，也不尽然那么美好。稍不留神，就会入坑。初入短视频领域的创业者，很容易掉进这 3 个坑里。1、视频制作上的“坑”乐客独角兽?
企业的动态发展的过程，也是资本市场对其价值发现研究的过程，企业本身的价值也反映在资本对企业本身的态度上。比如，对于优质标的，投资方会多轮跟投，看好企业未来价值。7 月 10 日，能源数字化服务商能链(团油/快电/能链云)完成D轮 9 亿元融资。这次能链集团融资由中金资本旗下基金领投，小米集团跟投，C轮资方愉悦资本、KIP中国、蔚来资本等跟投。据悉，去年 11 月，能链获得由愉悦资本、蔚来资本、KIP中国投资的C轮1. 1 亿美?
近日，新经济行业数据机构iiMedia Research发布了《 2020 中国新经济独角兽 200 强榜单》，评选出国内前 200 家估值超过 10 亿美元的未上市企业，蚂蚁金服、字节跳动、阿里云等知名互联网企业稳居榜首，而柔宇科技以 60 亿美元估值跻身榜单并列第 12 名。细品该榜单，其中所折射出的信息颇耐人寻味。 总览榜单，金融、文娱、电子商务类的互联网领域企业占据榜单大半江山，而硬件设备类厂商则不足 10 家，且大多数为消费电子类厂商
今天上午 9 点 30 分，中国AI芯片独角兽寒武纪正式登陆A股科创板。以发行价64. 39 元/股开盘，开盘涨约288%，股价报 250 元，市值达1000. 25 亿元。上市历程中，寒武纪科创板过会时间为 68 天，是除了中芯国际外过会最快的企业。作为国内人工智能芯片领域的首个龙头企业，寒武纪的上市之路注定不会平庸。而在这个国产芯片以及人工智能独角兽们纷纷遭遇质疑的时刻，放到更宏观的视角下，寒武纪的上市也并不值得庆祝。
继黑客在一个公共论坛上公布了 7516625 名用户的信息后，数字银行应用和科技独角兽Dave.com今天证实存在安全漏洞。
DoNews 7月15日消息（记者 程梦玲）7月15日，天猫宣布开启新品牌成长计划，计划在2年内助推5000个品牌成为所在行业的“独角兽”。据悉，为了解决“如何从0到1打造爆款、如何吸引95后年轻用户”等行业难题，天猫将从新品孵化、设计赋能、营销加持、内容运营等方面，为“新手上路”的商家，提供“保姆式”护航服务。官方公布的数据显示，过去3年，天猫上已经长出了10万新品牌。接下来，天猫各行业将密集推进“新品牌成长计划”。比如
7月14日消息，天猫开启新品牌成长计划，计划在2年内助推5000个品牌成为所在行业的“独角兽”。据悉，为了解决“如何从0到1打造爆款、如何吸引95后年轻用户”等行业难题，
7月15日消息，天猫宣布开启新品牌成长计划，计划在2年内助推5000个品牌成为所在行业的“独角兽”。据悉，为了解决“如何从0到1打造爆款、如何吸引95后年轻用户”等行业难题，天猫将从新品孵化、设计赋能、营销加持、内容运营等方面，为“新手上路”的商家，提供“保姆式”护航服务。官方公布的数据显示，过去3年，天猫上已经长出了10万新品牌。接下来，天猫各行业将密集推进“新品牌成长计划”。比如快消行业的“新品?
在宣布蚂蚁集团将在科创板和港交所同时上市的消息后，蚂蚁集团董事长井贤栋发表内部信，在信中他对蚂蚁人提出了三个要求：第一、坚持使命与担当；第二、保持谦卑和敬畏；第三、保持冷静和定力。以下为井贤栋内部信全文：各位同学：我向大家正式报告一下，蚂蚁集团计划在上交所科创板和港交所主板同步发行上市，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大
7月20日消息，针对蚂蚁集团官宣上市一事，上交所表示，欢迎蚂蚁集团申报科创板。这展现了科创板作为中国科创企业“首选上市地”的市场吸引力和国际竞争力。今天，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。上交所表示，作为中国资本市场服务国家创新驱动战略和优质科创企业的主市场，科创板经过一年多的实践，支持科创企业发展壮大的集聚引领效应不?
今日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。随后，蚂蚁集团董事长井贤栋发布内部信。井贤栋在信中表示，上市在外人看
今日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。
靴子落地。7月20日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。有报道称，作为全球最大的独角兽，蚂蚁集团目标估值2000亿
8月3日晚，《王者荣耀》官微公布了曜FMVP皮肤“云鹰飞将”的视频爆料，这款皮肤将于8月8日0:00上架商城。首周优惠价：1350点券，活动专..
【英法德未跟风封禁TikTok】据媒体报道，「美国加大力度打压中国科技的同时，欧洲抵制TikTok禁令。」美国彭博社 3 日以此为题报道称，在美国总统特..
最近原始传奇的手游正式上线了，很多喜欢传奇的玩家都对这款贪玩游戏上线的手游很感兴趣，那么原始传奇好玩吗，下面就来为大家详细的介绍一下。..
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今日，针对“华为与联发科签订采购大单，订单金额超过1. 2 亿颗芯片数量”的报道，联发科方面回应称，根据公司政策，我们不评论单一客户相关讯息。..
DoNews 8月4日消息（记者 刘文轩）微软Office 2016 for Mac将从2020年10月13日后结束支持，使用Office 2016 for Mac软件连接到Office 365服务将不..
据媒体报道，今年第 4 号台风“黑格比”的中心今天（ 4 日）凌晨 3 点 30 分前后在浙江省乐清市沿海登陆，登陆时中心附近最大风力有 13 级（ 38 米..
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今日，针对小i机器人(上海智臻)的起诉，苹果方面回应称，Siri不包含其专利包括的特征，该专利与游戏和即时消息有关。案件已经进行了 8 年，苹果公..
一针见血！这句话放在加密货币市场里，尤其是近期加密货币市场出现的极端行情下，似乎十分的恰当。就在近日，持续涨幅多日的以太坊、比特币等主流..
DoNews 8月4日消息（记者 丁凡）近日有消息称，特斯拉计划在今年下半年大幅增加全球交付量，可能超过30万辆，几乎是今年上半年交付量的两倍。..
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后疫情时代下，一场关于数字化的智慧办公方式革命也正在悄然发生。然而，企业的数字化、智慧办公化的转型过程并非一蹴而就，首先需要考虑是IT终端..
七月中旬，世界知名金融机构对阿里云进行权威评估，最终估值高达930亿美元，此市值比两个月前的另一家金融机构估值高出160亿美元。“多家机构上调..