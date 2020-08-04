2020胡润全球独角兽榜发布 蚂蚁集团蝉联第一

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2020胡润全球独角兽榜发布 蚂蚁集团蝉联第一

2020-08-04 08:55 · 稿源：站长之家

今日，胡润百富发布了《 2020 胡润全球独角兽榜》，列出了全球成立于 2000 年之后、价值 10 亿美元以上的非上市公司。其中，全球十大独角兽 6 个来自中国，除蚂蚁集团和字节跳动以外，还有滴滴出行、陆金所、快手和菜鸟网络。

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