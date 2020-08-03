万达电影：上半年实现营业收入19.72亿元 同比减少73.93%

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万达电影：上半年实现营业收入19.72亿元 同比减少73.93%

2020-08-03 19:53 · 稿源：站长之家

今日，万达电影发布公告称，今年上半年，万达电影实现营业收入19. 72 亿元，同比减少73.93%，归属于上市公司股东的净亏损15. 67 亿元，上年同期盈利5. 24 亿元。受疫情影响，万达电影下属影城疫情期间全部暂停营业，院线票房收入和卖品收入均大幅下滑。上半年，票房收入同比减少88.3%，观影人次同比减少88.9 %。

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