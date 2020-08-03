万达电影：上半年实现营业收入19.72亿元 同比减少73.93%

7月22日消息，据国外媒体报道，英伟达官网公布的信息显示，他们将与佛罗里达大学联手，打造学术领域最快的AI超级计算机。英伟达是当地时间周二在官网宣布这一计划的，官网的信息显示，英伟达、佛罗里达大学和毕业于佛罗里达大学的英伟达联合创始人克里斯·马拉科夫斯基(Chris Malachowsky)，共同出资7000万美元 ，对佛罗里达大学现有的超级计算机进行升级，使其成为学术领域最快的AI超级计算机。7000万美元的升级改造?