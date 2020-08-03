万达电影：上半年实现营业收入19.72亿元 同比减少73.93%

今日，万达电影发布公告称，今年上半年，万达电影实现营业收入19. 72 亿元，同比减少73.93%，归属于上市公司股东的净亏损15. 67 亿元，上年同期盈利5. 24 亿元。受疫情影响，万达电影下属影城疫情期间全部暂停营业，院线票房收入和卖品收入均大幅下滑。上半年，票房收入同比减少88.3%，观影人次同比减少88.9 %。
今日，万达电影发布公告称，今年上半年，万达电影实现营业收入19. 72 亿元，同比减少73.93%，归属于上市公司股东的净亏损15. 67 亿元，上年同期盈利5. 24 亿元。受疫情影响，万达电影下属影城疫情期间全部暂停营业，院线票房收入和卖品收入均大幅下滑。上半年，票房收入同比减少88.3%，观影人次同比减少88.9 %。
今日晚间，万达电影发布半年度业绩报称，2020年上半年归属于上市公司股东的净利润由盈转亏，亏损约15.67亿元，同比下降398.81%，去年同期净利润约5.24亿元，营业收入约为19.72亿元，同比下降73.93%，基本每股亏损0.7537元，同比下降360.8%。2019年年报显示，万达电影的主营业务为电影，占营收比例为：100.0%。
7月14日消息，万达电影发布2020年半年度业绩预估（截至6月30日）报告。报告显示，今年上半年，万达电影归属上市公司股东的净利润预估亏损15-16亿元，而上年同期盈利5.24亿元。万达电影表示，
【TechWeb】7月14日消息，万达电影今天对外发布公告称，预计上半年净利润亏损15亿-16亿元，相比较下，上年同期盈利5.24亿元。公告称，2020 年上半年，自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，整个电影行业和公司经营受到了较为严重的影响。公司下属600余家国内影城自2020年1月23日起全部停业，境外影城也自2020年3月底暂停营业，同时公司主投主控的《唐人街探案3》等影片未能如期上映，部分影视剧拍摄进度也有所延迟，公司营业收入较去?
据外媒报道，AMC院线接近完成达成一项金融交易，以避免近期破产。万达控股的AMC院线盘后涨超16%。
7月27日消息，万达酒店发展对外发布公告称，公司股份自2020年7月27日上午九时起在港交所短暂停止买卖，以待公司刊发有关非常重大出售事项的公告。截至港股7月24日收盘，万达酒店发展股价报收于0.265港元，目前总市值约12.45亿港元。根据万达酒店发展日前发布的公告显示，预期该集团截至2020年3月31日止季度就该集团持续经营业务而言的该集团未经审核综合收益将取得不少于40%的跌幅(倘包括来自物业销售的终止经营业务的
从万达集团官微获悉，7月20日起，万达影城有序恢复营业。截至目前，已经有63家万达影城复工。与此同时，万达官方公布了33部首批上映片单，包括《大话西游》《风声》《美人鱼》《战狼2》《哪吒
2020 年 7 月 23 日，华为消费者云服务总裁张平安在第十九届中国互联网大会开幕论坛发表“万物互联 HMS共筑全球化”的主题演讲，介绍了HMS生态全球化的最新进展，目前华为终端全球月活用户达 7 亿，华为全球注册开发者已达 160 万，全球集成HMS Core的应用数量超过8. 1 万。 张平安表示，在全球开发者和合作伙伴的支持下，开放共赢的HMS生态在全球范围内实现高速增长，“我们希望通过覆盖全球 170 多个国家和地区的华为应用市场，
今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，工信部副部长辛国斌表示，上半年新建5G基站25. 7 万个，截至 6 月底累计达到 41 万个。
据猫眼专业版数据，截至 7 月 19 日，全国 83 个城市 391 家影院复工首日( 7 月 20 日)的预售分账票房达94. 8 万，观影人次3. 4 万。如果计入每张 3 元的服务费， 7 月 20 日全国预售票房已经超过百万。
7月22日消息，据国外媒体报道，英伟达官网公布的信息显示，他们将与佛罗里达大学联手，打造学术领域最快的AI超级计算机。英伟达是当地时间周二在官网宣布这一计划的，官网的信息显示，英伟达、佛罗里达大学和毕业于佛罗里达大学的英伟达联合创始人克里斯·马拉科夫斯基(Chris Malachowsky)，共同出资7000万美元 ，对佛罗里达大学现有的超级计算机进行升级，使其成为学术领域最快的AI超级计算机。7000万美元的升级改造?
今日，中国移动公布了 6 月份运营数据，数据显示， 6 月移动净增 5G 套餐客户数 1459 万户，截至 2020 年 6 月末，5G 套餐客户数累计达 7019.9 万户。
7月23日消息，工信部发布2020年上半年工业通信业发展情况，工信部表示，以5G为代表的新型信息基础设施投资力度加大，上半年新建5G基站25.7万个，截至6月底累计达到41万个。据悉，上半年信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长14.5%，比一季度加快1.3个百分点；按照上年不变价计算，电信业务总量同比增长19.3%；电信业务收入同比增长3.2%，增速同比提高3.2个百分点，云计算、大数据、数据中心、物联网等业务收入
今日，工信部信通司司长、新闻发言人闻库表示，目前，有 197 款5G终端拿到了入网许可，5G手机今年的出货量也非常好，已经有 8623 万部出货了。
今日，中国电信公布了 2020 年 6 月运营数据。数据显示，中国电信当月 5G 套餐用户净增 779 万户，5G 套餐用户累计 3784 万户。
一份报告显示，此前针对马斯克、奥巴马等知名用户的推特攻击，最初是三名年轻黑客的恶作剧。该攻击始于一个名为“Kirk”的用户，他向两名青少年吹嘘自己曾在Twitter工作，甚至可以访问最知名人士的账户。
据猫眼专业版数据，截至 7 月 20 日 6 时 26 分，全国影院复工首日的预售分账票房达140. 4 万，观影人次 5 万。如果计入每张 3 元的服务费， 7 月 20 日全国预售票房已经超过 150 万。
在今日的国新办发布会上，工信部副部长辛国斌，部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌，部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库介绍 2020 年上半年工业通信业发展情况。中国工业和信息化部信息通信发展司司长闻库表示，目前我国5G用户数已达 6600 万，每周5G基站新增1.5万站。
今日，快手大数据研究院发布《2020 快手内容生态半年报》，报告显示，快手游戏短视频日活已经超过 9000 万，快手二次元日活已突破 5000 万，快手二次元日活已突破 5000 万。快手直播日活至1.7 亿。
据国家能源局消息，截至 2020 年 6 月底，全国各类充电桩保有量达132. 2 万个，其中公共充电桩为55. 8 万个，数量位居全球首位。
在2020世界人工智能大会上，中国移动总经理董昕围绕“智联世界、共同家园”这一主题发表演讲。董昕介绍了中国移动的5G建设情况。目前中国移动已建成超过14万个5G基站，在超过50个城市提供5G商用服务，通过创新5G+AI应用，来推动价值变现。在企业内部融通融智；面向企业外，为各行各业注智赋能。他分享了中国移动下一阶段的工作打算：实现AI规模化商业价值、社会价值和技术价值。董昕还提到5G+AI在未来将?
索尼的PS5、微软的Xbox新一代主机硬件、游戏公布了不少了，唯独最关键的价格信一直引而不发，让人等得着急。索尼近期还有一场发布会，官方已经确定..
今晚，以“照亮你的美”为主题的 vivo新品发布会于线上召开，新一代轻薄自拍旗舰——vivo S7正式发布。vivo S7在极限超薄机身内安置了高规格的440..
8月1日，在“2020狐友国民校草大赛”线下海选北京赛区活动结束后，搜狐公司董事局主席兼首席执行官张朝阳接受媒体采访时透露“校草”评选标准：“..
近日网上流传一个话题，内容是一群从华为和阿里巴巴跳槽到微软的员工，近日遭到了微软的内部抵制。在该报道中微软苏州团队表示，由于华为和阿里..
bilibili(下称B站)这段时间有多出风头自不必我多说吧，如果以大事记排布的话， 2020 这半年B站恐怕没一天是“消停”的。而这其中一个重要举措就..
上海移动近日发布2019年可持续发展报告显示，截至2019年底上海移动累计开通了超过6000个5G基站，并推动单位信息流量综合能耗大幅下降，在以5G赋能..
今日晚间，vivo在线上举办新品发布会，并正式发布了vivo S7 正式发布，售价 2798 元起。据介绍，这是迄今为止vivo最轻薄的5G手机，其厚度仅为7.39..
安全研究人员近日披露了苹果Secure Enclave处理器的一个漏洞，但虽然敏感信息的数据存储，意味着包括Apple Pay详情和Face ID生物识别记录在内的数..
7 月 30 日晚上 8 点开始，芒果TV推出年度会员大促，年费3. 5 折全年最低价，只要 69 元即可看一年大片。芒果TV PC端年度会员原价 198 元，连续包..
Adobe发布了更多关于其内容真实性倡议(CAI)的细节。该项目旨在缓解两个问题：艺术家作品失去信用，以及具有新闻价值的图片被篡改或断章取义。它将..
刚刚vivo正式发布了新一代5G自拍轻薄旗舰vivo S7，配备了4400万前置双摄的它在自拍方面玩出了新花样，1/2.65寸大底+PDAF相位对焦+追焦甚至不输一些..
vivo s7 今日发布，首发行业前置 4400 万像素双摄像头，支持PDAF对焦及人眼追焦技术，同时配备了骁龙765G、6. 44 寸刘海屏、 6400 万像素三摄、40..
2020年8月4日，这天是周二，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于蚂蚁庄园的，问题是“小鸡宝宝考考你，怎么样才能快速获得肥料呢?”这个就比较简..
最近《三十而已》很火，没有VIP很头疼，都是广告，估计很多网友都在考虑要不要开一个腾讯视频会员，但一想到要 198 元就头疼。不过真是想要什么就..
今日vivo发布最新款5G手机——vivo S7，售价2798元起。这是迄今为止vivo最轻薄的5G手机，其厚度仅为7.39mm，整机重170g。该款新机配备6.44英寸OLE..
作为vivo的自拍系列主打手机，S系列一直在拍的更美的道路上独领风骚，今晚vivo又推出新一代的S7轻薄自拍旗舰手机，首发了前置4400万像素双摄像头，..
发布会还在继续，vivo公布了更多S7的细节，比如这款手机后置主摄采用1/1.7"的GW1传感器，像素高达6400万，同时S7还配备一颗800万像素的超广角微距..
英国太阳报在8月2日发消息称，根据一项由英国官员核可的协议，字节跳动将把TikTok总部从北京迁至伦敦。太阳报称，字节跳动创始人即将宣布近期内在..
苹果近日申请了一项关于可穿戴电子指环计算设备的专利(编号 20200241641)，外观类似于一枚指环(戒指)。该设备表面为可触控传感器以及一块微型显示..
在互联网行业，加班已经成为很多公司的常态。而据媒体报道，近日一群从华为和阿里巴巴跳槽到微软的员工，遭到了微软的内部抵制。这究竟是怎么回事..