站长之家(ChinaZ.com) 8月3日 消息:据纽约时报报道,美国IT工程师兼研究员William Kirk English(俗称Bill English)于 7 月 26 日因呼吸衰竭在加利福尼亚去世,享年 91 岁。

Bill English被公认为是计算机鼠标的两个共同发明者之一,他与道格拉斯·C·恩格巴特(Douglas C. Engelbart)一起开发了第一款鼠标“Mother of All Demos”,并于 1968 年推出,对计算机的操作方式产生了重大影响。

然触摸屏越来越普遍,但Bill English和Englebart预见到的许多其他功能将在Xerox PARC等公司得到改进,并进入主流市场,直到今天仍占主导地位。从这个意义上说,Bill English可以让人们在未来几十年都感受到他的存在。