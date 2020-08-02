A站发布签约UP主直播分成“二八计划” 80%打赏将直接分给UP主

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A站发布签约UP主直播分成“二八计划” 80%打赏将直接分给UP主

2020-08-02 21:16 · 稿源：站长之家

今日，A站正式发布签约UP主直播分成“二八计划”。从 8 月下旬开始，A站所有签约UP主将享受“二八分、包税、秒提”等扶持，80%的直播打赏将直接分给UP主，A站只保留20%作为必要的运营成本。


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