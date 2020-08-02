A站发布签约UP主直播分成“二八计划” 80%打赏将直接分给UP主

今日，A站正式发布签约UP主直播分成“二八计划”。从 8 月下旬开始，A站所有签约UP主将享受“二八分、包税、秒提”等扶持，80%的直播打赏将直接分给UP主，A站只保留20%作为必要的运营成本。
今日，A站正式发布签约UP主直播分成“二八计划”。从 8 月下旬开始，A站所有签约UP主将享受“二八分、包税、秒提”等扶持，80%的直播打赏将直接分给UP主，A站只保留20%作为必要的运营成本。
【TechWeb】7月10日消息，哔哩哔哩（B站）官方微博今日发文称，10日12时17分，哔哩哔哩视频卫星在我国酒泉卫星发射中心搭乘快舟十一号运载火箭升空后，火箭飞行出现异常，发射任务失利。具体原因正在进一步分析排查。哔哩哔哩还表示，“哔哩哔哩视频卫星”的发射计划不会停止，我们将再次发射卫星，时间另行通知。据悉，“哔哩哔哩视频卫星”是由长光卫星技术有限公司自主研发的多功能遥感卫星。对于哔哩哔哩发射卫星，很多网友表
A站被快手买下，已经过去整整两年了。时间倒回到 2018 年 2 月 2 日，随着一句“我想再活五百年!”的呐喊，A站正深陷倒闭风波。短短两年后，AcFun这个名副其实的“小破站”，已经能在和B站的争夺战中偶尔抓人眼球。
今日，针对“快舟十一号运载火箭首飞失利”一事，哔哩哔哩回应称：“哔哩哔哩视频卫星的发射计划不会停止，我们将再次发射卫星，时间另行通知。中国航天，加油。 ”
今日，小米集团创始人、董事长兼 CEO 雷军正式在B站发布了首部视频，官宣入驻B站。雷军在视频中表示：“今天正式加入B站大家庭，成为了B站的一名萌新，听说我在B站很有名。未来将带大家逛逛小米的科技园，试玩小米新品，争取做一个有趣的up主，欢迎大家发弹幕提出宝贵意见。”
近日，虎牙直播与国际知名电竞赛事组织ESL合作又有了新进展，继此前获得ESL旗下多个赛事品牌的赛事直播版权后，虎牙又拿下了ESL One科隆站和ESL One泰国站热门赛事的独家转播权。 此前，ESL官方曾宣布，受到疫情的影响，ESL One科隆站将改为线上活动。ESL职业游戏副总裁Michal Blicharz表示：“ESL One科隆站是颇受全世界玩家们关注的赛事，我们工作人员非常希望玩家可以现场观看比赛，但经过长时间的研究讨论，我们认为现在不适?
在B站，所有你意想不到的人都可能是个rapper。在B站UP主的魔鬼剪辑之下，康熙皇帝、大宋提刑官宋慈都有了说唱名场面，单支视频就有破千万的播放量;央视主持人朱广权凭借押韵神技，在B站成功再就业为一名rapper，还成了B站那场出圈的跨年晚会的主持人;连B站董事长陈睿也少不了开麦吼一首《听睿总的话》，该视频也以超 65 万的播放量和3. 7 万的点赞，顺利存活至今……
简称B站的哔哩哔哩以二次元起家，上面有不少日本动漫影视作品，不少都是要付费观看的，结果有人搞出了一个嘀哩嘀哩（dilidili，简称D站），可以免费播放B站很多影视，所以网站颇受欢迎。然而，
今日，针对“快舟十一号运载火箭首飞失利”一事，哔哩哔哩回应称：“哔哩哔哩视频卫星的发射计划不会停止，我们将再次发射卫星，时间另行通知。中国航天，加油。 ”据悉，10日12时17分，哔哩哔哩视频卫星在我国酒泉卫星发射中心搭乘快舟十一号运载火箭升空后
“老乡别怕天气热，来首说唱听着乐。”当这句标语刷爆社交网络，硬糖君真觉得嚷嚷几年的说唱破圈，终于有点盼头了。
在虚拟与真实的缝隙之中，还有许多可以向外延展和想象的空间。月初，一位新的虚拟主播“菜菜子Nanako”在B站出道。出道即“顶流”的“菜菜子”，首场直播就冲到了微博热搜前五位。
随着时代的更迭、科技的进步，人们对知识产权的意识也越来越高；近 10 年来我国知识产权案件就超过 60 多万件，对知识产权的意识是越来越重视。近日，搞出大动作的却是D站（dilidili，又称嘀哩嘀哩或D站），这是一个免费观看各类动漫的网站。很多需要在其他平台上付费才能观看的视频，在D站可以免费观看，免费视频是直接从其他平台拷贝过来，给用户播放下载的。给用户提供最新的日本动漫作品，播放的动漫视频作品超过 3000 多集；?
2016- 17 年，字节跳动推出了三个短视频APP，即抖音、火山、头条视频(西瓜);它将因此被媒体冠以“APP工厂”的称号。
相信大家都知道加油站是禁止用手机打电话的，不过你可能不知道，在加油机旁进行移动支付也存在安全隐患。
昨日，闵行检察公众号发文称，因涉嫌侵犯著作权罪，包括D站创始人在内的犯罪嫌疑人温某某、郑某某、林某、黄某被批准逮捕。据悉，2015- 2019 年，犯罪嫌疑人温某某购入www.dilidili.com(简称D站)，免费为网站用户提供最新日本动漫作品。
今年 6 月，日本参院全体会议一致通过了修改后的《著作权法》，规定：明知是网上擅自登载的盗版却下载漫画等行为违法。情节严重的还会处以刑事处罚。据日本第三方机构统计，截至 2020 年 4 月底，日本的盗版网站仍有超过 500 个，其中排名前 10 位的网站每月总访量超过了 8800 万次。
一段时间的坊间争议之后，巫师财经的去向终于尘埃落定。7 月 8 日，巫师财经在西瓜视频上传了他的第一支独家视频内容，题为《重启：生命向左，经济向右》（下称《重启》）。在这段将近 20 分钟的视频中，巫师财经一边正式宣告，将在西瓜视频重新出发，另一边仍着眼自己的专业领域，聚焦后疫情时代，全球经济重启面临的新格局。巧合的是，巫师财经重新出发，也顺势揭开了西瓜视频“重启”活动的大幕，平台正以 100 万现金奖励，征集
一段时间的坊间争议之后，巫师财经的去向终于尘埃落定。7 月 8 日，巫师财经在西瓜视频上传了他的第一支独家视频内容，题为《重启：生命向左，经济向右》(下称《重启》)。在这段将近 20 分钟的视频中，巫师财经一边正式宣告，将在西瓜视频重新出发，另一边仍着眼自己的专业领域，聚焦后疫情时代，全球经济重启面临的新格局。
据路透社报道，两位知情人士透露，视频网站哔哩哔哩正考虑加入其他在美上市中国公司行列，在香港二次上市，最初出售10%股份。
在椰风海韵中品尝过海岛风味后不如再来品味一番古色古香的老城美食吧这一次妙可蓝多“芝”味中华将会带大家来一场穿越时空的旅行到十三朝古都寻味长安十二时辰和大家一起继续美食打卡之旅领略三秦文化里的“芝”味中华西安作为十三朝古都不仅有深厚的文化底蕴、悠久的历史文明还有传承千年的饮食文化那些历经风雨流传下来的地道民间小吃承载着无数陕西人的回忆擀面皮、油茶麻花、锅盔、Biángbiáng面、荞面饸饹、石子馍、葫芦头…
“今年还不抓住视频转型，明年可能就玩完，或者说没得玩了。”这是网易传媒文创事业部高级总监文处萄对团队成员说过的一句话。
3 年全球顶级电竞赛事独家直播，国内Z时代年轻人最喜欢的两家公司首次携手，传闻中 8 亿元的签约合作费用，很多人在听到这些描述语句时，应该已经..
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小红书创始人瞿芳在“小红书日·2020”活动上宣布：成立第七年，小红书进入全员二次创业阶段。对于小红书来说，二次创业将围绕以视频化驱动的社区..
说起联发科，很多人肯定第一时间想到的就是其手机芯片，但是和任何科技巨头一样，联发科的业务多着呢。近日，联发科发布了800GbE(双端口400GbE) M..
三星电子今日披露，将关闭在中国的最后一家电脑工厂——三星电子苏州电脑工厂。这家韩国巨头离中国越来越遥远了。三星在发给员工的通知..
8月1日消息，小米线下门店将开启以旧换新活动，最高补贴500元。此次以旧换新活动期限为8月3日-8月16日，参与的活动的有5款机型，分别为小米10、小..
8月1日，据外媒报道，荣耀在印度市场推出两款十分便宜的手机——荣耀9A和荣耀9S。报道称，荣耀9A和荣耀9S作为首次在印度市场亮相的实惠..
以网络安全闻名的360公司近年来在不断扩大业务范围，去年360安全浏览器业内首款主打PC大屏场景的360小程序，其具有免安装、易卸载、快速启动的特点..
2018年Intel推出了九代酷睿桌面版，首次带来了酷睿i9品牌，其中酷睿i9-9900K为8核16线程，频率可达5GHz，为了与它的身份相称，Intel还设计了一款独..
距离北京时间8月6日晚23点正式发布前还有几天，索尼新一代旗舰级无线降噪头戴式耳机WH-1000XM4广告视频提前泄露。可以看到，XM4的外形与XM3变化不..
如果在系统升级这件事上，你通常慢半拍，那么现在可以行动了。昨日，微软发布累积更新补丁KB4568831，解决了大量遗留问题，剩余BUG削减到了仅仅4项..
今年，索尼上来就拿出PS5数字版和PS5光驱版两款主机，一时间让PS5 Pro在后续出现的可能性变小。此前，有资深分析师曾表示，PS5 Pro并不存在，他给..
腾讯视频2020年度发布在上海举行。腾讯公司副总裁、企鹅影视CEO孙忠怀出席并发表主题演讲，重点分享了腾讯视频在构建综合型视频平台过程中，在内容..
8月2日消息，据国外媒体报道，即使将ARM部分股份出售给半导体厂商英伟达或让ARM进行首次公开募股（IPO），软银集团仍将继续持有旗下芯片设计公司A..
8月2日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉的首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，在新冠疫情期间，该公司的汽车需求依然强..
8月2日消息，据外媒报道，三星电子周六宣布在中国最后一家电脑工厂停止运营。三星电子苏州电脑厂1700名合同工中约一半将受到影响，其中不包括从事..
8月2日消息，据国外媒体报道，韩国电子厂商LG预计将在今年晚些时候推出一款价格实惠的5G智能手机。此外，LG的商标名称也暗示，它将很快推出Q系列5..
8月2日消息，据外媒报道，荣耀在印度市场推出两款实惠机型荣耀9A和荣耀9S，这两款机型将于8月6日正式开售。报道称，荣耀9S的售价为6499印度卢比（..
特斯拉的首席执行官(CEO)埃隆·马斯克(Elon Musk)表示，在新冠疫情期间，该公司的汽车需求依然强劲。相关机构的数据显示，今年 6 月份，特斯拉Mod..
格力电器公告称，截至 7 月 31 日，公司累计回购 599 万股，占公司截至 7 月 31 日总股本的0.10%，最高成交价为57. 00 元/股，最低成交价为56. 33..