A站发布签约UP主直播分成“二八计划” 80%打赏将直接分给UP主

在B站，所有你意想不到的人都可能是个rapper。在B站UP主的魔鬼剪辑之下，康熙皇帝、大宋提刑官宋慈都有了说唱名场面，单支视频就有破千万的播放量;央视主持人朱广权凭借押韵神技，在B站成功再就业为一名rapper，还成了B站那场出圈的跨年晚会的主持人;连B站董事长陈睿也少不了开麦吼一首《听睿总的话》，该视频也以超 65 万的播放量和3. 7 万的点赞，顺利存活至今……