苏宁：将推出自主研发的小Biu汽车

在今日的第二届苏宁智能Biu+生态大会上，苏宁智能终端公司总裁刘东皓宣布，苏宁将打通车家互联场景，布局车联网领域，并推出自主研发的小Biu汽车。
在今日的第二届苏宁智能Biu+生态大会上，苏宁智能终端公司总裁刘东皓宣布，苏宁将打通车家互联场景，布局车联网领域，并推出自主研发的小Biu汽车。
DoNews 7月22日消息（记者 丁凡）今日，苏宁推出新一代高端小Biu智慧屏Pro，搭配全自动升降AI摄像头，开启大屏社交新时代；还有全屋AIoT，所有的家电都可以使用智慧屏掌控。据悉，苏宁小Biu智慧屏Pro最大的亮点在于搭载了1080P AI自动升降式摄像头，再加上全新Biu OS系统和AI智慧算法的加持，可支持更多大屏AI交互场景，如六路视频通话、智慧云K歌、AI健身、亲友互动、共享放映厅、美拍魔力秀等。此外，得益于苏宁的全业态优势和家
7月22日，苏宁推出高端小Biu智慧屏Pro，配备1080P AI全自动升降式摄像头，支持六路视频通话、共享放映厅、云K歌、AI健身、美拍等大屏AI交互功能，55英寸智慧屏Pro首发到手价4599元。此外还有不
瑞幸宣布计划到 2021 年底在国内建成 10000 家门店。如今一年多时间过去，万家门店梦想未竞，造假丑闻和退市接踵而来，那“故事”里的 10000 家蓝图也早已搁置。
图/IC Photo文/DoNews 长风责编/杨博丞“你们说苏宁小店贴钱，苏宁小店就是要贴钱，不是10亿20亿的问题，而是100亿200亿的问题，那不过是小巫见大巫。”这是去年8月份，苏宁董事长张近东对于外界质疑给出的回应。这之后不久苏宁便发布了2019年半年报，半年报显示苏宁小店的亏损已经高达22亿元。从2017年宣布正式进军便利店市场后，苏宁的这部分业务就处于“血流不止”的状态，但这并没有改变苏宁激进的态度。不久前，苏宁家乐福CEO
7月11日消息，苏宁手机官微宣布，贾乃亮正式入职苏宁，任职苏宁直播联合主理人，工号20070001。从官方晒图来看，苏宁已为其准备了宽敞明亮的办公室，7月14日，贾乃亮将在苏宁易购和抖音的苏宁
今日，苏宁宣布苏宁家电 30 年累计销售突破 20 亿台。据介绍，今年以来，苏宁推出了家电“开仓计划”、“J-10%”省钱计划等活动， 2020 年一季度，苏宁以25.3%的全渠道市场份额位居家电市场第一。
今日，苏宁易购和抖音电商达成深度合作。根据协议，双方将在供应链服务和直播品牌IP打造等方面，展开全方位融合，具体合作项目将于今年 818 期间正式启动落地。苏宁易购将输出深耕 30 年的供应链服务能力，全量商品入驻抖音小店
【TechWeb】7月4日消息，日前，有消息称，苏宁公司一名员工上班期间倒地“猝死”，针对此事，南京苏宁软件技术有限公司微博账号“苏宁科技”在微博发消息称，该公司一名员工因个人身体原因，在公司内晕倒，及时送医后，现已无碍，并出院，员工也在公司同事群内报平安。“苏宁科技”提供的截图显示，在微信群中，有群成员表示，“我今天上午身体不适，目前状况还好，感谢大家关注，有关视频还希望小伙伴删除，不要转发。”苏宁还表
开篇和大家分享个故事:1973年,突如其来的石油危机引发全球经济萧条。6个月内,日本经营大师稻盛和夫的京瓷集团,订单从每月27亿日元下降到不足3亿,订单金额骤降90%。面对外部环境险恶,营收断崖式下跌,稻盛和夫提出了后来被争相效仿的"全员营销"战略。他让那些完全没有营销经验的人,原本躲在幕后、连和人打招呼都会脸红的技术开发人员,那些名牌大学毕业的高管,统统走出去,去拜访客户、卖产品、签订单。在这样的组织动员下,京瓷集团当?
DoNews 7月29日消息（记者 程梦玲）据IT之家报道，苏宁易购和微博于7月28日达成深度合作。苏宁易购将和微博在明星娱乐、体育赛事、电子竞技等领域深入打通，展开内容生态以及商业转化的合作，并在用户链路上实现无感转化。在苏宁艺人矩阵上，苏宁易购和微博将致力于实现内容+电商的深度融合。基于苏宁易购在3C品类上的优势，以及LPL官方合作伙伴的身份，双方将携手打造苏宁微博电竞专场，推出不同直播的场景。苏宁易购还将向微博输
小暑牵三伏，盛夏自此始，今年的三伏天将长达40天。炎炎高温正是空调使用的高频时期，特别是高考来袭，众多考生家庭更是担心家中的空调出现故障。近日，苏宁发布“清爽考场”计划，特别为全国考生家庭提供空调免费检修服务。 免费家电检修，助力考生清凉 苏宁宣布，7月1日——9日期间，所有高考考生家庭可凭借今年的准考证号，通过苏宁帮客小程序免费预约空调故障排查服务。具体操作方式为，通过关注苏宁帮客公众号，回复“高考”
全国节能宣传周期间,苏宁易购全力配合国家发展和改革委与中标院,大力推广节能减排产品,并发放绿色节能补贴,通过以旧换新、以旧换绿等形式促进新能效家电的推广。据了解,节能周期间苏宁易购全渠道以旧换新回收单量超3.75万台。据悉,6月29日至7月5日,苏宁易购全渠道以旧换新回收单量超3.75万台,转化金额超亿元,其中空调、冰箱、洗衣机占据换新排行榜前三名。苏宁易购悟空榜节能周主题榜单数据显示,一级与新一级能效变频空调最受用户?
7月30日消息，苏宁易购宣布和抖音电商达成深度合作。根据协议，双方将在供应链服务和直播品牌IP打造等方面，展开全方位融合，具体合作项目将于今年818期间正式启动落地。根据协议，苏宁易购将输出供应链服务能力，全量商品入驻抖音小店，并开放给抖音电商平台所有主播，用户无需跳转即可完成购买，苏宁易购也同步输出物流和售后服务体验。在直播领域，苏宁易购将在抖音电商中打造品牌营销IP——苏宁易购超级买手直播间
7月27日，在苏宁818三十周年庆云发布会上，苏宁易购集团高级副总裁顾伟宣布，今年818苏宁将扩大“J-10%”计划的商品范围，价保60天，将是苏宁史上力度最大的818。据悉，818期间将有
今日，针对“中超体育赛事节目”侵权案，杭州互联网法院公开宣判，法院认定浙江电信及杭州电信、浙广电新媒体公司未经授权播放赛事节目的行为构成侵权，判令上述被告依法赔偿苏宁体育经济损失及合理费用共计 50 万元。
今日晚间，针对央视315晚会点名的“永亮”毛巾，京东、苏宁、天猫、拼多多等电商平台表示已下架“永亮”毛巾相关产品。
今天上午，苏宁易购官方微博宣布正式成为 2020 英雄联盟全球总决赛中国区指定电商平台。比赛期间，苏宁易购将赞助 2020 英雄联盟全球总决赛(S10)，为召唤师们提供更多优惠福利。
7月27日消息，苏宁易购集团高级副总裁顾伟今天对外宣布，苏宁将未来十年定义为“场景零售服务十年”，由“零售商”升级为“零售服务商”。同时，苏宁易购对品牌主张和视觉体系也做了全新升级。顾伟强调，今年818苏宁将扩大“J-10%”计划的商品范围，价保60天，将是苏宁史上力度最大的818。苏宁将加强零售基础能力的开放，帮助更多的中小零售商成功，让用户更近、更便捷地获得服务。据介绍，在供应链服务方向，苏宁基于
以 “智联世界 共同家园”为主题的 2020 世界人工智能大会正如火如荼，首次“云端漫步”的线上展厅形式，一扫疫情阴霾，开启最新的AI“穿越之门”。作为中国领先的智慧零售服务商，苏宁携无人店、用户画像、智能货架等互联网运营和门店数字化方面的“AI+零售”最新研究应用成果惊艳亮相，吸睛无数。作为零售触达消费者的重要一环，苏宁智慧物流服务的数字化应用也引发关注。苏宁物流相关负责人表示，通过AI、大数据、5G等技术的深?
苏宁易购披露业绩快报，数据显示，苏宁易购上半年营收 1182 亿元，同比下降 12.78%；净亏损 1. 6 亿元，上年同期为盈利 21. 39 亿元。其中，苏宁易购第二季度净利润为 3. 9 亿元，扣除非经常性损益的净亏损为 2. 42 亿元，较上年同期以及 2020 年一季度持续改善。公司上半年商品销售规模为 1941. 55 亿元，同比增长 5.4%，其中线上销售规模同比增长 20.19%，线上销售规模占比提升至 69.43%。
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在今日的第二届苏宁智能Biu+生态大会上，苏宁智能终端公司总裁刘东皓宣布，苏宁将打通车家互联场景，布局车联网领域，并推出自主研发的小Biu汽车。..
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