苏宁：将推出自主研发的小Biu汽车

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苏宁：将推出自主研发的小Biu汽车

2020-07-31 13:57 · 稿源：站长之家

在今日的第二届苏宁智能Biu+生态大会上，苏宁智能终端公司总裁刘东皓宣布，苏宁将打通车家互联场景，布局车联网领域，并推出自主研发的小Biu汽车。

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