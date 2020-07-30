高德地图上线“司机公厕”功能 特定区域可临时停车15分钟

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高德地图上线“司机公厕”功能 特定区域可临时停车15分钟

2020-07-30 17:13 · 稿源：站长之家

今日，高德地图快速标注上线了北京交管局规划的 92 个可临时停车的厕所信息。北京市民在高德地图上搜索“司机公厕”或者“临时停车公厕”，可就近前往，在特定区域内车辆可临时停车 15 分钟。

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