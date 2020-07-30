高德地图上线“司机公厕”功能 特定区域可临时停车15分钟

今日，高德地图快速标注上线了北京交管局规划的 92 个可临时停车的厕所信息。北京市民在高德地图上搜索“司机公厕”或者“临时停车公厕”，可就近前往，在特定区域内车辆可临时停车 15 分钟。
今日，高德地图快速标注上线了北京交管局规划的 92 个可临时停车的厕所信息。北京市民在高德地图上搜索“司机公厕”或者“临时停车公厕”，可就近前往，在特定区域内车辆可临时停车 15 分钟。
【TechWeb】7月6日消息，今日高德地图已在全国范围内上线积水点提示功能，用户在出行前进行导航规划时可以提前看到路上的积水情况，同时还能看到实时积水照片，在导航过程中也会有语音提示前方路段积水，提醒司机注意驾驶安全。此次上线的积水点实时提醒功能是根据天气状况、历史数据、以及自动采集到的实时实景照片，判断积水情况，上线到地图上，可以做到分钟级上传并显示，数据准确性高。高德地图相关负责人介绍说:“我们虽然?
今日，哈啰单车与高德宣布达成合作。首先，哈啰单车将在高德地图开设骑行服务入口;其次，双方将基于海量用户理解，共同开发一站式服务内容;再次，基于高德位置服务解决方案，哈啰单车将和高德一道探索多种场景的融合应用。
【TechWeb】7月10日消息，为满足结伴自驾游用户在导航过程中通话的刚需，高德地图在原有“组队出行”功能基础上新增“实时对讲功能”已于今日上线。安卓端已经发布，苹果用户近期也可以更新使用。在导航过程中，参与“组队”的朋友们可以在同一界面进行语音对讲，收到队友的语音对讲时，系统还会自动播放，解放了司机的双手，让用户可以更专注在驾驶上。据悉，用户可以通过打开高德地图搜索“组队”，或者在高德首页选择“更多工?
中央气象台消息，7月6日至9日南方部分区域有暴雨到大暴雨，大家雨天出行，一定注意安全。7月6日消息，今天高德地图APP在全国范围内上线了新功能——积水点提示。用户可提前查看路上
7月30日消息，第三方机构QuestMobile近日发布《中国移动互联网2020半年大报告》，报告显示，2020年6月MAU过亿的App数量达到54家，其中高德地图MAU超过5.3亿。疫情期间，用户纷纷居家隔离，出行行业活跃用户出现阶段性下滑。随着全国范围内复工复产，出行需求再度升温，出行服务行业月人均使用次数和使用市场甚至超过去年同期。高德先后推出的打车“安心出行月”、复工复产亿元补贴、“酒店安心住”等服务得到市场认可?
【TechWeb】7月1日消息，高德地图联合全国多地交管部门在端午期间，通过黑科技手段先行精准治理城市交通拥堵，获得显著成效。数据显示，端午期间城市道路拥堵同步去年同期下降2%，全国高速同比去年下降5%。基于高德地图公共服务版，交管部门可通过高德地图的“智慧诱导”功能，结合实时交通组织方案，特别是在预测的出行高峰时段，以路线调度、到达点调度两种方式，主动为群众规划合理路线，帮助用户躲开堵点，均衡路网交通压力，
【TechWeb】7月9日消息，今年2月，行为艺术家Simon Weckert用手推车拉着99部手机在柏林的一条大街上来回行走，随着行走时间变长，这条原本空旷的大街在谷歌地图上的路况开始变化，从绿色慢慢变黄，最后变成深红，提示为重度堵车。地图对真实路况的判断如何更精准？这不仅需要更丰富的数据，也依赖更聪明的算法。传统的路况主要依靠驾车用户的轨迹信息生成，但是在一些用户少、驾驶行为异常的道路上，这种方法很难保证路况判断的准
7月14日消息，高德今日上线了“家人地图”功能，可以让家人随时看到彼此的位置，特别是针对空巢老人家庭，子女忙于工作，父母独自在家，老人有没有出门，外出去到了哪里，有没有偏离日常行动轨迹，都可以在地图上一目了然，随时查看。据悉，用户在高德地图上搜“家人地图”进入功能页，添加亲人即可组建“家人地图”。“家人地图”除了与家人位置共享，可实时获取家人所在地点外，还可以给家人设置“亲友位置提醒”，?
近日高德地图上线了一个全新的功能“家人地图”，这个地图是可以随时了解家人的位置信息，如果家人开启了这一功能，可以利用定位快速找到家人，对于一些情况下寻找家人帮助很大，以下我们来看下如何开启和关闭这个功能。
高德今日上线“家人地图”功能，可以让家人随时看到彼此的位置，特别是针对空巢老人家庭，子女忙于工作，父母独自在家，老人有没有出门，外出去到了哪里，可以在地图上随时查看。用户在高德地图上搜索“家人地图”进入功能页，添加亲人即可组建“家人地图”。“家人地图”除了与家人位置共享，可实时获取家人所在地点外，还可以给家人设置“亲友位置提醒”。此外，“家人历史轨迹记录”可以精确记录家人
今日，高德上线“家人地图”功能，用户在高德地图上搜“家人地图”进入功能页，添加亲人即可组建“家人地图”。“家人地图”除了与家人位置共享，可实时获取家人所在地点外，还可以给家人设置“亲友位置提醒”。另外，“家人历史轨迹记录”可以精确记录家人最近 72 小时内的行动轨迹，回溯家人去过的地点。
今天，高德地图上线了“家人地图”功能。用户搜索“家人地图”即可进入功能页添加亲人组建“家人地图”。通过“家人地图”功能，用户可随时查看家人的位置。这对于空巢老人家庭来说，这是一个实用的功能。有了“家人地图”，即使子女工作忙，也可以随时查看老人行动轨迹，确认老人有没有出门或者偏离日常行动轨迹。
7月15日消息，日前，高德地图上线的“家人地图”，这两天成为了一个热门话题，甚至引来不少争议。有网友认为，这个功能对于有老年痴呆的家庭伸很受用，也有用户表示，“不管什么角色身份，都需要一个空间感，不需要随时被关注。”对此，高德地图产品相关负责人在接受媒体采访时表示，这个产品本身是为公益而设计，初衷也在“让守护看得见”，“我们在产品研发初期调研了上万名用户，七成以上的用户表示欢迎这个功能，?
今日，星巴克“啡快”服务在支付宝、淘宝、口碑和高德正式上线，饿了么随后也将上线这项服务。上线之后，用户可以通过任意一款APP，享受先点后取服务，到店即拿即享。
互联网诞生以来，的确是给我们的生活带来了很多便利。但是这些便利并不是所有人都能享受到。
7月27日消息，高德打车宣布上线“共享雨伞”，乘客雨天乘坐放置共享雨伞的网约车时，可免费借用。下次乘坐同一平台网约车时归还共享雨伞，以便其他乘客继续使用。据悉，这是高德打车
今日，高德打车宣布上线共享雨伞，乘客雨天乘坐放置共享雨伞的网约车时，可免费借用。据悉，“共享雨伞”计划一期覆盖十个城市，每个城市一个出行平台，共计投放了 1000 辆网约车。
星巴克“啡快”服务全面接入阿里巴巴商业操作系统，此次上线平台包括支付宝、淘宝、口碑和高德。据阿里方面透露，饿了么也将随后上线这项服务。此前，星巴克曾与阿里巴巴在 2018 年达成新零售全面战略合作。当年 12 月，星巴克还上线了全新的线上新零售智慧门店，星巴克会员体系和阿里生态全面打通，实现不同消费场景下会员注册、权益兑换的互通互联。据阿里方面透露，截至2019年12月底，阿里巴巴与星巴
近日，高德打车新增了司机安全审核信息展示、行程安全综合分析、酒后乘车报备、安全问题7* 24 小时处置保障等多项安全服务。用户夜间出行，如果出发地为酒吧、KTV等娱乐场所，高德打车将询问用户是否饮酒，并加强饮酒乘客的全程安全提醒和路线安全保障。
7月28日消息，阿里巴巴旗下天猫、淘宝、支付宝、高德联合宣布打造「第一届阿里巴巴汽车消费节」，启动汽车补贴，宣称要为消费者提供下半年最划算的购车、养车机会。据悉，本次阿里汽车消费节迎来30个汽车品牌超1万家4S店，及近7万家汽车洗美养护门店参与，同时，线下还将在上海、广州、深圳、杭州、天津等20个城市举办线下车展。7月29日起，消费者在淘宝、支付宝、高德App搜索“阿里汽车节”即可进入专区，最低将可1.2
微软公司日前宣布，将从8月3日停止SHA-1加密算法的Windows 10版本下载，转向更安全的SHA-2加密算法，因为SHA-1已经不再安全了。SHA-1是安全哈希算..
新造车势力理想汽车在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市，发行价11.5美元/股，总市值达681.5亿元。理想汽车是继蔚来汽车之后中国第二家赴美上市的新..
7月30日，理想汽车正式登陆纳斯达克，股票代码LI，发行价11.5美元，以此计算理想汽车市值近97亿美元。..
“万物其实是没有简单边界的，所以我不认为要给自己设限。”2017年在回答《财经》杂志“美团的业务边界在哪里?还是完全没有边界?”的问题时，美..
息屏常显（Always-On Display，AOD）功能一直是一加用户最期望获得的功能。今天刘作虎在个人推特上发布预告，虽然没有明确表示，但这项功能应该会..
7月30日消息，华为于今天下午在北京举行发布会，推出10.8英寸MatePad，该平板定位学生和新职场用户，可搭配官方手写笔和键盘，售价2399元起；发布..
针对目前网络爆出的斗鱼向跳槽女主播索赔8000万违约金的事情，斗鱼官方今天通过媒体表示这是正当维权，目前女主播已经与公会达成和解。斗鱼对新京..
2020年作为5G全面普及的一年，5G智慧化全场景体验已成大势所趋。华为云空间基于华为HMS（Huawei Mobile Services/华为终端云服务）“芯-端-云”全..
在我们日常使用智能机时，数据储存功能极为重要。许多华为手机用户都将个人数据保存在手机本地储存中，却忽视了华为手机自带的云空间这一项功能。..
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小米品牌最近势头强劲啊，除了雷军时不时暗示即将发布小米10超大杯手机，官方还推出了小米 10 的新配色版本。 7 月 30 日，微博博主@数码闲聊站 发..