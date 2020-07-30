高德地图上线“司机公厕”功能 特定区域可临时停车15分钟

【TechWeb】7月9日消息，今年2月，行为艺术家Simon Weckert用手推车拉着99部手机在柏林的一条大街上来回行走，随着行走时间变长，这条原本空旷的大街在谷歌地图上的路况开始变化，从绿色慢慢变黄，最后变成深红，提示为重度堵车。地图对真实路况的判断如何更精准？这不仅需要更丰富的数据，也依赖更聪明的算法。传统的路况主要依靠驾车用户的轨迹信息生成，但是在一些用户少、驾驶行为异常的道路上，这种方法很难保证路况判断的准