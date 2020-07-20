特斯拉将与腾讯《和平精英》进行联动

每年六月的第三个星期日，是父亲节。对于现代父亲来说，他们擅长很多事情，用自己宽厚的臂膀撑起了整个家，但有时却不太会向孩子表达自己的爱。在这个专属父亲的节日里，宝爸们可以用实际行动来开启与宝宝们温馨快乐的亲子时光，让孩子感受到来自父亲的关怀。图注:爱玛UMINI袋鼠车安排家庭出游活动，无疑是增进与孩子感情的一个好方法。但是鉴于一到节假日，景点就变“停人场”的窘状，长途旅行是不推荐的。还不如带着孩子一起出去