有效防偷窥！苹果申请了一项AR眼镜隐私保护新专利

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 苹果专利最新资讯 > 正文

有效防偷窥！苹果申请了一项AR眼镜隐私保护新专利

2020-07-17 14:45 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月17日 消息:根据AppleInsider发现的一项专利显示，苹果最近申请了一项名为“Privacy Screen(隐私屏幕)”的专利，可以通过AR技术，只允许佩戴“AR眼镜”的人才能看到iPhone/iPad屏幕内容，防止别人偷窥。

当下，只要打开智能手机的屏幕，任何可以看到屏幕的人都能看到你在用手机做什么。新专利表明，AR眼镜可以提供一个让别人看不到屏幕内容的解决方案。

苹果 (3)

简单的说及时，如果你戴着AR眼镜，并看着iPhone/iPad屏幕，可以正常看到屏幕的展示内容。但是对于周围甚至身后的任何人来说，你的iPhone或iPad屏幕可能不会显示任何东西，或者看起来像一个普通的屏幕。

在公众场合下，这一技术可以更好的保护自己的隐私，比如在公开场合浏览自己的照片、邮件内容、文档、私密聊天等等，都不会别旁人窥探，只有戴上自己的AR眼镜才能看到。

该专利还描述了用户如何通过点击显示屏和其他UI元素继续与iphone或ipad正常互动，但对其他人来说一样没办法看到。

image.png

这项专利看起来像是一个非常有趣的应用，可是是苹果之后用来说服公众开始采用AR眼镜的潜在方式之一。如果苹果推出这样的眼镜，你会买吗?

网友热搜:

高通起诉苹果专利三星苹果专利大战三星苹果专利i9000苹果专利多吗三星苹果专利案三星苹果专利纠纷心得微软苹果专利大战三星苹果专利诉讼策略高通高苹果专利三星苹果专利纠纷ppt
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 苹果隐私保护新模式 将导致免费APP大幅减少

    DoNews 6月25日消息（记者 丁凡）据外媒报道，苹果在2020年度全球开发者大会上宣布了iOS 14系统中的一系列新隐私功能，包括防止用户被应用程序和网站跟踪的新保护功能。广告行业组织首席执行官利·弗罗因德表示，“这将给依赖广告生存的应用程序开发商带来‘经济困难’，消费者偏好内置广告的免费或低价数字内容，这样可能会导致可用应用程序急剧下降。”

  • 苹果新专利显示：可用眼睛来控制AR眼镜 凝视还能放大视图

    【TechWeb】7月17日消息，据国外媒体报道，苹果的一项新专利申请描述了一项技术，即用眼睛来控制增强现实（AR）眼镜。该专利申请描述了眼球追踪技术，可通过眼珠转动、眨眼和凝视来实现眼睛控制设备，凝视几秒钟可能会自动触发放大视图。苹果表示，这款眼镜可能会有一个触控界面，用户可通过“触控方式来输入，比如点击输入和滑动输入”，并且还可通过语音助手Siri来控制。该公司还表示，该专利不仅限于AR产品，它可以用在任何配?

    苹果 AR眼镜 AR

  • 苹果手机iPhone怎样实现虚拟定位-隐私保护工具黑鹰位移

    为什么要进行手机的虚拟定位?现代科技日新月异的急速发展，以智能手机为载体的新科技正在让我们的生活变得极其方便和快捷，但是手机App窃取个人隐私和过度收集用户信息的现象却早已不是新的问题，人们现在对智能手机的深度依赖已经让它成为了随身不可缺少的物品。无论何时都将手机带在自己的身上。而这样的行为也使得手机的隐私泄露会严重影响到正常的生活，甚至还会带来严重的精神伤害和心理折磨。而有些无良App开发商利用科技霸?

    苹果手机

  • iOS 14强化隐私保护：更妥善保护你的个人信息

    ​在今天凌晨召开的 WWDC 2020 开发者大会上，苹果重申了公司对隐私保护的重视程度，并在所有旗下的软件系统中推出一些新的功能。在开幕演讲中，Craig 还专门讲述了新版系统中在隐私方面的改进，并强调苹果的软硬件产品、服务均充分考虑到了用户隐私的保护。

    ios14 隐私保护 WWDC大会

  • 中国人喜欢用隐私换取便利？小米：隐私保护没有国界

    之前曾有这样一种说法，中国人喜欢用隐私换取便利，对此小米集团副总裁、小米安全与隐私委员会主席崔宝秋坚决发对，在他看来，随着人们对隐私的重视程度与日俱增，隐私安全问题将会越来越重要。

    隐私 小米 隐私保护

  • 苹果AR眼镜镜片已进入试生产阶段 与富士康合作开发

    7月14日消息，据国外媒体报道，苹果正与富士康合作为其AR设备开发半透明镜片，这种镜片目前已进入试生产阶段。外媒报道称，自2018年以来，苹果一直在与富士康合作开发用于其AR眼镜的半透明镜片。目前，这种镜片已从原型设计阶段过渡到了试生产阶段。知情人士表示，该公司正在成都的富士康工厂研发这种镜片。富士康是苹果最大的代工制造商，不仅为后者的AR设备研发半透明镜片，还负责制造大多数iPhone。值得注意的是，?

    苹果 AR眼镜 富士康

  • 苹果AR眼镜曝光：超高分辨率可以假乱真、带独立应用商店

    爆料准确度比郭明錤还要靠谱的Mark Gurman在最新报道中披露了苹果AR/VR项目的内幕和进展。据称，AR/VR团队高度保密，规模大约1万人，主要向库克和前首席设计师艾维汇报。其中首款AR眼镜代号

    苹果 眼镜 AR

  • iOS14隐私保护功能升级 可一键禁用所有App追踪

    据外媒报道，苹果公司近日推出了iOS14 内测版可供使用，在隐私保护功能方面有重大升级。如果有APP在使用用户的摄像机，会有一个绿色灯亮起。如果有APP在使用用户的麦克风，将有一个橙色灯亮起。

    iOS14 隐私保护 App

  • 微信聊天记录怎么彻底删除？100%帮你解决隐私保护问题

    微信聊天记录怎么彻底删除?才能保证永远不被恢复?微信里面有很多我们的小秘密,网上有一个小段子 “就算是只剩最后一口气,也要先把手机里面和闺蜜的聊天记录删了”,其实这也足以可见微信聊天记录内容真的有很多是不能被别人看到的。那么到底应该怎么彻底删除微信聊天记录呢?以下就是给大家总结出来的方法,大家可以根据自己的实际情况进行选择!方法一:通过微信设置进行删除 微信聊天记录怎么彻底删除?这个方法可以快速帮你删除聊天?

    微信聊天记录

  • 小红书CTO山丘：用户隐私保护是数据应用的第一前提

    【TechWeb】7月10日消息，小红书CTO山丘在参加世界人工智能大会“多方安全计算圆桌论坛”时表示，“我们一直非常非常注重用户数据隐私，因此我们对于多方安全计算、联邦学习等技术一方面表示很期待，但对于采用我们的态度非常谨慎。”据了解，小红书目前月活过亿，超过70%的用户为90后，每天产生超过70亿次的笔记曝光。为了保护用户的数据小红书采取了许多严格措施，在内部小红书组建了专业的信息安全团队负责对黑客入侵防御、数?

    隐私保护 小红书 数据应用

  • 谷歌被欧盟罚款5000万欧元，因违反隐私保护规定

    近日外媒报道称，谷歌公司的上诉被法国最高行政法院驳回，在2019 年 1 月，法国处以谷歌5000万欧元罚款，理由是谷歌违反数据隐私保护相关规定，这是欧盟《通用数据保护条例》的首个罚单，也是欧盟GDPR隐私法出台以来开出的最高罚金。

    谷歌 谷歌被罚5000万欧元

  • 出于隐私考虑：苹果拒绝在Safari部署16个Web API

    据外媒报道，苹果本周表示，它拒绝在Safari浏览器上实施 16 项新网络技术(Web API)，因为这些技术为用户指纹识别开辟了新途径从而对他们的隐私构成威胁。这 16 项技术具体如下：

    Safari 苹果

  • 苹果申请新专利！拟用iPhone取代护照和驾照

    在前段时间的苹果WWDC大会上，iOS 14带来了全新的CarKey车钥匙功能，并且苹果宣布宝马将成为全球第一家支持使用iPhone作为数字钥匙来解锁车辆的汽车厂商。现在，苹果的新专利又将带来更强大的功

    苹果专利 iPhone 身份证

  • 苹果申请可伸缩键盘专利 可使笔记本电脑变得更薄

    6月25日，美国专利商标局发布了一项关于MacBook可伸缩键盘的新专利申请，以使笔记本电脑变得更薄。根据专利描述，在合上笔记本屏幕时，可改变键盘等组件的位置，从而减少设备的整体厚度。该款键盘的结构内部有空白空间，以适应键帽的移动，减少空间或更有效地利用空间可以减少设备的总厚度。

    苹果 键盘 mac

  • 谷歌隐私保护纠纷上诉失败，法国维持 5000 万欧元罚款判决

    据美联社消息，法国最高行政法院周五（ 19 日）裁定，维持对谷歌 5000 万欧元（ 5600 万美元）的罚款，原因是谷歌对安卓用户的数据保护选项的提供「不够清晰和透明」。法国数据监督机构曾表示，当该谷歌收集数据用于定向广告时，用户并「没有被充分告知」他们同意了什么。对此，谷歌表示将研究做出改变。

    谷歌隐私保护纠纷 谷歌

  • 苹果新专利拟用iPhone取代护照、驾照和其他实体证明

    苹果新专利显示，苹果将计划用iPhone取代护照、驾照和其他实体身份证明。苹果在最新的专利申请文件中详细阐述了如何复制和使用用户身份证明以及如何通过技术手段确保数据安全传输。

    苹果 专利 iPhone

  • 苹果新专利手机采用卷轴式屏幕 网友：圣旨同款？

    今天，微博博主科技喵公布了苹果申请的一项新专利。和以往专利不同的是，这项专利的外形十分独特，是一个可滚动的柔性屏设备。手机两边可以卷起来，以达到缩小体积的目的。对此，网友不禁调侃称这不就是圣旨同款吗?以后看个手机都跟看圣旨似的。

    苹果 专利 卷轴式屏幕

  • 为留在iOS中：谷歌每年向苹果交十数亿美元“保护费”

    据外媒报道，英国监管机构发现，时至今日，谷歌为了保住iOS Safari浏览器默认搜索引擎的位置，单单在该国，每年向苹果支付十数亿英镑费用。监管机构认为，此举对其它竞争对手形成了巨大的准入

    苹果 谷歌 iOS14

  • 苹果拒绝在Safari部署16个Web API 避免对用户隐私构成威胁

    苹果本周表示，它拒绝在Safari浏览器上实施 16 项新网络技术(Web API)，因为这些技术为用户指纹识别开辟了新途径，对用户的隐私构成威胁。

    Safari 苹果 WebAPI

  • 苹果iOS14新隐私功能抵制，欧洲16家广告协会联合反对

    据外媒报道，针对iOS14 的新隐私功能，即追踪用户行为之前需征求用户额外的同意，这让欧洲多家数字广告协会对苹果大加指责。

    苹果 iOS14 iOS14遭抵制
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM