有效防偷窥！苹果申请了一项AR眼镜隐私保护新专利

站长之家(ChinaZ.com) 7月17日 消息:根据AppleInsider发现的一项专利显示，苹果最近申请了一项名为“Privacy Screen(隐私屏幕)”的专利，可以通过AR技术，只允许佩戴“AR眼镜”的人才能看到iPhone/iPad屏幕内容，防止别人偷窥。

当下，只要打开智能手机的屏幕，任何可以看到屏幕的人都能看到你在用手机做什么。新专利表明，AR眼镜可以提供一个让别人看不到屏幕内容的解决方案。

简单的说及时，如果你戴着AR眼镜，并看着iPhone/iPad屏幕，可以正常看到屏幕的展示内容。但是对于周围甚至身后的任何人来说，你的iPhone或iPad屏幕可能不会显示任何东西，或者看起来像一个普通的屏幕。

在公众场合下，这一技术可以更好的保护自己的隐私，比如在公开场合浏览自己的照片、邮件内容、文档、私密聊天等等，都不会别旁人窥探，只有戴上自己的AR眼镜才能看到。

该专利还描述了用户如何通过点击显示屏和其他UI元素继续与iphone或ipad正常互动，但对其他人来说一样没办法看到。

这项专利看起来像是一个非常有趣的应用，可是是苹果之后用来说服公众开始采用AR眼镜的潜在方式之一。如果苹果推出这样的眼镜，你会买吗?