趣头条在各大应用市场纷纷下架 虚假广告太多遭315点名

被 315 点名之后，趣头条目前已在各大安卓应用商店下架。另外，在苹果App Store商店内，搜索趣头条会显示服务调整、暂不提供下载。

今日晚间，央视播出的 315 晚会报道趣头条平台屡现违规广告，包括许多虚假宣传疗效的广告，通过自称是趣头条的广告核心授权代理商开户，帮助投放广告。此外，一些“边玩手机边赚钱”的广告也在趣头条平台频频出现，背后却是购买彩票和非法赌博产业链。