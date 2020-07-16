趣头条在各大应用市场纷纷下架 虚假广告太多遭315点名

被 315 点名之后，趣头条目前已在各大安卓应用商店下架。另外，在苹果App Store商店内，搜索趣头条会显示服务调整、暂不提供下载。
今日晚间，央视播出的 315 晚会报道趣头条平台屡现违规广告，包括许多虚假宣传疗效的广告，通过自称是趣头条的广告核心授权代理商开户，帮助投放广告。此外，一些“边玩手机边赚钱”的广告也在趣头条平台频频出现，背后却是购买彩票和非法赌博产业链。
被 315 点名之后，趣头条目前已在各大安卓应用商店下架。另外，在苹果App Store商店内，搜索趣头条会显示服务调整、暂不提供下载。
今日晚间，央视播出的 315 晚会报道趣头条平台屡现违规广告，包括许多虚假宣传疗效的广告，通过自称是趣头条的广告核心授权代理商开户，帮助投放广告。此外，一些“边玩手机边赚钱”的广告也在趣头条平台频频出现，背后却是购买彩票和非法赌博产业链。
今日，315晚会曝光称，趣头条上，充斥着许多虚假宣传疗效的广告，自称趣头条的广告核心授权代理商广州天拓网络技术有限公司称，就算没有资质，天拓也可以开户，帮助投放广告。
拼多多成立 5 年后，黄峥昨日发布全员信，宣布公司CEO职位由原CTO陈磊接任，自己则腾出手来专注长期战略。正如黄峥在全员信中再次强调的，拼多多的未来是成为“迪士尼+Costco”，其长期战略必然服务于这一目标。Costco好理解，就是拼多多所从事的零售业务，迪士尼就比较缥缈，虽然拼多多的社交玩法将消费娱乐化，公司基因中写有游戏公司的遗传密码，但仅仅具有娱乐性，显然并不足以对标迪士尼。
凤凰网科技讯 7月16日消息 今晚，中央广播电视总台央视315晚会曝光了趣头条平台广告乱象，指出赌博广告堂而皇之登上其平台。值得注意的是，趣头条上市前夕，有媒体报道，趣头条上的广告涉嫌“黑五类”广告。对于央视3·15晚会的点名，趣头条回应称：针对中央电视台 3.15 晚会报道的关于趣头条平台广告问题，我们高度重视，并充分意识到在平台广告生态管理方面仍有诸多不足，对于给用户带来的困扰和影响，趣头条表示诚 挚的道歉。针
截止目前，趣头条美股盘前跳水跌超17%。此前，央视3. 15 晚会曝光趣头条广告乱象。宝骏汽车、嗨学网、汉堡王等被点名。
凤凰网科技讯 7月16日晚间消息，今日央视举行3.15消费者晚会，趣头条广告乱象被曝光。
7月16日晚间，被央视315晚会点名批评广告乱象之后，趣头条目前已经被全网下架。苹果App Store商店内，搜索趣头条会显示服务调整、暂不提供下载，而各大安卓应用商店内，要么搜索不到，要么也是
【TechWeb】7月16日消息，针对3·15晚会曝光的趣头条广告乱象，趣头条方面发布声明称，针对中央电视台3.15 晚会报道的关于趣头条平台广告问题，我们高度重视，并充分意识到在平台广告生态管理方面仍有诸多不足，对于给用户带来的困扰和影响，趣头条表示诚挚的道歉。趣头条声明称，针对央视指出的问题，上海基分文化传播有限公司已迅速成立广告生态治理专项工作组，正在对平台涉及的广告进行全平台彻查，一旦发现相关问题，坚决严?
中央广播电视总台央视315晚会曝光了趣头条平台广告乱象，虚假宣传、赌博类广告堂而皇之登上其平台。首先，“趣头条”上充斥着许多虚假宣传疗效的广告，例如一款属于压片糖果的普通食品，它的宣传却号称：“比伟哥还好使，一粒恢复男人本色”；号称永不反弹的减肥药确实普通的代用茶，根据《中华人民共和国广告法》修正版，减肥产品类、保健品类凡是专宣称瘦××斤、具有××功效等，皆属于虚假广?
今晚的央视315晚会点名曝光了多家企业的质量问题，其中互联网企业趣头条被曝存在广告猫腻问题，随后趣头条股价暴跌20%。刚刚趣头条率先发表公告，就广告猫腻问题致歉，并承诺全平台彻查，一旦发
今日晚 8 点， 2020 年“3·15”晚会在央视财经频道现场直播。晚会主题定为“凝聚力量、共筑美好”，今年“3•15”晚会将积极关注新产业、新业态和新消费模式。针对 315 晚会的点名，趣头条发布声明回应称，高度重视，并充分意识到在平台广告生态管理方面仍有诸多不足，对于给用户带来的困扰和影响，趣头条表示诚挚的道歉。
【TechWeb】 7月16日，2020年3·15晚会点名趣头条广告乱象被曝光，对此，趣头条发布声明称，针对中央电视台3.15晚会报道的关于趣头条平台广告问题，趣头条高度重视，并充分意识到在平台广告生态管理方面仍有诸多不足，对于给用户带来的困扰和影响，趣头条表示诚挚的道歉。针对央视指出的问题，上海基分文化传播有限公司已迅速成立广告生态治理专项工作组，正在对平台涉及的广告进行全平台彻查，一旦发现相关问题，坚决严厉清查和?
根据QuestMobile报告显示，我国新兴市场用户规模超过 6 亿。 并且，无论是移动互联网人均使用时长还是用户增长速度，下沉用户均取得领先。 下沉用户不仅在数量上超越了非下沉用户，而且占比也超过了50%! 相比于非下沉用户，下沉用户与手机的联系更为紧密，有更多的闲暇时间去刷手机。然而新兴市场的现状是:高质量产品极其欠缺。同时，商业设施不发达，商品种类不够丰富、服务消费相对滞后。种种反映:新兴市场居民的消费需求，还远
7月16日晚上，央视315晚会上对趣头条平台上的广告问题进行了报道，在当晚趣头条回应央视报道，表示正在对平台涉及的广告进行全平台彻查，一旦发现相关问题，坚决严厉清查和封禁。
因为疫情的缘故，今年的央视315消费者晚会延期到今晚举办，而名称不变。本次315晚会开场，央视点名了宝骏汽车、趣头条、嗨学网、汉堡王等企业。其中，趣头条被曝光的是广告乱象，而在消息公
时势造英雄，下沉巨头的崛起无法脱离时代背景。三个条件的达成，让互联网新巨头的诞生成为可能。 1:千元智能手机性能的全面提升 2:全国生活区4G网络覆盖的基本完成 3:4G网络速度提升而套餐资费连续下降 此三项的实现，代表着全国范围的互联网基础设施建设的基本完成。据今年三月的数据，我国网民数量已经达到9. 04 亿，其中手机接入的比例达到99.3%。所谓要想富先修路，设备与网络的普及，释放了五环外用户对于互联网产品的需求，
在7月16日晚间直播的央视315晚会曝光了趣头条后，趣头条发布声明称，针对中央电视台3. 15 晚会报道的关于趣头条平台广告问题，我们高度重视，并充分意识到在平台广告生态管理方面仍有诸多不足，对于给用户带来的困扰和影响，趣头条表示诚挚的道歉。针对央视指出的问题，上海基分文化传播有限公司已迅速成立广告生态治理专项工作组，正在对平台涉及的广告进行全平台彻查，一旦发现相关问题，坚决严厉清查和封禁。
7月7日消息，据公开数据显示，40-60岁的人群中，有近2.75亿人还未上网，未来仍有1亿以上人口会成为新增网民。在此其中，三线及以下城市新兴市场的潜力尤为值得关注。趣头条发布的《新兴市场姐姐图鉴》显示，截至2020年3月，趣头条日活用户突破4560万，月活用户突破1.38亿，同比保持超20%的增速。在趣头条上，女性用户占比58.1%， 40岁到60岁用户占比55.11%，姐姐用户近千万。从区域分布来看，四川姐姐对趣头条的热爱位
今晚，中央广播电视总台央视315晚会曝光了趣头条平台广告乱象。央视报道称，趣头条宣称可以通过大数据智能算法，能为用户推送个性化内容。但是广告中有违法违规内容，趣头条App也成为了违法违规广告的渠道。315晚会曝光了趣头条快速减肥永不反弹的代用茶，堪比“伟哥”的压片糖果等违法广告。广告供应商表示，广告主可以在没有资质的情况下开户。并且，虚假的减肥广告花30元广告费，就能在趣头条App获得?
6月19日是全国救助管理机构“开放日”，今日头条对外披露，旗下公益项目“头条寻人”与全国各级民政部门和救助管理机构合作已帮助10047名走失者回家。 截至目前，“头条寻人”除了与民政部门合作，还联合公安、志愿者组织、媒体等共计促成了13282次团圆。根据公开资料显示，该公益项目于2016年2月9日启动，致力于用科技手段帮助各类失散家庭寻找走失者。原理是依据走失位置回溯其有可能出现的地点，并将?
日本动画电影《无限》（又名 《想哭的我戴上了猫的面具》）将于今日18：00上线抖音、西瓜视频等字节跳动旗下平台，与Netflix全球同步播出。本片主要讲述了绰号叫“无限”的女生笹木
DoNews7月16日消息（记者 程梦玲）7月16日晚间消息，当当法务部接连发布两条微博，概述了当当网20年股权历史沿革以及介绍介绍李国庆俞渝离婚案进展..
央视315晚会今年虽然推迟了整整四个月，但曝光已久犀利：暗藏广告猫腻的趣头条、窃取隐私和敏感信息的手机SDK插件、食品过期和保质期随意改的汉堡..
今年的央视315晚会，对黑心企业的曝光一如既往的犀利，包括暗藏广告猫腻的趣头条、窃取隐私和敏感信息的手机SDK插件、食品过期和保质期随意改的汉..
被 315 点名之后，趣头条目前已在各大安卓应用商店下架。另外，在苹果App Store商店内，搜索趣头条会显示服务调整、暂不提供下载。..
7月16日晚间，被央视315晚会点名批评广告乱象之后，趣头条目前已经被全网下架。苹果App Store商店内，搜索趣头条会显示服务调整、暂不提供下载，而..
今晚的央视315晚会差不多了，不知道大家被哪些事震惊了？今晚的节目总计曝光了8大矛盾，包括养殖场用敌敌畏养殖海参、汉堡王面包过期、宝骏560变速..
SDK大家应该都有所耳闻，在编程开发中的意思就是软件开发包(SDK)，而在手机APP中它也是负责提供一些功能或服务的插件。今天的央视315晚会上，手机..
DoNews7月16日消息（记者 翟继茹）16日，在315晚上，在线教育平台嗨学网被曝光，在快速增长的学员人数背后，是意想不到的虚假销售和退款难。嗨学网..
315 晚会有一个别号是“公关节”，每个企业的公关都会严阵以待，被点名的品牌的公关彻夜不眠，未被点名的品牌的公关，应该都会长舒一口气。..
中央广播电视总台央视315晚会曝光了趣头条平台广告乱象，虚假宣传、赌博类广告堂而皇之登上其平台。首先，“趣头条”上充斥着许多虚假宣传疗效的广..
据外媒报道，Facebook将大规模在美国和其它50多个国家推出短视频应用Instagram Reels。此前，Facebook就已经在印度测试Instagram的视频编辑应用Re..
今晚315晚会上曝光一些APP中植入某种功能或服务的插件（SDK），就能将个人信息全部转走。2019年11月，上海市消费者权益保护委员会委托第三方公司对..
今日晚间的 315 晚会中，报道了在线职业教育培训网站嗨学网退费难的问题。一直以来，在线教育缴费容易退费难问题突出，据电诉宝用户投诉案例库显示..
今晚，中央广播电视总台央视315晚会曝光了趣头条平台广告乱象。央视报道称，趣头条宣称可以通过大数据智能算法，能为用户推送个性化内容。但是广告..
今日晚间，针对 315 晚会报道的退费难问题，嗨学网回应称，高度重视，已第一时间成立特别工作组，对相关事件展开调查，并将及时向社会公众通报进展..
在今晚的315晚会上，央视还曝光了手机SDK插件窃取用户隐私问题。据悉，SDK，是在手机软件中，提供某种功能或服务的插件，技术人员检测了50多款手机..
2018 年，国家全面整治P2P小贷行业的时候，我跟几位前校园贷从业者(已经金盆洗手上岸)深聊过几次，听到了很多让人大开眼界的故事——简直可以拍几..
7月16日晚上，央视315晚会上曝光了汉堡王江西南昌汉堡王餐厅管理问题，汉堡王中国在今晚发布声明表示，立即成立工作组对这些餐厅进行停业整顿调查..
今日，315晚会曝光称，趣头条上，充斥着许多虚假宣传疗效的广告，自称趣头条的广告核心授权代理商广州天拓网络技术有限公司称，就算没有资质，天拓..
【TechWeb】7月16日消息，针对3·15晚会曝光的趣头条广告乱象，趣头条方面发布声明称，针对中央电视台3.15 晚会报道的关于趣头条平台广告问题，我..