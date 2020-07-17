访客来了就走？五招让网站提高用户停留时间

当你在一个网站上投入了大量的时间精力，但却没能获得预期的效果。如果你以为只是时间的问题，只要进行更多的曝光和更好的营销就能解决了。

那只能说这个想法 too young too simple !

如果认真用站长工具(如百度统计、Google Analytics)分析一下网站，下面的数据就能让你看到残酷的事实：

没有一个人在你网站停留时间超过6. 5 秒

用户用与销售的产品无关的搜索词找到你网站

用户会把产品添加到购物，但最终并没有付款



下文中，国外网站营销专家Jessica Barnaby解释了为什么用户网站停留时间短的五个最主要的原因，以及解决方法。

一、网站提供的业务产品不明确

有些人在实践一个商业想法时，以为会随着发展而逐渐成熟，这是很正常的。

我的客户都这么做，我在创业的时候也这么做。因为互联网是新事物，我认为自己可以很容易地得到客户。

结果败得很惨。我主要提供网页设计服务，但事实证明我对市场营销或客户心理知之甚少，甚至不知道我在卖什么。人们其实需要的不是网站，而是生意。当我从客户的角度来理解我的业务时，业务就开始起飞了。

我喜欢网页设计、写作、平面设计等等……但我喜欢什么并不重要。客户只是想让我解决他们的问题。

就像你想让水管工阻天花板渗水。你不会关心水管工的人生经历，他们的生活。当天花板渗水的时候，你唯一的想法就是“赶紧解决”。

废话少说，提供解决方案

不要把你的网站搞得像宣传册，或者模仿一些有影响力的人在社交媒体上自嗨。你们的业务并没有什么联系，你不知道他们是否也抄袭了别人。

如果人们离开你的网站，那是因为你没有展示出可以为他们提供解决方案。仅仅谈论你的资历和经验是不够的，必须给他们解决问题的办法。

建立一个网站是便宜的，但是把它变成一个商业需要一个计划。

首先回答这些问题：

人们从你这里购买什么?

他们为什么想要它?

你是怎么满足需求的?

他们从哪些渠道找到你?

什么时候能赚到钱?

深入思考这些问题，因为这是一个良好的商业计划的基础。你需要用正确的商业思维来指导发展的策略。

网站反映了你的优先级，当人们看到他们的问题是你的优先级时，他们会继续浏览你的网站。

二、网站设计很难看

如果你的网站内容很棒，是一个一二十年的老站点，并且有着强大的读者基础，那么你很可能可以摆脱网站原先丑陋的设计。

一般来说，在读者点击之前，你有 15 秒的时间来给他们留下好印象。用户经常会根据网站的外观设计来决定是否停留浏览网站的标题和内容。

网站就像房子：好的网站让读者感觉像在家一样，体验差的网站让他们想搬家。

新企业主犯的一个常见错误是，网站设计是为了他们自己觉得美观，而不是客户的可用性。

要考虑可用性和客户想看到什么。

优化导航：主菜单应该引导到网站的关键部分。文件其他部分作为子菜单或二级导航菜单。每个页面不需要都有一个菜单项。

页面加载速度要快：网站加载速度是影响百度、谷歌等搜索排名的一个主要因素。客户也觉得这很重要。

下图显示了页面加载的时间越长，跳出页面的情况就会增加。以三秒的加载时间为目标，优化你的网站代码和图片。要特别注意图像加载时间，并使用图像缓存来提高速度。

页面布局设计要干净整洁。每个页面的设计要给人一种清晰的目的感。利用字体大小、图形设计和留白来引导读者的视线，让他们的注意力集中到你想要的地方。

阅读体验要友好。使用有利于眼睛的字体和大小。黑色或红色背景上的白色文本会使眼睛疲劳，当文本太多或太小时，会令人不快。检查你的网站是否移动友好，以避免人们是因为无法访问才离开网站。

留白要适当：过多的空白会让页面显得很空荡，就像里面有大量的停顿。而留白太少，又会让人难以阅读。

三、网站的关键词“文不对题”

谷歌等搜索引擎收集网站信息的方法之一就是提取网站的关键词。然后在把这些信息呈现给搜索这些关键词的人。

如果你的关键词跟内容不一致，搜索引擎就无法准确抓取网站信息，最终给你发送错误的流量。

比如假设你是一名私人厨师，创建了自己的网站，并开始写关于食物和礼仪的博客。同时，你还是动物爱好者，所以也写了很多动物救援相关的内容。

由于你写动物文章比厨师文章多，谷歌可能就会偏向向动物爱好者展示你的网站。然而访客很快就会失望的离开了，因为他们发现其实你出售的是厨师服务，跟动物救助没有半毛钱关系。

积极主动地进行内容营销

写文章优化关键字，告诉谷歌你的网站确切的定位。是的，你可以写关于动物的文章，但是要把它和你的领域联系起来。

你可以将你的品牌定定位为吸引动物爱好者，并且有兴趣聘请或向私人厨师学习的用户。

这是控制自己的在线业务的美妙之处。你的产品或服务可能不是独一无二的，但你可以将你的激情和兴趣结合起来，创造出一个与众不同的品牌。

四、网站提供是人们不想要的东西

有时，你的策略是合理的，但战术或技术问题会妨碍你。

你会发现人们在遇到意想不到的、令人沮丧的障碍时就很容易离开网站。在他们遇到障碍之前，你让他们采取的步骤越多，他们就会越感到不爽。

大多数访问者不是买家：大多数访问你网站的人不会准备购买。在他们承诺之前，他们正在寻找信息或需要与你建立关系的方法。如果你的网站文案读起来像推销，无疑让人没有继续浏览的欲望。花点时间，让他们访问你的时事通讯，或者邀请他们关注你的社交媒体。

定期测试聊天机器人。对于买家来说，一旦聊天出现故障，而又没有其它方式联系卖家的时候，那么只会放弃购买。

明确展示联系方式。如果让客户提交一份表格，他们就无法明确提交的内容是否通过，这种体验也很差。因此，应该明确的展示邮件、QQ、电话等其它联系方式。

另外，就是网站要做定期测试，比如产品发布或者网站更新等，多加测试可以提早发现问题，避免用户离开网站。

五、网站充满了噱头和广告

广告和联盟营销是合法的收入渠道，如果做得好，它们会无缝地融入用户体验。但如果做错了，那么无疑会降低网站服务价值。

有些网站不受广告污染的影响。他们拥有庞大的读者群，提供的东西非常诱人。就《每日邮报》而言，吸引人的地方在于，它有一个活跃的评论区，可以用来评论那些带有色情噱头的新闻文章。

问题在于，你并不是《每日邮报》。对于多数网站，噱头是多余的，也是人们离开的原因。因为用户在看了太多过分夸大的内容后，变得不再相信那些看起来充满噱头的内容。

你可以用噱头来吸引人们访问你的网站，但你却不能让他们留下来，这种做法也就毫无意义了。

使用客户能够理解语言解决问题的

当用户离开网站时，保持弹出窗口

调整广告的大小，占据的比例要比实际内容少

总而言之，在创建网站这件事上，应该多关注客户的需求，让他们认识到你可以提供很好的解决方案。另外，应该让搜索引擎能够知道网站的明确定位。用不了多久，你就会发现用户不会动不动就离开网站，因为你给了他们想要的东西。

注：文章编译自medium，原文标题《Why Your New Website Is Alienating People》。