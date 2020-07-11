“杀死”垃圾邮件，顺便赚点钱

今天，又是收到“兼职刷单(写好评)赚钱”邮件的一天。

相信不少电子邮件用户都有这样的烦恼，经常收到一些无用的甚至是潜在的恶意邮件。面对源源不断的促销邮件，可能会让人删到手软，该如何杜绝这个问题呢?

一款号称“世界上第一个机器人律师”的维权服务平台DoNotPay或许可以帮助解决这个烦恼。这款工具提供了多项服务，包括检查退款状态、取消订阅、支付账单等。

帮助退订垃圾邮件并发起索赔

现在，DoNotPay推出的新工具提供了一种可以让用户更容易地以保护隐私的方式退订电子邮件。它还会试图在这个过程中为用户赚一些钱。

要使用大多数订阅管理工具一般都必须允许服务访问用户的电子邮件帐户，这样它就能抓取用户的邮件并嵌入到你的收件箱中。

DoNotPay新的反垃圾邮件服务的运作方式不同，用户需要做的就是把垃圾邮件转发给spam@donotpay.com。

然后一个机器人就会自动跳出来从邮件列表中帮助用户取消订阅。该服务就不需要登录任何账户，只查看用户想要处理的邮件。

当用户转发一封垃圾邮件时，DoNotPay的软件会检测发送邮件的公司或组织是否存在集体诉讼和解案件——比如帮忙检测出是否为雅虎数据泄露和解案件中受害者之一。

(站长之家注：此前，雅虎遭遇史上最大数据泄密事件，最后接受了1. 175 亿美元和解协议，与数百万受害者达成和解。 这起案件在 2013 至 2016 年间导致大约 30 亿帐号受到影响，和解协议包含至少 5500 万美元支付给受害者的实付费用和其它成本。)

如果存在这种情况，用户就会在DoNotPay页面上的选项卡中看到一个提醒标志。只需点击一下，就可以指示DoNotPay自动提交和解协议，并代表用户申请了获得任何符合资格的赔偿。

如果索赔成功，用户将得到一张支票或其他正常付款。在这个过程中，DoNotPay并未参与到诉讼和解案件中，而只负责帮用户完成提交。

DoNotPay创始人兼首席执行官约书亚·布劳德(Joshua Browder)表示：“当我研究其他垃圾邮件解决方案时，他们要么是出售你的数据，要么你仍然必须让购物车自由访问你的电子邮件，而且这非常昂贵。”“这些公司的本意是保护你的电子邮件和隐私，但讽刺的是，他们做的恰恰相反。”

因此，DoNotPay开始建立一种服务，承诺不会出售用户的数据，还增加了通过让用户与集体诉讼和解方案进行匹配，从而获得额外的赔偿。

“加量不加价”，只要 3 美元

这家初创公司的每月订阅费为 3 美元，允许用户使用DoNotPay的所有服务。

其业务的核心是利用机器人程序代表消费者向公司或政府部门发送电子邮件和信件，可以“一键起诉任何人”。包括可以帮助消费者剖析晦涩的法律文书，获得取消航班的退款，已经倒闭健身房的退款等等。

布劳德称，无论DoNotPay添加多少工具，每月 3 美元的订阅价格都不会上涨。该公司在 6 月底宣布了获得了 1200 万美元的首轮融资。

如果你将邮件转发到反垃圾邮件工具，然后不断收到来自同一实体的电子邮件，该服务将采用标志性的 DoNotPay 方法，并自动帮助你在小额索赔法庭起诉垃圾邮件发送者，根据《CAN-SPAM法案》，最高赔偿 500 美元，这是一种对付垃圾邮件产业的小方法。

布劳德称：“如果垃圾邮件散布者属于犯罪或恶劣行为，你可以在小额索赔法庭起诉他们。”“所以你有两种方式可以得到补偿，但主要的方式还是集体诉讼。很多消费者不知道他们被欠了 12 美元，因为不值得每天花几个小时来确保自己得到了所有的钱。”

若要代表用户自动向小额索偿法庭申请集体诉讼赔偿或起诉垃圾邮件发送者，DoNotPay需要把一些个人资料放入适当的文件和表格中。但布劳德表示，DoNotPay并不希望看到甚至保存用户的数据。

在用户数据安全方面，DoNotPay正与一个名为“Very Good Security”安全数据管理器签订合同，它的唯一工作是在不查看、不出售或不让用户的信息被破坏的情况下保存信息的责任。

当然，DoNotPay并没有声称自己能彻底解决垃圾邮件泛滥的问题。不过如果用户转发一大波垃圾邮件到反垃圾邮件工具，还是能或多或少减少垃圾邮件，也许还能意外获得一些赔偿。

注：本文内容参考自wired，原文标签《DoNotPay Unsubscribes You From Spam—and Tries to Get You Paid》

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