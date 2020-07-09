马云称几千年人类智慧没成长：为活下去创新才是真正的创新

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马云称几千年人类智慧没成长：为活下去创新才是真正的创新

2020-07-09 13:49 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月9日 消息：今日，马云以全息影像的方式出席了 2020 世界人工智能大会云端峰会。马云表示，去年大会和今年大会，世界已发生巨变。我们担心的都没有发生，没有担心的却接二连三发生。疫情对世界带来的改变，是来自大自然和未来的信号。

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对此，马云提出了三个观点：第一，人类离不开地球，地球却可以离开人类。第二，经济增长可以放慢，但人类必须要成长。第三，如果过去数字技术是让生活变好，今后则是让人类更好生存下去。

马云解释称，疫情暴露出人类对自身的陌生、对地球的陌生。人类需要先解决好自己的问题和地球的问题，否则无论我们移居到哪个星球，依然会面对麻烦和灾难。如今，我们拥有的资源和财富前所未有，处理信息的能力和抗风险能力有史以来最强大，但我们依然缺乏加强资源合作和沟通交流的智慧。面临灾难我们缺乏智慧，缺乏沟通合作，还制造隔阂，如果灾难后人类没有成长，未来毁掉文明的不是病毒而是人类自己。

马云强调，从疫情中看，人类的命运由微生物决定，不要放大自己的价值。AI应该翻译成“机器智能”，如果翻译成“人工智能”就会夸大自己的作用。人类应该拥有智慧，我们拥有抗风险能力是史无前例的，灾难之后的我们一定要成长。世界因为不同才丰富多彩，我们要学会尊重彼此的不同和分歧，学会欣赏这些不同，才是人类进步的标志。疫情加速了数字技术的变化，灾难逼迫我们创新。为活下去做的创新才是真正强大的创新。

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