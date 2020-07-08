维信诺回应华为25亿订单传闻：保密 无法回复

据证券时报报道，今日，针对“维信诺今年预计产生的华为订单金额或将达到 25 亿元”的报道，维信诺方面回应称，公司OLED产品已进入国内外多家一线品牌客户供应链，并在正常批量交付中，与单个客户的合作暂未达到相关规则披露标准时，公司未在任何公开材料中进行表述，由于客户合作要求保密原因无法回复。
据证券时报报道，今日，针对“维信诺今年预计产生的华为订单金额或将达到 25 亿元”的报道，维信诺方面回应称，公司OLED产品已进入国内外多家一线品牌客户供应链，并在正常批量交付中，与单个客户的合作暂未达到相关规则披露标准时，公司未在任何公开材料中进行表述，由于客户合作要求保密原因无法回复。
7 月 22 日- 24 日，DIC EXPO2020 国际显示技术及应用创新展（简称DIC EXPO显示展）将在上海国家会展中心举行。届时，京东方、天马、维信诺、惠科、华佳彩、和辉光电等具有代表性的面板厂商将携各自的创新性产品悉数参展，成千上万的观众将透过它们的产品及应用预见显示行业更好的未来、显示无处不在的世界。龙头面板企业齐聚DIC EXPO显示展有人将未来面板厂商将分为三类：第一类面板厂将积极技术更新以维持营收规模，这类面板厂将
6月13日消息，据外媒报道，预计华为下半年将首发屏下摄像头技术，由维信诺供货，全面屏形态迈上新台阶。就在本月，维信诺宣布了首个能够量产的屏下摄像头方案。维信诺表示，他们已经实现了全
近年来，我国消费信贷快速增长，信用卡发卡量和交易量显著增加。随着互联网金融的兴起，逾期体量进一步加大，导致市场对催收的需求成倍数增长，带动了催收行业快速发展。 催收是风险管理中一项必不可少的措施，其地位相当于各类信贷机构的守门员，需要时时刻刻处置各类突发事件，是贷后风险管理的最关键的环节。2020 年我国不良资产的市场规模将超过 3 万亿，催收成本日渐变高，催收回款率亟需提高。同时，监管趋严，严格的红线制
如今，借助区块链、人工智能、大数据等等科技，国内的金融机构技术能力不断发生革命性的变革，产品的开发日益成熟。此前，中国互联网金融协会发布《互联网金融逾期债务催收自律公约(试行)》，进一步规范了金融机构的催收行为。维信金科旗下豆豆钱始终在于把客户的利益和关切放在第一位，已经积极响应号召，加速打造合规催收系统。据悉，协会在相关监管部门的指导下，进行了大量的调研工作，广泛征集政产学研各方面专家的意见，经过
备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。思诺的健身房是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为0，综合排名位列1037940名，社会分类排名位列134090名，领先了7.1%的百家号。 思诺的健身房百家号概况 思诺的健身房的简介为锻炼身体像银行储蓄，零存整取。，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过4篇的游戏内容?
备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。诺铂Noble01是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为2，综合排名位列89793名，社会分类排名位列11037名，领先了92.0%的百家号。 诺铂Noble01百家号概况 诺铂Noble01的简介为科技、健康、智能、创新，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过0篇的游戏内容，最近该作者创
自疫情爆发以来，全球经济均受到不同程度的冲击，国内诸多企业也出现裁员、停工等情况，人们对就业、投资开始产生困惑，坊间还不断传出“经济危机是否真的到来”、“疫情后要不要收紧钱包”等疑问，话题争论不断……而更多时候，我们其实并不太懂，经济危机到底是怎样发生的？如何预测金融危机下一次的时间？为了帮助民众摆脱疫情时代有关经济的种种迷茫，抖音于 6 月 27 日开启了关于 “疫情叙事下的经济趋势与投资机遇”的在线直
今日，新型显示整体解决方案供应商维信诺宣布，维信诺InV see™屏下摄像解决方案是全球首个达到量产应用级别的屏下摄像解决方案。
当前，全球正经历着科技与产业高度融合、深度叠加的新变革，金融科技正在推动金融行业发展、改变着传统金融业务的DNA。维信金科自成立起就不断探索金融科技领域，甚至平台的核心竞争力是高度自动化和智能化的风险管理系统以及科技化线上服务生态。同时，旗下豆豆钱依托于维信金科十年沉淀下来的金融科技，打造出了场景服务新模式。维信金科自成立以来就坚持科技赋能，把助贷作为核心业务模式，通过在线服务生态的构建，为消费者、?
如果把报复性消费比作一株绿植，那么它的种子必须要在合适的土壤中才能生根发芽。疫情之下，报复性消费曾被寄予振兴经济的厚望，如今报复性消费兴起，酒类市场消费有何变化? 其实，葡萄酒类销售市场一直都在，只是消费者的结构与年龄段在变化：进入 2020 年，最早的一批 00 后已经迈入合法饮酒的年纪。波士顿咨询公司曾做过预测，到 2020 年，中国的消费市场将达到6. 5 万亿美元的规模，其中一半以上的消费额是 95 后创造的。而在
近日，威马汽车官方宣布“一诺千金”活动正式开启，自2020年6月1日起至2020年7月31日，用户只需支付1元，即可获得5000元威马EX5-Z车型抵用券，售后服务权益礼包等多重权益。据介绍
5月8日晚上王者荣耀KPL职业联赛进行了一场焦点对阵，西部赛区的AG超玩会是遇到了同赛区的DYG，两支队伍分别是西部的第一名和第二，且两队战绩只差一个胜场，因此本场比赛对于两队季后赛的排名十分关键，最终AG超会玩以 3 比 0 完胜DYG，成为第一支晋级季后赛的战队。
面对一直高居国人十大死因榜首的癌症，人们不免把“癌症”与“死亡”划上等号。而随着科技的发展，癌症筛查作为预防癌症速变的主要有效手段之一，也逐渐扮演着越来越重要的角色，相关企业亦是迎来了发展新机遇。 艾德一站通获悉，近日，国内癌症早期筛查产品制造商杭州诺辉健康科技有限公司(下称“诺辉健康”)，计划在港首次公开招股(IPO)，预期集资约 3 亿美元(23. 3 亿港元)，今年第三季度上市，已选定高盛、瑞银为其安排相关事
如今，在经济周期的发展影响之下，风控能力日益成为决定金融企业生存发展的生命线，智能风控的重要性也越发明显。对于以维信金科为代表的助贷平台来说，核心能力就是高度自动化和智能化的风险管理系统以及基于信用的科技化线上服务生态。依托核心能力，维信金科旗下维信卡卡贷构建场景服务集群，落实金融科技的实践与应用。据了解，维信金科旗下拥有维信卡卡贷等智能金融产品，在 2019 年，公司不断根据市场情况调整风控、产品策略
当前，随着数字化浪潮席卷金融行业，谁能以更智能、人性化的方式服务客户，谁才能进一步得到用户的认可。维信金科在智能风控， 联合建模等领域探索多年，以创新的金融科技提升风控水平与用户体验。其旗下维信卡卡贷已全面实现纯线上服务，令用户体验更加便捷。据了解，维信金科已经与百度智能云达成智能风控合作。其中，联合建模是一套基于特定业务场景的潜在客户推荐算法，也是金融科技企业开展用户运营与风险管理的核心，将成为?
前不久，维信金科发布了 2019 年度业绩报告，在新金融行业宏观及监管的双重挑战下，维信金科在行业肃清和集中度提升的进程中抓住增长机遇。与此同时，维信金科的科技赋能模式、资金多元化进程也在加速推进，资金结构大幅优化，豆豆钱成为了营收增长动力之一。根据财报显示，维信金科于 2019 年实现总收入38. 64 亿元，同比大幅增长41.2%;同时，经调整的净利润3. 68 亿元，同比增24.5%，净利润 6479 万元，实现扭亏为盈。在收入结构
作为头部平台之一，维信金科的核心竞争力是高度自动化和智能化的风险管理系统以及科技化线上服务生态。依托于维信金科，豆豆钱以维信金科十多年的信贷数据、信用生态及科技创新为基础，建立了一整套信用评分模型，实现了基于信用的智能线上服务生态。维信金科自 2018 年上市以来，就受到市场无序竞争及资本市场周期的影响，股价持续处于低估状态。维信金科所做的是在逆周期培育核心竞争力，并且稳扎稳打，不断扩大市场份额。在科技
4 月 20 日，库币宣布与新加坡数字资产托管平台安托达成战略合作，安托将为库币提供资金托管服务，托管资金将由全球最大的私有保险经纪公司诺德保险承保。 近年来，数字资产发展迅速，全球数字资产总值已达到 2000 亿。但相较于传统金融市场，数字资产仍处于基础设施发展不成熟的初级阶段。交易所被盗和跑路等事件频发，让投资者对中心化交易所的信心大大受损。据不完全统计， 2019 年有超过 28 起交易所安全事件发生，其中七成以
备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。一诺规划是当前百家号中的认证大v普通号，目前账号百家号权重为3，综合排名位列42728名，旅游分类排名位列1347名，领先了96.2%的百家号。 一诺规划百家号概况 一诺规划的简介为一诺规划是农旅文养规划设计引领者，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过105篇的游戏内容，最?
在 2019 年强监管持续的背景下，新金融行业迎来巨大的挑战，上市消金平台股价屡破新低。事实上，新金融尤其是消费金融平台的优胜劣汰自 2017 年底的 141 号文既已开启，模式不合规和无核心风控能力的平台陆续清场出局，在市场肃清后，行业集中度进一步提升。日前，港股上市助贷平台维信金科(2003.HK)公布其截至 2019 年底经审核的业绩，旗下有维信卡卡贷等消费信贷产品。财报显示，公司于 2019 年实现总入38. 64 亿元(人民币，单位
截至目前，腾讯控股收涨5.5%，报544. 5 港元，港股市值52027. 88 亿港元。盘中，腾讯一度涨近6%，股价创历史新高。..
在微信视频号中默认的会看到在视频中有弹幕，也就是浮动的评论，很多人对弹幕都很反感，想关闭这些弹幕不知道怎么操作，下面就来为大家详细的介绍..
截至目前，美团点评股价盘中上涨8.11%，突破 200 港元关口，再创新高。总市值达11707. 15 亿港元。..
这几年的短视频战场硝烟四起，截止到 2019 年 12 月短视频活跃用户规模达到8. 07 亿。除了抖音和快手以外，现在微信也深度进军短视频领域了，微信..
微信视频号在哪里可以添加黑名单，或者屏蔽掉一些人不让他们看自己的视频号内容呢，这里我们来看下如何在视频号中添加黑名单功能，想要使用这一功..
百度在直播领域的动作，正在越来越频繁。虽然从李彦宏为百度直播站台的那一刻开始，世界就知道了，直播将是百度下一个重点布局的方向。但是，这..
2020 年 6 月 23 日，第 11 届金鼠标数字营销大赛获奖名单云端颁发，作为以AI技术驱动的品牌整合营销公司，时趣凭借独创的“3A模式”荣膺「年度数..
2020年7月到了，CF灵狐者的约定这个活动也如期的要开始了，很多玩家还不清楚7月的灵狐者的约定活动的地址在哪里，下面就来为大家分享一下活动入口..
7 月 8 日下午，俞渝带领数位当当网员工来到北京市公安局朝阳分局，根据其中一位员工的表态和报案材料，当当网希望推动针对李国庆的刑事立案。通过..
最近，蓝牙耳机已经可以摆脱“线”制，做到真无线。真无线耳机让我们摆脱了耳机线的束缚，更加自由、舒服。同时仿若隐形，无形中为你增加了一点炫..
真无线蓝牙耳机一直是各大厂家彰显实力的领域，自AirPods开售以来，一发不可收拾，但AirPods音质，外观设计等槽点不断，当时很多果粉都粉转路人，..
微信视频号的话题功能，有点类似聚合的作用，或者是整理归类，让用户在观看视频的时候，可以更清晰的了解清楚这个视频想要表达的话题。要怎么在视..
对于耳机一戴便是一天的朋友来说，耳机一定要具备非常好的音质，好听且耐听 ；同时还要非常舒适不然一天下来，你妈妈就该喊你去做换耳手术了！这两..
【TechWeb】7月8日消息，微博平台今天发布实施外链白名单机制的公告，称本着开放内容生态的初心，同时有效阻断黑产的恶意行为，微博参照主流内容平..
【TechWeb】7月8日消息，据国外媒体报道，联发科和高通是两家能大规模向智能手机厂商供应处理器和基带芯片的厂商，得益于在5G方面的出色表现，联发..
【TechWeb】7月7日消息，近日，WMT2020国际机器翻译大赛的榜单停止提交结果并发布排名，其中腾讯微信AI团队在“中文-英文”翻译任务上夺得冠军。W..
炎炎夏日已然来临,一年中没有比这个季节的阳光更粘人的了,但凡跟凉爽挂钩的事物总能引起人们的足够关注,而颜值与美味兼顾的冰淇淋也就自然而然地成..
距离“原油宝”事件已经过去了 2 个月，由此事件引发的思考仍然值得回顾。原油宝引发巨震，主要原因是其颠覆了传统投资概念。在世界范围内，存、贷..
2020 虽然过了一半，但对于游戏玩家来说，才刚刚开始。前不久《砍杀与骑马2》的上线，让不少期待已久的游戏玩家兴奋，但这也只是餐前小菜，真正的..
对于从事跨境电商的卖家来说，提及“VAT”这个词语，应该都不会陌生，但你又是否了解VAT是什么？跨境电商为什么要缴纳VAT呢？今天这篇文章就来为大..