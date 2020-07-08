维信诺回应华为25亿订单传闻：保密 无法回复

如果把报复性消费比作一株绿植，那么它的种子必须要在合适的土壤中才能生根发芽。疫情之下，报复性消费曾被寄予振兴经济的厚望，如今报复性消费兴起，酒类市场消费有何变化? 其实，葡萄酒类销售市场一直都在，只是消费者的结构与年龄段在变化：进入 2020 年，最早的一批 00 后已经迈入合法饮酒的年纪。波士顿咨询公司曾做过预测，到 2020 年，中国的消费市场将达到6. 5 万亿美元的规模，其中一半以上的消费额是 95 后创造的。而在