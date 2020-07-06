这个波兰的人脸搜索引擎火了，上传面部照片就能在全网找到你

在社交网络上晒自拍已经成为当代很多年轻人展示自己的方式之一，不过这也带来了一定的风险。比如有些人自拍美照被不法分子盗用，并用于散布色情服务信息。

波兰一个开发商正是从中嗅到了商机，推出了人脸搜索网站PimEyes，并在国外走红。这个网站允许任何人上传一个人的面部照片，它将可以在互联网上找到同一个人的照片。(感兴趣的小伙伴可以访问官网体验：https：//pimeyes.com/。)

工作原理

简单的说，PimEyes是人脸搜索引擎，任何人都可以免费在网站上进行搜索，平台将从Tumblr、YouTube、WordPress博客和新闻媒体等公开访问的网站中找出这个人的更多图片。

Pimeyes表示，该网站主要是作为一种工具，用来保护隐私和阻止图像滥用。

那么Pimeyes是怎么做到的呢?

据悉，PimEyes分析了超过 5000 万个网站，以提供最准确的搜索结果。

其工作原理就是使用先进的人脸搜索技术检测上传的照片中的人物，找到匹配的人物脸型以后搜索引擎将搜索互联网上的大量照片数据库，以显示最相关的搜索结果，所搜索的照片不会根据肤色或头发进行分析，因为这些功能在几种情况下拍摄的照片通常看起来有些不同。

对名人识别精准度高

这个工具真的那么好用吗?在好奇心的驱使下，小编用了一些照片进行测试。

先说结果：PimEyes对名人、明星照片的识别精确度比较高，同时也能搜索到普通人(仅限国外)的照片。不过，能识别出国内普通人的几率就不高了。

PimEyes的使用起来非常简单，只要上传一张人脸清晰的照片，平台就会在数据库中进行搜索，几秒钟就会出结果。

比如小编将特朗普这张照片上传：

结果发现，网站的识别效果还是不错的，一共找出了 300 多个相关结果，如下图：

小编又试了试比尔盖茨和马化腾的照片，页面显示均找出了 300 多个相关结果。

另外，《每日邮报》网站的记者对该网站进行了测试，目的是为了看看它在寻找非名人的效果会如何。

结果发现，当他使用的是Facebook普通个人资料照片时候测试时，网站也能找到众多类型的照片。

隐患：解决问题的同时产生更多隐私问题

虽然PimEyes 表示将其服务作为保护隐私和图像滥用的工具进行销售。但是，谁都不能保证有人会上传他人的照片，然后通过其技术跟踪别人，窥探别人的隐私。该公司一直未对这一问题作出回应。

有安全专家直接指出，该网站构成了“非常严重和明显的隐私隐患”。

这种安全隐患其实也直接体现在PimEyes获利形式上。这家网站通过推出高级搜索功能来收费，付费会员可以提升搜索结果的质量，并解锁每个结果。

比如允许用户查看哪些网站托管其面部图像，并让他们能够为上传新图像时设置警报。PimEyes 高级级别还允许多达 25 个保存的警报，这意味着一个人可以收到互联网上最多 25 人的新上传图像的警报。

PimEyes 还为开发人员开放了搜索其数据库的服务，每月的搜索定价高达 1 亿次。

PimEyes 还在其网站介绍称，他们可以为“担心自己的照片出现在网上的客户”提供解决方案，比如为用户联系图片托管网站，要求他们删除图片。平台与执法部门签订了特殊合同，可以搜索“暗网网站”，为执法人员提供面部识别里面的文件和视频;与4theOne基金会合作，寻求寻找和找回被贩卖的儿童。

由于任何人都可以搜索别人，像PimEyes这样的服务产生的问题可能比解决的问题还多。比如它是如何获得人们面孔数据、与执法部门的合作方式以及算法的准确性。

总而言之，关于PimEyes，仍然有很多悬而未决的问题。

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