2020年典型的3种视频营销方法

Lucy Todd是一家视觉传媒机构的首席流程官,在本文中,他将根据自己日常工作中的所见所闻所想,给大家介绍 3 种常见的视频营销方法:

1、制作大量短视频

Z世代用户的休闲时间基本都在刷视频,80%的Z世代表示,他们习惯用刷视频的方式来打发空余时间。虽然Instagram等平台的常规发布时长限制为 60 秒,但通常情况下,发布者都会将故事分成 15 秒的片段。 15 秒的时间听起来很短,但非常适合人们在短暂的空余时间内观看。

这意味着,如果你的视频长度适中,适合在打车结束或等朋友的过程中观看,那么,你就有机会抓住这些用户。研究表明,一个制作精良的 2 分钟视频可能会被从头到尾观看。但根据定义,更短的视频更有可能填补用户一天中的一小部分空白,不会因为时间不够而被迫中途暂停。

如果你在视频的结尾加入了悬念,或者某种紧张情绪,让观众更有代入感,那么,他们更有可能会将视频看完。要知道,如果视频中没有任何能够抓住人心的点,即使是 15 秒钟的视频也会让人感觉太长。现今社会人心浮躁,没有几个人愿意静下心来认真地寻找你视频中的华点。所以,你最好能在 5 秒种内向用户抛出你的“钩子”。

2、个性化视频

年轻人比较崇尚个性化。数据显示,72%的消费者只会接触个性化的营销内容。调查显示,那些经常购物的人中,80%人表示只会购那些能够带给他们个性化体验的品牌。

从表面上看,针对用户的个性化可以是在电子邮件推送中设计添加用户的唯一名字,或在用户登录时添加“推荐给你”的项目。但是,品牌必须具有高度的创造性才能经受住不断推进的个性化。

个性化视频是营销人员与受众互动的一种独特方式。例如,品牌可以使用有关消费者的信息,让他们了解如何与服务交互。Facebook就一直在使用这种技术,通过将用户在特定时间段发布的照片和动态制作成视频回顾,提升用户互动内容体验。

苹果也有类似的内容体验。据悉,苹果的照片应用程序会自动对手机存储的内容进行汇总并创建微电影——本质上是由用户自己的照片和视频组成的音乐幻灯片。回顾的内容可以是你一年当中某个月的照片和视频,或者是一次旅行的精彩照片挥着这些年你拍的最可爱的宠物照片。通过时间、位置和图像识别技术,该应用程序创造了你生活中某个重要时刻的独特珍藏。

通过这种个性化的体验,品牌商可以吸引现有客户为其转发宣传,并引来新客户。人们喜欢在社交网络上观看和分享这类定制的体验视频,这将有助于品牌的传播。

3、引入新的视觉元素

如果你的公司决定花时间进行品牌推广,你可能希望尽可能多地使用原有的品牌元素,毕竟统一的审美能够增强品牌知名度。

品牌发布,故事视频,新的网站....很多情况下,你想要改变方向。你可能会推出一个新的产品或服务,而不是定义你的品牌为一个整体。你可能会接触到新的观众,或者你可以让观众看到你品牌存在的意义:它解决了什么问题,而不是强行推销。任何情况下,依赖你的品牌现状都会影响你的成功。

当需要扩展时,视觉语言可以解决问题。视觉语言就像品牌指南,无论是字体、颜色还是插画风格、数据可视化风格等都是根据你执行的特定活动来选择的。一般情况下,它从品牌中汲取灵感,依靠相似的颜色或使用相同的基本字体。但如果这些不符合特定的活动风格,那么设计理念将偏离原有的品牌基调。

例如,如果你的品牌在视觉上比较保守和老派,但想要吸引Z世代用户的注意,就必须引入新的视觉元素。通过这种方式,你不仅可以定位你的活动目标,还可以为终端用户创造一种更加个性化的视觉体验。

总而言之,视频营销要保持个性化、内容简短、大量制作,并根据情况进行定制,而不是固步自封。

注:原文编译自medium,原文标题《3 Ways to Succeed at Video Marketing in 2020》

