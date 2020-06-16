B站起诉人生一串中烧烤店 因恶意抢注“人生一串”商标

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B站起诉人生一串中烧烤店 因恶意抢注“人生一串”商标

2020-06-16 16:15 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月16日 消息：上海浦东法院消息，近日，上海市浦东新区人民法院受理了上海宽娱数码科技有限公司、旗帜(上海)数字传媒有限公司诉郭万强、长春市南关区钱锋炭缸烧烤总店(下称钱锋炭缸店)、长春市宽城区人生一串郭万强吊炉烧烤店(下称人生一串郭万强烧烤店)、上海汉涛信息咨询有限公司(下称汉涛公司)著作权侵权及不正当竞争纠纷案。

两原告诉称，两原告系纪录片《人生一串》的著作权人。该片播出后，其名称“人生一串”亦获得了较高的知名度、美誉度和显著性，构成有一定影响的商品名称，公众已就该名称与原告之间形成固定联系。同时，原告通过大量智力与财产投入和创造性劳动，使该片具有极高的知名度和影响力，并享有基于该片形成的商业信誉、商业价值及衍生商品及服务市场上的竞争优势、交易机会。 2019 年 8 月，原告授权案外人经营的“纪录片《人生一串》主题餐厅”开业。

被告郭万强系被告钱锋炭缸店、郭万强烧烤店的经营者及实际控制人。被告钱锋炭缸店曾是原告拍摄纪录片《人生一串》的烧烤店之一。在原告对其拍摄后短短几日后，被告郭万强即恶意抢注了“人生一串”商标，后又于 2019 年 4 月使用“人生一串”为字号设立了被告人生一串郭万强烧烤店。同年 5 月，该店铺擅自开通“人生一串住邦广场店”微信公众号，自称为“人生一串全国总店”“人生一串烧烤线下体验店”，并以“人生一串总店”名义发展加盟商，收取高额加盟费。被告擅自使用原告有一定影响的商品名称，误导公众并造成混淆，使公众误认被告店铺为原告“人生一串”店铺，构成虚假宣传等不正当竞争行为。

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此外，被告钱锋炭缸店擅自在店内张贴《人生一串》海报，使用《人生一串》宣传语，被告人生一串郭万强烧烤店在店内播放原告纪录片《人生一串》，并在其公众号上使用该片文案及宣传语，两被告均严重侵害了原告著作权。由于被告在大众点评网上开通了网上烧烤店并以“人生一串”名义进行网络宣传，原告认为运营该网站的被告汉涛公司亦应承担共同侵权责任。

综上，两原告诉至法院，请求判令四被告共同承担停止侵权、刊登声明消除影响并赔偿损失 500 万元的民事责任，并要求被告人生一串郭万强烧烤店停止使用含有“人生一串”的字号并做工商登记变更。

被告郭万强、钱锋炭缸店、人生一串郭万强吊炉烧烤店辩称，被告的被诉侵权行为不构成不正当竞争。原、被告不存在竞争关系，且被告郭万强作为“人生一串”注册商标的权利人，使用该商标进行商业经营的行为是完全合法合理的，不构成擅自使用有一定影响的商品名称，亦不构成虚假宣传。同时，被告的被诉侵权行为不构成著作权侵权。被告钱锋炭缸店作为纪录片《人生一串》的拍摄对象之一，在其店内播放与其有关纪录片片段，是合理的使用行为。纪录片的片段不能完整地体现纪录片，没有对权利人的作品产生实质性替代的后果。被告汉涛公司认为，其仅是平台经营者，尽到了合理注意义务，不应承担侵权责任。

据悉，上海浦东法院将择期对本案进行开庭审理。

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