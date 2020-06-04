趣头条2020第一季度财报：营收14.1亿元 同比增长26.2%

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趣头条2020第一季度财报：营收14.1亿元 同比增长26.2%

2020-06-04 19:01 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月4日 消息：今日，趣头条发布了截至 3 月 31 日的 2020 年第一季度财报，净营收为人民币14. 118 亿元(约合1. 994 亿美元)，较去年同期的人民币11. 188 亿元增长26.2%。净亏损为人民币5. 318 亿元(约合 7510 万美元)，而上年同期净亏损人民币6. 882 亿元，上一度季度净亏损人民币5. 514 亿元。基于非美国通用会计准则，净亏损为人民币3. 881 亿元(约合 5480 万美元)，而上年同期净亏损人民币6. 177 亿元，上一季度季度净亏损人民币4. 702 亿元。

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其中，2020Q1 趣头条广告和营销营收为人民币13. 640 亿元(约合1. 926 亿美元)，与上年同期的人民币10. 872 亿元相比增长25.5%。研发开支为人民币2. 809 亿元(约合 3970 万美元)，与上年同期的人民币1. 554 亿元相比增长80.8%。用户互动(User engagement)支出为人民币5. 075 亿元(约合 7170 万美元)，与上年同期相比下滑12.6%。用户获取支出为人民币5. 020 亿元(约合 7090 万美元)，与上年同期相比下滑25.7%。

此外，2020Q1 趣头条平均月活跃用户(MAU)数为1. 383 亿，较去年同期的1. 114 亿增长24.2%，而上一季度为1. 379 亿。平均日活跃用户(DAU)数为 4560 万，较去年同期的 3750 万增长21.5%，而上一季度为 4570 万。每DAU平均日消费时间为62. 4 分钟，而去年同期为62. 1 分钟，上一季度为59. 4 分钟。

趣头条预计， 2020 年第二季度净营收将达到人民币14. 10 亿元至人民币14. 30 亿元。

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