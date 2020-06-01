互联网大佬们的童年梦想：马化腾想当天文学家，李彦宏想当园丁，只有马云实现了......

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 见闻 > 互联网大佬最新资讯 > 正文

互联网大佬们的童年梦想：马化腾想当天文学家，李彦宏想当园丁，只有马云实现了......

2020-06-01 14:42 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月1日 消息：童年时期，每个人都会有各种天花乱坠的梦想，互联网大佬也不例外。其中，马云小时候的梦想是唱歌、演戏、画画，而如今这些他都实现了。在每年的阿里巴巴年会上，马云都会高歌一曲，被网友陶侃为被阿里事业耽误的歌手。而他也和著名画家曾梵志合作过一幅油画《桃花源》，最终以 3600 万港币的价格成功拍卖。主演电影《功守道》则圆了他的演员梦。

小米CEO雷军的梦想是“做一个伟大的人，一个与众不同的人，并且要办一家伟大的公司。”而他的梦想也实现了。 2010 年小米公司成立，并于 2018 年 7 月 9 日在香港交易所主板挂牌上市，成为港交所上市制度改革后首家采用不同投票权架构的上市企业。凭借着高性价比的优势，小米手机成功在智能手机市场占据一席之地，并进军海外市场，手机出货量全球排名第四。

马云、阿里巴巴

马化腾小时候的梦想是成为一个天文学家，很可惜，这个梦想没有实现。但他成为了一个成功的企业家，他创立的腾讯帝国是一个与阿里并驾齐驱的存在，拥有社交领域无可撼动的地位;在全球，腾讯是游戏领域的霸主。

李彦宏小时候的梦想则是成为园丁，天天维护一个美丽的花园。他曾经还一度非常热爱戏曲，想要报考戏曲学校，直到中学接触了计算机，他的命运就此改变。

网友热搜:

马云借钱的app马云网商第八届视频陆兆禧被马云架空了马云谈消费商模式苏宁物流炮轰京东是悲剧马云致歉马云金句最新消息马云辞职马云为什么开除卫哲马云的儿了叫什么名字马云和马化腾谁有钱
  • 相关推荐
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM