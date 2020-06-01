互联网大佬们的童年梦想：马化腾想当天文学家，李彦宏想当园丁，只有马云实现了......

站长之家(ChinaZ.com) 6月1日 消息：童年时期，每个人都会有各种天花乱坠的梦想，互联网大佬也不例外。其中，马云小时候的梦想是唱歌、演戏、画画，而如今这些他都实现了。在每年的阿里巴巴年会上，马云都会高歌一曲，被网友陶侃为被阿里事业耽误的歌手。而他也和著名画家曾梵志合作过一幅油画《桃花源》，最终以 3600 万港币的价格成功拍卖。主演电影《功守道》则圆了他的演员梦。

小米CEO雷军的梦想是“做一个伟大的人，一个与众不同的人，并且要办一家伟大的公司。”而他的梦想也实现了。 2010 年小米公司成立，并于 2018 年 7 月 9 日在香港交易所主板挂牌上市，成为港交所上市制度改革后首家采用不同投票权架构的上市企业。凭借着高性价比的优势，小米手机成功在智能手机市场占据一席之地，并进军海外市场，手机出货量全球排名第四。

马化腾小时候的梦想是成为一个天文学家，很可惜，这个梦想没有实现。但他成为了一个成功的企业家，他创立的腾讯帝国是一个与阿里并驾齐驱的存在，拥有社交领域无可撼动的地位;在全球，腾讯是游戏领域的霸主。

李彦宏小时候的梦想则是成为园丁，天天维护一个美丽的花园。他曾经还一度非常热爱戏曲，想要报考戏曲学校，直到中学接触了计算机，他的命运就此改变。