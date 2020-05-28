文章目录 华为表示将继续支持孟晚舟

25位富豪两月身家再增2550亿美元

唯品会发布2020Q1财报

华为表示将继续支持孟晚舟

据央视新闻报道，今日，针对“孟晚舟未能获释”一事，华为方面回应称：“我们对不列颠哥伦比亚省高等法院的判决表示失望。我们一直相信孟女士是清白的，我们也将继续支持孟女士寻求公正判决和自由。我们希望加拿大的司法体系最终能还孟女士清白。孟女士的律师团队将不懈努力，确保正义得到伸张。”

今日凌晨，加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院公布了孟晚舟引渡案的第一个判决结果，认定华为公司副董事长、首席财务官孟晚舟符合“双重犯罪”标准，因此对她的引渡案将继续审理，孟晚舟女士将留在加拿大参加后期的相关听证，并等待新的审判结果。

25位富豪两月身家再增2550亿美元

昨日，福布斯发文称，相比 3 月 23 日美国股市受新冠肺炎疫情影响而触底之时，福布斯全球亿万富豪榜上前 25 位的财富如今总共上涨了2， 550 亿美元。这 25 人财富合计近1. 5 万亿美元，约占全球所有亿万富豪财富之和的16%。

其中，Facebook首席执行官马克·扎克伯格的身家总额增长最多。亚马逊创始人兼首席执行官杰夫·贝索斯是财富总额增长第二人。中国电商第二大巨头拼多多创始人黄峥则是财富涨幅最大的富豪。

据榜单显示，目前，亚马逊的贝索斯排名第一身家为 1469 亿美元、微软的比尔·盖茨身家 1065 亿美元排第二，路威酩轩集团的伯纳德·阿尔诺排第三身家 941 亿美元。

此外，马化腾排名第18，身家 464 亿美元，增长 68 亿美元。马云第19身家 413 亿美元，增长 30 亿美元、拼多多黄峥身家 356 亿美元，增长 179 亿美元。该榜单财富计算起止日期为 3 月 23 日周一至 5 月 22 日周五。

唯品会发布2020Q1财报

今日，唯品会发布了截至 3 月 31 日的 2020 年第一季度财报，总净营收为人民币 188 亿元(约合 27 亿美元)，而去年同期为人民币 213 亿元。归属于唯品会股东的净利润为人民币6. 848 亿元(约合 9670 万美元)，而上年同期为人民币8. 723 亿元。不按美国通用会计准则(Non-GAAP)计算，归属于唯品会股东的净利润为人民币9. 861 亿元(约合1. 393 亿美元)，与去年同期的人民币8. 163 亿元相比增长20.8%。

此外，唯品会2020Q1活跃用户人数为 2960 万人，而去年同期为 2970 万人。第一季度总订单数量为1. 217 亿份，较去年同期的1. 165 亿份增长4%。

唯品会预计， 2020 年第二季度总净营收将达到人民币 227 亿元至人民币 238 亿元，同比增长约0%至5%。