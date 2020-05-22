阿里巴巴2020财年交易额破1万亿美元 净利润1492.63亿元

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阿里巴巴2020财年交易额破1万亿美元 净利润1492.63亿元

2020-05-22 19:33 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月22日 消息：今日，阿里巴巴发布截至 2020 年 3 月 31 日的 2020 财年第四财季及全年财报。财报显示，阿里巴巴第四财季营收1143. 1 亿元，市场预期1070. 4 亿元。归属普通股股东的净利润为人民币31. 62 亿元(约合4. 47 亿美元)，同比下滑88%。

阿里巴巴

其中，2020 年 3 月，阿里巴巴中国零售市场移动月活跃用户达到8. 46 亿，较 2019 年 3 月增加1. 25 亿;截至 2020 年 3 月 31 日止的 12 个月，年度活跃消费者达7. 26 亿，较截至 2019 年 3 月 31 日止 12 个月增加 7200 万。截至 2020 年 3 月 31 日止的 12 个月，Lazada、速卖通及阿里巴巴其他国际零售业务的年度活跃消费者已超过1. 8 亿。

此外，截至 2020 年 3 月 31 日，钉钉的用户数超过 3 亿，服务超过 1500 万家企业组织。菜鸟驿站 3 月日均处理包裹数量同比增长超过100%;盒马截至 3 月底已开出 207 家门店。阿里云季度营收达人民币 122 亿元;在 2020 财年营收超 400 亿元，比上一年度的人民币 247 亿元增长62%。

值得一提的是，截至 2020 年 3 月 31 日止的 12 个月里，阿里巴巴数字经济体的消费型商业业务GMV达人民币7. 053 万亿元，突破 1 万亿美元。

全年财报方面，阿里巴巴 2020 年财年阿里巴巴总营收5097. 11 亿元，同比增长35%，市场预期5032. 6 亿元。 2020 财年净利润1492. 63 亿元，市场预期1452. 2 亿元， 2019 财年为 876 亿元。

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