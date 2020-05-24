拯救手残党！这款软件通过AI帮你一键剪辑视频

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 产品 > 视频剪辑最新资讯 > 正文

拯救手残党！这款软件通过AI帮你一键剪辑视频

2020-05-24 09:07 · 稿源：站长之家

站长之家注：Trash是一款利用人工智能编辑视频片段的软件，让那些不具备专业剪辑技术的人们能够轻松地编辑视频素材。Hannah Donovan是Trash的创始人兼CEO。她称，在前期的用户研究中，她发现：即使人们拥有功能强大的相机，但在编辑视频素材时依然犯难。

AI,AR,人工智能

于是，她开发这款名为Trash的软件，希望通过计算机视觉分析视频并将其合成为一个序列。用户只需将一些视频片段放入Trash，AI就会分析并识别出最有趣的镜头然后将它们拼接成有趣的视频。为了测试，Donovan拍摄了一些短片，并通过调节音乐速度或“氛围”来调整视频，然后将其发布到Trash和其他社交网络上。视频总体效果要比直接拍摄的短片要好很多。

1.jpg

Genevieve Patterson是Trash的另一位联合创始人，她曾是微软研究院的博士后。据Patterson介绍，Trash的工作分为两步。首先是分析，通过神经网络分析镜头以识别人物的脸部表情，有趣的动作、不同的背景环境等元素。然后是融合，通过节选出视频中最酷、最有趣的部分，自动匹配合适的音乐，创建内容丰富多样的音乐短视频。

随着时间的推移，Trash变得越来越智能。最初，Trash的培训视频基本都是“好莱坞风格的摄影”，随着用户越来越多，它的培训数据更加多元，在不断学习中，它更好地适应了人们在手机上的拍摄。

为了吸引更多的创作者尤其是才华横溢的摄影师使用Trash拍摄，这家初创公司允许创作者在应用中出售自己的短片来赚钱。去年，Trash已获得 250 万美元融资。

Donovan表示，虽然她希望用户制作超级优质且有影响力的视频，但事实恰恰相反。Trash的内容非常个人化且真实。就像你在Snapchat或Instagram上看到的故事一样。

本周，Trash又推出了许多新功能，用户可以自定义想要创建的视频的类型，如：回顾类视频、叙事视频或者更具艺术气息的视频等。同时，用户可以通过四处移动来调整内容。

2.jpg

此外，Trash还有这种类型的音乐视频。虽然Trash会自动为视频匹配音乐，但这种类型是专为那些没有剪辑技能但仍需要制作音乐视频的独立音乐家设计的。目前，YouTube已经成为人们发现新音乐的主要途径之一，音乐MV比以往任何时候都重要。

虽然Trash无法为那些音乐家提供专业的录像，但目前，大家都被限制在家，只能用手机拍摄。该公司还推出艺术家版Trash，音乐家可以在平台上传他们的歌曲以创建音乐视频或宣传短片，同时还可以为其他Trash用户提供配乐。

注：原文编译自techcrunch，原文标题《The Trash app’s new features can create AI-edited music videos and more》

网友热搜:

如何发展人工智能论文人工智能架构人工智能鉴黄师人工智能ai换脸最全视频人工智能专业ai人工智能新股人工智能鉴黄视频剪辑软件骁龙人工智能芯片人工智能保姆
  • 相关推荐
关键词：

  • IBM新任CEO：不考虑分拆公司 聚焦发力人工智能

    据国外媒体报道，当地时间周二，IBM首席执行官(CEO)阿尔文德·克里什纳(Arvind Krishna)表示，他不打算分拆公司，也不会削减5%的股息。今年 1 月份，IBM宣布，克里什纳将接替罗睿兰(Ginni Rometty)，担任新的CEO。上个月，克里什纳正式上任。

    IBM 人工智能 IBM高管

  • 人工智能深化应用 百融云创赋能智慧金融

    人工智能第三次发展浪潮已经到来，随着相关应用在诸多领域的加速落地，正驱动着新一轮科技革命和产业变革。特别是高度数据化的金融行业，人工智能等相关技术的不断成熟与发展，促使金融行业的服务模式发生巨大变化。在金融科技浪潮推动趋势下，人工智能技术已经深度渗透到金融领域的核心场景，智能金融应运而生，为传统金融机构业务带来了新的变革。一方面，新科技的应用可以使金融机构的服务触及到更多尚未覆盖的群体;同时，还可

    百融云创 人工智能

  • 蒙牛借助人工智能技术 领航中国乳业新基建

    不久前,国家发改委首次明确“新基建”范围,包括信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施。乳业作为国民经济中涉及到第一、第二和第三产业的重要行业,在“新基建”中也将实现高质量发展再上台阶。蒙牛作为中国乳业代表,被认为是传统行业向数字化蜕变的典型。面对疫情,蒙牛把数字化作为重要的“战疫武器”,不仅自身实现全产业链的升级,而且用责任心和行动力守护了行业的稳健前行。工业互联网是“新基建”的重点范围之一,而牧场和工

    人工智能技术

  • 人工智能加速变革客服行业，疫情加速这一过程

    新型冠状病毒疫情不仅给全球带来健康危机，可能还加速了一个传统行业的变革:电话客服。《金融时报》日前刊出了一篇报道，在新冠病毒疫情中，东南亚国家菲律宾在 3 月中即宣布了非常严格的防疫隔离政策，这让正常的办公室工作无法正常进行，尤其是传统的人员密集型行业“电话客服”，在行业中一般被称为“呼叫中心”。现代的呼叫中心不再依靠传统的电话，主要工作都在电脑上完成，包括在线文字对话客服、电话客服等等。菲律宾的客服

    人工智能

  • 盘石RockySaaS赋能直播建设 AI人工智能让直播更精彩

    疫情期间，居家令催生了大量的直播行业机会，直播在互联网科技飞速发展的带领下，在保持自身稳定发展的基础上，逐渐拓展向各行业领域，如电商直播、教育直播、音乐直播、财经直播等等。直播以其实时分享和在线交互的特性被迅速圈粉，再加上强大的流量变现实力，也使得越来越多资本入局直播行业。盘石RockySaaS产品研发团队充分利用AI人工智能，致力于打造集协同办公与营销为一体的直播软件。在当前的环境下，"教育直播"，"电商直播

    RockySaaS AI人工智能

  • 鹰视教育：人工智能结合教育，推进在线教育“个性化”进程

    “互联网+”的概念最早可追溯到 2012 年 11 月，它指的是依托互联网信息技术实现互联网与传统产业的联合，通俗的说，就是“互联网+各个传统行业”，一方面可为各个传统行业提供新鲜血液，另一方面也扩大了互联网的应用范围。近年来，随着教育进行普及化阶段，人们对优质教育的需求与日俱增，但与此同时，现代人的时间越来越宝贵，甚至有些职场人士连吃饭的时间都没有，有效解决有限的学习时间与不断增长的学习需求之间的矛盾，“互

    人工智能 在线教育

  • 京东数科的人工智能技术，带来了强大竞争力

    如今人工智能在金融领域的应用十分广泛，从智能生物识别和模型算法策略，到深度学习和策略研究，各种基于人工智能技术的产品或服务不断出现，重塑和改造了诸多传统金融业务，京东数科也致力于自身的科技发展。京京东数科服务型AI机器人回顾此次抗疫战中，机器人起到了重要作用。护士能够在医院或者隔离处一趟一趟跑，可是有很大被感染的风险，令人担忧。这时候就轮到服务型机器人上场了，它可以准确无误的依据指令在医院或者隔离处

    京东数科 人工智能技术

  • AI“四小龙“各有所长 人工智能产业迎头向好

    2016 年，谷歌AlphaGo以4: 1 战胜围棋九段高手李世石，引发了一波全球性的人工智能热潮，人工智能成为妇孺皆知的热点话题，并颇受投资者青睐。如今，人工智能第三次发展浪潮已来临，相关应用加速落地，驱动着新一轮的产业变革。在这个时代里，人工智能产业无疑风光无限。 数据显示， 2014 年至 2019 年，中国人工智能行业总计共有 2845 起投融资事件发生，总计融资金额高达3583. 65 亿。自 2014 年起，我国人工智能领域融资呈逐年

    人工智能产业

  • 人工智能新突破！DeepTexas团队推出国内首个扑克比赛AI

    在5G的加持下，许多产业通过人工智能来让产品更人性化。但这大多只是人工智能通过算法、算力和大数据，实现优化服务的结果，不能代表人工智能更接近人类。来自深圳艾文哲思科技有限公司的混沌研究院，为了让人工智能更接近人类，通过博弈论的纳什均衡策略组合，让人工智能可以处理现实中的非完美信息。混沌研究院成功研发国内首个智能决策人工智能机器人：神策·DeepTexas，并应用于扑克比赛中，从而让AI更接近人类，进而超越人类?

    人工智能 DeepTexas

  • 人工智能 视觉识别 这台科沃斯地宝T8 AIVI智慧升级！

    我们先来简单看下科沃斯扫地机器人地宝T8 AIVI 的外观设计，整机采用圆形的设计，圆形的设计可以更好的适应家里的各种环境。一双探索外界的眼睛，让这款拥有AIVI技术的扫地机器人智慧升级!探索外界的眼睛 避障识别能力：会看，会思考，会学习 地宝T8 AIVI 最核心的功能是AIVI人工智能和视觉识别系统，简单来说，就是这项技术赋予了机器人思考和学习的能力，针对家中一些常见的障碍物：如地板上的电线、毯子、拖鞋、袜子等等，机器

    人工智能

  • 百度HI更名为如流，定位是人工智能办公平台

    近日，百度旗下在线办公平台“百度Hi”正式更名为如流，定位是人工智能办公平台。 官方表示，更名后，用户的账号、密码和原有产品与服务均保持不变。还将享受到包括高达 520 人的音视频会议，多入口快速入会、多国语言自动翻译等更多元、更便捷、更安全的智能化协同办公服务。正式发布业内最大规模的 520 人音视频会议，并支持多入口快速入会，强势的功能表现使得百度一跃成为在线办公市场的焦?

    百度HI 语音视频会议 人工智能办公平台

  • 云测数据：助力人工智能落地，NLP这条路还有多远?

    工作人员齐整坐好，每个人都对着电脑全神贯注，一件又一件的“东西”在眼前划过，经过标准化处理就转到下一流程……这实际上这是人工智能行业里的数据标注办公区一角由于深度学习的研究方向，人力密集型的数据标注工作是推进人工智能技术落地的重要环节之一。很长一段时间以来，在过往AI的发展中数据的采集与标注行业没有过多的被收到关注，毕竟，与算法、算力这些高大上的东西相比，AI数据的生产总带着那么几分与AI技术的“科技感

    云测数据 人工智能

  • 字节跳动推出海外版剪映「Viamaker」，视频剪辑工具兵家必争

    据公司情报专家《财经涂鸦》消息，字节跳动近日上线了面向海外市场、即适用于Tiktok的短视频剪辑工具「Viamaker」——「剪映」的海外版本。

    字节跳动 视频剪辑工具 Viamaker

  • 人工智能应用持续升温 榕树贷款推动金融服务转型升级

    人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，正在对经济发展、社会进步、国际政治经济格局等方面产生重大而深远的影响。近日，科技部通过视频会议召开武汉国家新一代人工智能创新发展试验区建设方案论证会，湖北省科技厅在会上介绍了武汉的资源优势，建设方案在会上获得通过。 据悉，试验区建设方案提出的目标是，到 2023 年，武汉人工智能核心产业规模将达 500 亿，带动相关产业规模超 5000 亿，力争人工智能核心领域取?

    人工智能 人工智能应用

  • 中国人工智能大赛团体赛即将开赛，继续“点燃”AI创新能力

    经过几个月的多轮角逐，“中国人工智能大赛·语言与知识技术竞赛”个人赛圆满结束。竞赛于 2019 年 12 月启动，由中央网信办、工业和信息化部、公安部指导，由厦门市政府主办，厦门市委宣传部、厦门市委网信办、厦门市科技局、厦门市工业和信息化局、厦门市公安局、人民网、百度承办，是多方携手共同打造的“中国第一、国际领先”的赛事。 在 5 月 20 日下午，由深度学习技术及应用国家工程实验室与百度联合主办的“WAVE SUMMIT

    中国人工智能

  • 民众投顾探索人工智能技术，打造个性化产品服务体系

    数字化时代已经到来，随着大数据、云计算、区块链、人工智能、移动互联等新一代信息技术的发展和应用，金融业正大步迈向金融科技时代。民众投顾在多年的技术沉淀下，持续探索人工智能技术，为用户提供多元化、个性化、精细化的投资策略建议。随着行业与市场格局的变化，金融行业中的服务需求也在不断升级，逐步在向细分的客户经营与分析、专业化的产品开发与服务方案设计、提供定制化、综合化的金融服务转型。如何借助金融科技的力

    人工智能技术

  • 京东智联云“京东人工智能公共服务平台” 入选工信部推荐目录

    日前，京东智联云“京东人工智能公共服务平台”入选工业和信息化部中小企业局发布的第一期《中小企业数字化赋能服务产品及活动推荐目录》(以下简称“推荐目录”)，成为首批中小企业数字化赋能试点示范企业(供应链对接类)。根据工业和信息化部中小企业局的通知，推荐目录旨在鼓励各地中小企业主管部门、有关单位，结合实际推动中小企业自主选择对接使用，引导“专精特新”中小企业率先通过数字化赋能成为标杆中小企业，促进企业复工

    京东智联云 人工智能

  • 字节跳动推出海外版剪映“Viamaker”，适用于Tiktok等短视频剪辑

    ​据财经涂鸦消息，字节跳动近日上线面向海外市场、即适用于Tiktok的短视频剪辑工具“Viamaker”——“剪映”的海外版本。App annie数据显示，Viamaker的首个版本于 4 月 14 日上线，开发者为深圳市脸萌科技有限公司，即拍照工具“Faceu激萌”早前的运营主体，于 2018 年初正式被字节跳动以 3 亿美元的价格收购，目前由字节跳动(中国)董事长张利东担任法人代表，“剪映”同样属于该主体名下。

    字节跳动 剪映 Viamaker

  • 科大讯飞董事长刘庆峰：利用人工智能提升基层诊疗能力，强化公共卫生服务

    2020 年全国两会期间，全国人大代表、科大讯飞董事长刘庆峰向全国两会提交五份书面建议，分别涉及智慧教育、公共卫生、智慧办公、民办高校、税收政策等热点问题。其中，关于公共卫生领域，刘庆峰建议，利用人工智能提升基层诊疗能力、强化公共卫生服务。

    科大讯飞 人工智能

  • 百应科技作为人工智能领域代表，荣登第一财经《小镇中国》栏目

    日前，百应科技CEO王磊先生受邀参与第一财经《小镇中国》栏目第三季录制。栏目组围绕“人工智能”的相关话题展开，深度交流了百应AI疫情机器人在疫情防控中发挥的重要作用，及百应在人工智能领域的技术创新与探索。谈及人工智能对未来的意义，尤其是对企业而言，王磊提到，“人工智能将成为企业数字化建设的标配，也是每一个企业生存与发展的核心竞争力之一。而且企业未来会通过Chatbot、视频客服等多种方式与其客户对话，理解并服

    百应科技 人工智能
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM