拯救手残党！这款软件通过AI帮你一键剪辑视频

站长之家注：Trash是一款利用人工智能编辑视频片段的软件，让那些不具备专业剪辑技术的人们能够轻松地编辑视频素材。Hannah Donovan是Trash的创始人兼CEO。她称，在前期的用户研究中，她发现：即使人们拥有功能强大的相机，但在编辑视频素材时依然犯难。

于是，她开发这款名为Trash的软件，希望通过计算机视觉分析视频并将其合成为一个序列。用户只需将一些视频片段放入Trash，AI就会分析并识别出最有趣的镜头然后将它们拼接成有趣的视频。为了测试，Donovan拍摄了一些短片，并通过调节音乐速度或“氛围”来调整视频，然后将其发布到Trash和其他社交网络上。视频总体效果要比直接拍摄的短片要好很多。

Genevieve Patterson是Trash的另一位联合创始人，她曾是微软研究院的博士后。据Patterson介绍，Trash的工作分为两步。首先是分析，通过神经网络分析镜头以识别人物的脸部表情，有趣的动作、不同的背景环境等元素。然后是融合，通过节选出视频中最酷、最有趣的部分，自动匹配合适的音乐，创建内容丰富多样的音乐短视频。

随着时间的推移，Trash变得越来越智能。最初，Trash的培训视频基本都是“好莱坞风格的摄影”，随着用户越来越多，它的培训数据更加多元，在不断学习中，它更好地适应了人们在手机上的拍摄。

为了吸引更多的创作者尤其是才华横溢的摄影师使用Trash拍摄，这家初创公司允许创作者在应用中出售自己的短片来赚钱。去年，Trash已获得 250 万美元融资。

Donovan表示，虽然她希望用户制作超级优质且有影响力的视频，但事实恰恰相反。Trash的内容非常个人化且真实。就像你在Snapchat或Instagram上看到的故事一样。

本周，Trash又推出了许多新功能，用户可以自定义想要创建的视频的类型，如：回顾类视频、叙事视频或者更具艺术气息的视频等。同时，用户可以通过四处移动来调整内容。

此外，Trash还有这种类型的音乐视频。虽然Trash会自动为视频匹配音乐，但这种类型是专为那些没有剪辑技能但仍需要制作音乐视频的独立音乐家设计的。目前，YouTube已经成为人们发现新音乐的主要途径之一，音乐MV比以往任何时候都重要。

虽然Trash无法为那些音乐家提供专业的录像，但目前，大家都被限制在家，只能用手机拍摄。该公司还推出艺术家版Trash，音乐家可以在平台上传他们的歌曲以创建音乐视频或宣传短片，同时还可以为其他Trash用户提供配乐。

注：原文编译自techcrunch，原文标题《The Trash app’s new features can create AI-edited music videos and more》