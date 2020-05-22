丁磊建议将少儿编程纳入学业水平考试 加强少儿编程教师人才培养

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丁磊建议将少儿编程纳入学业水平考试 加强少儿编程教师人才培养

2020-05-22 10:08 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月22日 消息：据澎湃新闻报道，网易公司CEO丁磊围绕促进数字中国高质量发展，高标准实施数字新基建再次建言献策。丁磊建议将少儿编程纳入学业水平考试，作为综合素质评价重要内容;加强少儿编程教师人才培养。鼓励更多社会力量参与在线教育精品课程的供给，择优纳入全国数字教育资源免费平台。

以下是丁磊委员的提案内容摘要：

《关于加快推进数字文化产业出海 积极应对疫情对我国进出口冲击的提案》，建议加码政策力度，加快支持数字文化产品出海，积极抢占全球文化市场，在带动国内产业、增加就业、提高税收的同时，加快培育我国外贸新增长点。

具体建议：搭建数字文化出海政府服务平台、设立重点企业专属对接服务，清理简化行政监管措施;完善立法保障积极引导数字文化产业出海，设立国家专项出口扶持基金、重点发展“一带一路”沿线国家;建立国家级文化IP授权使用平台，促进中华优秀传统文化通过数字文化产品出海走向世界;积极开展“数字税”预判研究和储备应对。

丁磊网易

《关于加快数字音乐产业基础设施建设 促进华语音乐繁荣发展的提案》，具体建议：建设全国数字音乐公共管理平台，通过动态监测音乐作品的实际点播次数和下载量，推动版权规范管理、数据公开透明、公平计费付酬，形成尊重知识产权的良性模式;给予原创音乐孵化更多“双创”优惠政策的扶持，培育数字音乐服务新业态;依托数字音乐平台设立国家级权威原创音乐榜、奖项等，扩大华语音乐影响力;设立支持优秀华语原创音乐发展的专项扶持基金，对优秀原创作品、音乐人才进行资助或奖励。

《关于搭建国家数字教育资源共建共享平台 推动在线教育模式常态化的提案》，建议加强线上线下教育融合，让在线教育长期性、常态化、正规化教学。

具体建议：鼓励更多社会力量参与在线教育精品课程的供给，择优纳入全国数字教育资源免费平台;搭建智能化中台，提供个性化教学智能解决方案;有序实现在线学习、线下教学在质量和成果上实质等效、学分互认;鼓励研发符合在线教学需求的智能硬件产品;更加注重发展贫困地区的数字化教育。

《关于稳步推动编程教育纳入我国基础教学体系 着力培养数字化人才的提案》，具体建议：加快区域试点，形成从高中向小学、从东部向全国的推广格局;创新教学模式，形成中国特色的少儿编程课程体系;教企共建少儿编程学习资源库，提供实践平台;将少儿编程纳入学业水平考试，作为综合素质评价重要内容;加强少儿编程教师人才培养。

《关于加快长三角人才一体化建设 全力打造创新人才聚集高地的提案》，具体建议：明确长三角人才发展的统一政策和协同管理机构;建立长三角专家资源人才库，推进长租短借、共享员工、零工经济等人才柔性流动机制;推动长三角各地户籍制度与社会保障制度的一体化协同;构建符合区域特点的人才评价体系;发展现代化的职业教育培训体系。

《关于充分发挥数字技术支撑保障作用 优化突发重大事件应急体系的提案》，具体建议：充分利用数字技术提高对重特大流行性疾病的监测分析能力。在国家层面建立统一的“病患大数据分析中心”，借助大数据、人工智能、云计算等数字技术，动态研判生化数据、医学影像等关键信息，确立苗头性问题早发现、早预警、早介入的机制。

同时，依托大型优质电商平台，一方面通过实名认证、频次限流、防作弊等技术手段，确保重大突发事件时期国家重要储备物资投放精准到人、民生保障必需品保供销售平稳有序。另一方面，收集供需大数据开展动态分析预测，指导制造企业开展柔性生产管理，实现重要物资供需的精准对接、高效生产、统筹调配。

《关于积极探索养老数字化建设 提高老年服务科技化水平的提案》，具体建议：搭建以需求为导向的数字化养老信息服务统一平台;鼓励开发功能性游戏等适老娱乐保健项目;推广应用智能化物联网设备;借助大数据提供个性化“智慧养老”服务;发起“全民数字助老扶持计划”。

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