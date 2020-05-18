荣耀MagicBook Pro 2020发布，16.1英寸理想屏放“眼”精彩

5 月 18 日，荣耀智慧生活新品发布会圆满举行。在盲约期就让用户翘首企足的荣耀MagicBook Pro 2020，正式在 18 日的发布会亮相。荣耀MagicBook Pro2020 延续了荣耀MagicBook系列产品“先锋、高能、科技”的特点，是为数不多的采用16.1英寸屏幕的大屏轻薄本，搭载十代酷睿处理器和MX350 独显，性能上实现了全面增强。

十代酷睿+MX350 独显 高能模式劲享“推背感”

荣耀MagicBook Pro2020 采用了流线型楔形潮流设计，16. 1 英寸的全面屏，整机仅有369mm X 234mm X16.9mm，配合1.7kg的机身重量，丢掉了传统笔记本的厚重感，轻薄便携。经典冰河银配色，搭配高品质铝合金材料机身，整机光泽内敛，手感温润舒适。

在保证机身轻薄的同时，荣耀MagicBook Pro2020 全系搭载第十代智能英特尔酷睿处理器，分别为i5-10210U和i7-10510U，睿频高达4.9GHz。而高性能的NVIDIA GeForce MX350 独立显卡搭配今年首次推出的高能模式，能让CPU多核性能提升约8%，工程文件渲染效率提升约15%。无论是进行图形处理、视频编辑或网游游戏等场景，荣耀MagicBook Pro2020 均可轻松胜任，感受性能瞬间提升带来的“推背感”。

而用户关心的散热方面，荣耀MagicBook Pro2020 上使用了游戏本级的鲨鱼鳍风扇马达，配合 7 颗温度传感器实时监控机身内部温度，有效提升风扇使用效率，并采用弦波驱动技术降低风扇马达的磁极切换噪音，日常使用噪音仅为25dB。轻薄质感与出色性能两者兼顾，让MagicBook Pro2020 足以让人一眼倾心，留下深刻印象。

16. 1 英寸理想大屏 呈现缤纷精彩视界

依靠强大的架构堆叠能力，荣耀MagicBook Pro2020 成功突破了“四面微边框”的全行业瓶颈，即上左右边框仅为4.9mm，在业界只能容纳15. 6 英寸屏幕的机身上、我们容纳下了16. 1 英寸屏幕，加之隐藏式摄像头的创新设计，使得屏占比提升至90%，给你理想的沉浸体验。

不仅如此，理想的画质表现也令人满意。荣耀MagicBook Pro2020 采用了1920* 1080 分辨率、100% sRGB 高色域的防眩光显示屏，屏幕对比度高达1000：1，亮度为300nit。具有色彩还原度高，细节丰富的特点，屏幕素质可以满足设计师以及摄影师的工作需求。

内置的护眼模式能有效过滤蓝光高达30%，还通过了德国莱茵无频闪的认证，长时间使用时能对眼睛做到健康友好，缓解眼部疲劳等问题。无论是高屏占比和高画质营造的震撼视觉，还是护眼模式细致入微的健康呵护，荣耀MagicBook Pro2020 都能带来超乎想象的理想体验。

翻倍的生产力，多屏协同跨设备体验再升级

在荣耀Magic-link实现了多终端间的互联互通之后，这次体验上也是迎来了全面升级，实现了质的飞跃。基于Magic-link 2. 0 以及EMUI10. 1 系统，手机与荣耀MagicBook Pro2020 在同账号下无需手动点击，靠系统识别即可自动连接，整个过程一气呵成。真正实现碰一碰即可传输图片、视频、微软office文档、以及一碰录屏功能并实现PC屏幕录屏回传至手机。

在跨平台协作上，荣耀MagicBook Pro2020 上所搭载Magic-link 2. 0 可以完成手机消息、音视频、文件迁移至PC的全场景操作。同时也能满足现实办公场景下，用一台电脑就可以做到处理手机来电以及视频通话，无需网络或数据线、即可完成大文件在手机和电脑间的传输，甚至可以直接用电脑打开和编辑手机里的各种文档，让生产力翻倍。

不断升级的年轻一代 不断升级的荣耀MagicBook Pro

不断升级的年轻一代，对生活品质有了更高阶的需求，同时期待更多元的生活状态。新升级的荣耀MagicBook Pro 2020，以更强大的性能助力年轻一代“生产力升级”，成为年轻一代选购笔记本时的“理想型”。

2 020 年 5 月1 9 日10：08，荣耀MagicBook Pro 2020将在华为商城、京东、天猫、亲选商城、荣耀体验店正式开售。I5+16GB+512GB SSD+MX350 款定价5999元;I7+16GB+512GB SSD+MX350 款定价6699元。

5 月1 9 日10：0 8 至 5 月 20 日10：08，首销期间购买荣耀MagicBook Pro 2020 款，可享受4 00 元优惠福利。