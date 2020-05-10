PlayStation 中国区商店即日起停服，索尼向用户致歉

站长之家(ChinaZ.com) 5 月 10 日消息：今天上午，索尼 PlayStation 中国官方微博宣布，中国商店暂时停止服务（5 月 10 日早 7 点开始）。
索尼表示，「由于 PlayStation® 中国商店系统安全升级原因，PlayStation® 中国商店将从 5 月 10 日早上 7 时起暂停服务，对于用户造成的不便我们深感抱歉。」
索尼方面公布的原因是系统安全升级，官方并未给出恢复服务的时间。通知中， PlayStation 中国连续两次向用户致歉。
站长之家(ChinaZ.com) 5 月 10 日消息：今天上午，索尼 PlayStation 中国官方微博宣布，中国商店暂时停止服务（5 月 10 日早 7 点开始）。
索尼表示，「由于 PlayStation® 中国商店系统安全升级原因，PlayStation® 中国商店将从 5 月 10 日早上 7 时起暂停服务，对于用户造成的不便我们深感抱歉。」
索尼方面公布的原因是系统安全升级，官方并未给出恢复服务的时间。通知中， PlayStation 中国连续两次向用户致歉。
PS4 怎么录屏？作为当下性能最为强劲的第四代游戏主机，PS4 一经上线就受到了全球游戏玩家的追捧！其整合式内存、更快速的蓝光光驱、专门用来处理音频、影像，以及其它背景服务的定制处理芯片，让游戏体验更上一层楼！那么，使用PS4 怎么录屏呢？无需担心，这里将为大家分享两种方法，助您轻松掌握新技能！分享一：免费录屏PS4 的方法这里为大家分享的第一个录屏PS4 的方法是免费方法，也就是使用PS4 自带的录屏功能来实现。这种方
索尼Playstation官方博客发布消息，将启动“Play At Home”计划。玩家自4月15日到5月5日可免费下载获得四款游戏，首批游戏包含《神秘海域：德雷克合集》(包含《神秘海域》、《神秘海域2》以及《神秘海域3》)以及《风之旅人》将于 4 月 15 日开始到 5 月 5 日期间内提供免费下载。
据外媒最新报道称，这次在PS5 向下游戏兼容性上，索尼会表现的非常“良心”，PS4 平台上诸多游戏在PS5 上体验时，可以获得不锁帧或使用动态分辨率的体验，这可以让原本的游戏大作，有更好的表现(稳定60FPS运行)。
索尼此前已经承诺，PS5 将实现对PS4 的向下兼容，其中TOP100 的PS4 游戏在PS5 发售之初都将是可玩的，未来还会逐步追加。
今日，针对“B站获索尼4亿美元战略投资”一事，索尼表示，将借力B站年轻一代的核心用户群及在线娱乐的强大实力，推动索尼娱乐业务的进一步发展。
索尼已向玩家透露 PlayStation 5 将向后兼容百余款 PS4 热门游戏中的“大多数”，但目前仍不清楚它是否会进一步兼容 PS3、PS2、甚至 PS1 时代的老游戏。不过近日，某游戏开发商解释了索尼 PS5 无法完美兼容更多老游戏的原因，因为该公司将面临一些难以逾越的障碍。
4月20日据VGC今日报道，索尼和微软预计会在今年 5 月正式公开关于新主机的相关情报。受到新冠疫情的影响，这两个主机将会在网上发布，而不是像以前一样采用线下发布会。据报道，索尼原本就计划在 5 月正式公开新主机PS5，不过因为受到新冠肺炎疫情的影响，是否会遵循原先的安排计划目前尚未肯定。而微软方面会在五月公开新的情报，并在原定的E3 时间举行线上发布会，公开Xbox Series X。
此前爆料过索尼新一代PlayStation5 游戏主机的外观设计会在6月初公布之后，声称知晓索尼内部计划的推特爆料用户PSErebus再次发布推文称电子游戏零售商将以 50 英镑的价格接受PS5 的店内预购，不过网络预购并不需要押金。如果该博主消息准确的话，那么PS5主机会在6 月 2 日公布外形以及售价，2020年11月20日正式发售。
4月20日据彭博社消息，由于索尼PS5主机将采用性能更强的 CPU、GPU 以及固态硬盘等组件，预计生产成本将会提升。分析师预测，PS5 定价会在 499 美元至 549 美元之间(约合人民币 3500 元至 3850 元)。
据外媒最新报道称，声称知晓索尼内部计划的@PSErebus在Twitter上表示，新一代PlayStation5 游戏主机的设计将于 6 月初正式向外界公布。虽然距离开放预订还为时尚早，但我们至少可以通过官方博客文章知晓更多的细节。
4月17日据彭博社报道称，索尼向多个合作商表示，即将在年底上市的PS5主机的首个财年预计生产量(截止至 2021 年 3 月底)将会在 500 万到 600 万之间，而 PS4 的前两季度销量为 750 万份。
哔哩哔哩(简称“B站”)宣布获得索尼 4 亿美元的战略投资。根据协议，索尼将通过旗下一家全资子公司以约 4 亿美元的总对价认购B站新发行的 1731 万股Z类普通股，购买价格为每股Z类普通股23. 1071 美元，相当于每份B站美国存托股份(ADS)23. 1071 美元。此交易完成后索尼将通过子公司持有B站已发行股份总额的约4.98%。
消息真真假假，前一阶段的说法是索尼和微软均计划 5 月份举办新一代主机正式发布会，但最新传言是，索尼方面内定的日子改到了 6 月 4 日。
在最新一期的《Playstation》 6 月号杂志电子版中，官方宣布将会在杂志 7 月号中刊登第一批PS5 游戏名单。《Playstation》是索尼Playstation的官方杂志，会刊登一系列关于Playstation系列主机和游戏的相应内容。该刊 7 月号将会在 6 月 2 日正式发售实体版。而按照传统，该杂志会在 5 月底推出电子版，也就是说玩家们最快在 5 月底就会知道PS5 的部分首发游戏阵容。
昨日，中国互联网络信息中心(CNNIC)发布了第45次《中国互联网络发展状况统计报告》，报告显示，截至2020年3月，我国非网民规模为4.96亿，其中城镇地区非网民占比为40.2%，农村地区非网民占比为59.8%，非网民仍以农村地区人群为主。使用技能缺乏、文化程度限制和年龄因素是非网民不上网的主要原因。
在DualSense手柄公布后，索尼PS5 所剩悬念已不多，主要是外形、售价、首发游戏等。
最近，索尼推出 2020 年电视新品系列，让无数索粉大饱眼福，值得关注的是，在本次新品Z8H 8K智能液晶电视，凭借音画质技术上的优势，成为羡煞旁人的头号黑科技产品。全新的索尼Z8H 8K智能液晶电视搭载 8K HDR 图像处理芯片X1 旗舰版，配备8K迅锐图像处理引擎PRO，可针对多种输入信号进行画质分析并提供算法优化;新增 AI 环境感应调节功能，可根据用户所处的不同环境，即时优化图像和声音，保证在不同场景下为用户带来优异的画质和?
用户消费习惯变化和对个性化定制需求的增加，正在悄然改变着供应链和营销端， 2020 年，按需生产的C2M模式成为制造业最火的一个概念，人人都说自己有C2M，人人都说自己做的是C2M。但到底什么才是真正的C2M?C2M是如何从定制到生产出来的? 4 月 27 日，晚 8 点至 10 点，京东以直播的形式带领消费者走入荣泰品牌工厂，近距离接触中国C2M制造的代表——荣泰背后的制造故事，解答C2M模式的奥秘。同时，直播期间还送出五折抢家电的福利
荷兰科技博客 LetsGoDigital 发现了索尼向日本专利局(JPO)提交的一项无线耳机外观设计专利，最初提交时间为 2019 年，但直到上月才公开。申请文件中包含了几张黑白插图和一张彩色渲染图，可知其拥有相当独特的外形和功能。文字描述称其适合各项活动，借助额外的控制面板，还可在戴头盔时使用。
因为疫情原因，似乎每过一段时间就有关于索尼PS5、微软Xbox Series X主机延期发售的消息，这两款设备均原定圣诞节登场。对此，AMD CEO苏姿丰博士在日前的财报会议上表示，“我们预计半定制业务的营收在二季度继续增加，下半年随着PS5、Xbox Series X主机的发售，产能提高，部门收入也将随之上涨”。