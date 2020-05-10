PlayStation 中国区商店即日起停服，索尼向用户致歉

用户消费习惯变化和对个性化定制需求的增加，正在悄然改变着供应链和营销端， 2020 年，按需生产的C2M模式成为制造业最火的一个概念，人人都说自己有C2M，人人都说自己做的是C2M。但到底什么才是真正的C2M?C2M是如何从定制到生产出来的? 4 月 27 日，晚 8 点至 10 点，京东以直播的形式带领消费者走入荣泰品牌工厂，近距离接触中国C2M制造的代表——荣泰背后的制造故事，解答C2M模式的奥秘。同时，直播期间还送出五折抢家电的福利