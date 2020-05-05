网文作者集体发起“55断更节” 微博话题阅读量已超2000万

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网文作者集体发起“55断更节” 微博话题阅读量已超2000万

2020-05-05 12:08 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月5日 消息：今天，网文作者集体发起“ 55 断更节”，以抗议阅文的免费政策，维护自身的合法权益。并称：这是一个属于写手的节日，停下来，慢下来，为自己做一些事情。在这一天网络文学创作者发出自己声音，用一天时间，证明一件事情。

截至 5 月 5 日 12 时，微博话题“ 55 断更节”的阅读量已达到2005. 2 万次，讨论量则为4. 4 万，并仍处于持续上升的趋势。

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据悉，“ 55 断更节”时期，部分网文作者将选择断更的方式，来进行维权，但并非绑架所有作者断更，其他作者也可通过在开单章、本章说、读者群等地方提及“ 55 断更节”作为支持，从而进行宣传和提及，释放更大的声音。且“ 55 断更节”今后将延续，并将作为网文届的特殊节日，成为网文作者的特色文化活动与现象。

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近日，阅文旗下的多位网文作者公开爆料称，阅文提供的新版合同存在大量霸王条款，平台不排除以类似“点击浏览广告/浏览指定页面/完成互动任务等形式代替付费购买作品章节”。

阅文方面也接连做出回应，表示当前曝出的所谓争议合同并非 4 月 28 日推出的新合同，也不可能推行“全部免费阅读”的模式，并承诺将在 5 月 6 日启动“系列作家恳谈会”，就商业模式、作家生态、作家合约等进行磋商。

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