新的热门创业公司将是骆驼，而不是独角兽

当疫情冲击市场之前,资本就已经开始摆脱硅谷开始寻找下一个可能被称为独角兽的创业公司了。曾经“硅谷”是估值超过10亿美元的初创企业的代名词,诸如WeWork和Brandless之类的公司却遭遇滑铁卢,这些依靠风投补贴而来的产物,没能在这次疫情暴风中安然无恙,反而暴露了众多缺陷。

同时在硅谷以外的初创公司已经开始证明不同模式也可以获得成功。在新兴市场中,我们可以找到一些公司,他们在比较少的资金和相对差的市场环境中,依然得以幸存。

与硅谷的独角兽不同的是,这些初创公司更像骆驼,因为它们具有适应多种环境,在缺少资金支持的情况下可以坚持数月,同时拥有承受相对较差的市场环境能力。更为重要的是,骆驼并非像独角兽一样是虚幻出的生物,它们是真实的,并且具有韧性。

骆驼性初创公司在许多环境中生存下来的尤其必然原因,以下我们来了解这些“骆驼型”创业公司为何有更强生存能力。

穿越死亡之谷

创业初期,初创公司需要花费比收入更多的资金用来发开新产品或服务,并争取到客户信赖。初创企业即使一开始就可以向客户出售并获得收入,但仍会继续亏损,因为固定成本可能很大,而初期的销售额太小而无法支付运营成本。更为艰难的是,初创企业需花费资金来吸引新客户。

经典的“死亡之谷”模型描述了这一现象,初创企业可能具有良好的商业模式,但现金流通常为负的,直到它们达到了足以实现盈利的销售量。

硅谷里的初创公司的方法与众不同之处在于,其对增长的优先级高于利润。但这一方式也增加了对风投的依赖性,需要更大规模的资金支持,否则将出现失败的结果,下图简要说明了这一模型。

硅谷的初创公司筹集并花费大量资本(底部曲线非常深)来投资帮助增长,通常用来补贴消费者的使用成本,这些公司希望收入曲线向上成倍增加。随着收入的增长,假设成本无人按比例增长,则盈利能力会最终由负变为正值,企业也开始进入盈利模式。这种策略对于那些希望凭借用户的快速增长,来突破“死亡之谷”的初创公司而言,十分有效。

骆驼型初创公司主要以可控的速度增长为代表,并通过适时的投资来帮助增长。对于那些没有这样做的人来说,死亡之谷会成为让公司挣扎多年,追求高成本、高增长的情况下,不断需要筹集越来越多的资金,并对投资者承诺未来会获利,直到投资者的耐心消耗殆尽,或因为市场经济的突变导致其崩溃。

骆驼创业公司提醒我们,存在另一种模式。这些初创公司在追求并实现快速增长的同时,还与其他目标保持平衡,例如管理成本和为产品或服务收取合理的价格。尽管许多企业家利用互联网效应来获得令人羡慕的增长率,但他们的扩展速度可能来由硅谷初创公司那么激烈。相反,他们从一开始就专注于可持续增长。现金曲线的下降幅度没有那么陡峭,下图展示了这一变化。

通过比较平衡的增长策略,这些公司可以控制增长,在适合的时机进行投资加快现金流的增长。大多数初创公司的收入曲线出现多次波动,每次波动则代表着小幅增长。

以可控的增量实现了整体收入的增长,并且在必要时完成盈利目标。因此很多骆驼型企业没有出现一个单一的、巨大的“死亡之谷”曲线,而是通过很多个小幅度的增长变化,实现了最终的增长目标。与硅谷模式主要区别在与,骆驼型公司保留了调整增长的选择,增加了业务调整的灵活性。

分散风险

与倾向于集中精力的硅谷企业家不同,骆驼型公司的管理层往往是将毕生积蓄投入到企业中,因此会采用更加谨慎的财务策略,通过多样化将产品融入到当地市场。

以Frontier Car Group(FCG)为例,这是新兴市场崛起的一家的二手车交易公司。联合创始人Sujay Tyle称“我们将风险分散到世界各地。最初主要经营的是五个市场(墨西哥、尼日利亚、土耳其、巴基斯坦和印度尼西亚)”,以这些市场为中心逐步开拓周边区域。如果他们这样的策略奏效,将扩大规模;如果失败,则将现有资源整合。”

实际上,他们确实遇到了一些困难,比如土耳其等一些市场陷入困境,尼日利亚等其他国家则面临货币危机。因此FCG根据不同地区改变了投资水平,在尼日利亚,这家公司限制了规模,直到货币趋于稳定,同时还关闭了土耳其的业务。在发展最好的墨西哥地区,他们决定以这里为跳板,把业务带入到拉丁美洲的四个市场。

又比如,美国在线调查平台Qualtrics多年以来就利用其稳定的利润增长提供资金,以合理的速度扩展,并减少对风险投资的兴趣。这些不太激进的公司发展策略,如果其中一个部门无法发挥作用或者面临风险,也不会对公司整体产生威胁,这对于很多企业来说值得学习。

长远的思考

骆驼型初创公司的创始人一般在开展业务前,都有一个比较长时间的规划,同时对即将展开业务有比较深的了解。对于某些公司而言,创始人很多年也不一定会有巨大的突破。例如Qualtrics多年来仅仅依靠利润来维持公司运营,直到这家公司创立10年之后,才考试第一次的风险融资。不过这次的融资,也给创始人带来了相当大的财富增长,因为SAP在这笔交易案中掏出了80亿美元。

骆驼型创业公司仍然可以成倍地增长,他们成功的关键是把握增长的时机,并使公司在成本和风险之间保持平衡。同时在没有硅谷这种丰富的资本环境中成长,骆驼型公司也被迫在困难的日子里学会自我磨练。

当然,会议视频公司Zoom也同样证明了硅谷模式仍具有很强大创造力。在上市前Zoom仅仅筹集了不到1.5亿美元的风投,但在抓住视频会议的风口之后,这家公司市值已经超过了400亿美元。

并不是每一家公司都叫做Zoom,对于大多数公司而言,未来可能很艰难,需要学会如何在资金不充裕的时期里过日子。

本文编译自medium 作者Alexandre Lazarow 原文标题 The New Hot Startups Will Be Camels, Not Unicorns