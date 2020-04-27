支付宝和小鹏汽车车车载系统全面互通 推出首款“载人购物车”

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日 消息：4 月27日，支付宝与小鹏汽车正式宣布战略合作，支付宝小程序与小鹏汽车车载系统全面互通，今后车主出门两件套手机、汽车服务体验“二合一”，享受更便捷高效的出行生活。

据双方合作内容，数百万支付宝小程序将率先登陆小鹏新款车型P7“提供服务”，用户坐在车里无需手机，只要动动嘴，上至交通出行、影音娱乐，下到休闲购物、理财养生，各类生活服务统统安排。同时，基于支付宝车载支付技术，车上语音可购物买买买，被网友戏称为“一辆名副其实的载人购物车”。

作为一款互联网智能汽车，小鹏也能通过车辆驾驶状态等自主推荐小程序服务，从而实现车上生活从“人找服务”到“服务找人”。

据了解，除了服务上车，小鹏还在支付宝平台上了开通了“线上4S店”，通过小程序提供试驾、购车等服务，用户通过小鹏小程序也可以远程调用车上服务，查看里程、门窗和充电状态、甚至上锁、解锁，支付宝App成为汽车的安全钥匙。

蚂蚁金服CEO胡晓明表示，“过去四年，支付宝在共享单车、网约车、公交地铁等领域致力于通过技术和产品，助力出行服务数字化，在5G车联网领域也要做‘新基建’，进一步向车企及生态服务商开放，联手助力汽车产业及用户出行升级”。