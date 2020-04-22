FF合伙人致信贾跃亭债权人 恳请为破产重组投赞成票

站长之家(ChinaZ.com) 4月22日 消息:今天，FF公司 26 名全球合伙人联名向贾跃亭债权人致信，恳请恳请他们在破产重组投票中投赞成票。他们称债权人和FF是利益共同体，只有FF取得巨大的成功，贾跃亭才能实现足额甚至超额还清债务。

以下是信件全文：

我们+你们=“新我们”

——FF全球合伙人致公司创始人贾跃亭先生债权人的一封信

尊敬的债权人朋友们：

我们是Faraday Future(FF)的全球合伙人团队，共 26 人。我们有的来自世界顶级科技公司、互联网公司和汽车公司，有的跟随贾跃亭先生(YT)在互联网领域创业多年。“我们”带着互联网、软件、人工智能、汽车研发及用户生态打造等不同领域的经验破界化反，因为同一个梦想和事业而共同创业。

今天，我们联名给你们写信，是因为我们真心希望所有债权人朋友能为YT的破产重组投出赞成票，是因为我们和你们有共同的目标，那就是把FF做成。

只有FF取得巨大的成功，YT才能实现足额甚至超额还清债务，对债权人尽责到底的愿望，而我们打造共享智能出行生态系统、变革汽车产业的梦想才可以实现。从这个意义上讲，我们是一家人，我们是利益共同体，真诚欢迎你们作为FF未来的股东加入“我们”。真心希望作为FF未来两个最大的股东群体，我们会成为同一个team(团队)，实现同一个dream(梦想)。

毫无疑问，我们对FF的成功充满自信，只有亲身参与其中，才能真正地为我们所打造的产品、积累的技术、创造的商业模式而自豪。六年来，FF已经提交了近 1500 个专利申请，专利估值超 10 亿美金;同时以I.A.I(Internet，Autonomous Driving，Intelligent)技术为核心驱动力，基于“智能行驶平台”和“第三互联网生活空间”的理念打造了超豪华智能互联网电动车-新物种FF 91。我们将通过构建一个由“平台+硬件+软件+应用+共享”组成的生态系统以及通过FF 91， FF V9， FF 81， FF71 等爆款车型规模化量产来持续不断地获取和运营高价值用户;作为世界上唯一一款多维度超越特斯拉的车型，FF91 距离量产只有一步之遥，想象着路上飞驰的FF91 所创造出完全不同的出行生活，相信你们也会和我们一样激动不已。

FF的确也经历了诸多波折，九死一生但又总是保持坚韧。我们之所以选择坚守，不仅仅是出于对梦想和事业的忠诚，更是我们对用正确的方法做正确的事的自信。刚刚，美国政府给予的援助金进一步确保了FF的正常运作;FF新增的B2B业务也体现出了强大技术优势和竞争力，不仅迅速达成首个合作，接下来与多个合作方商谈合作已经取得了积极的进展，有望在FF91 量产之前就为FF正常运作提供充沛的现金流。

一直以来，YT对生态模式的成功和乐视的失败进行了深刻的反思，战略节奏过快、资本策略失误和管理能力不足是乐视失败三大致命原因，甚至连他自己也非常认同外界对他“成也YT，败也YT”的评价。我们认为乐视创造的生态模式和产品技术创新力是FF成功的重要基石，而乐视的失败教训恰恰是FF避免重蹈覆辙的宝贵财富。YT也希望通过合伙人机制的落地能够有效地规避乐视的三大错误，同时推动FF在产品和技术创新、商业模式创新和用户生态创新基础上实现公司顶层治理架构的创新。

随着合伙人计划的实施落地，YT把个人股权和顶层控制权让渡给合伙人团队，他也在一年前辞任FF公司董事长及CEO职务，作为创始人转任公司CPUO(首席产品和用户生态官)。合伙人制实施以来，在全球陆续吸引了包括FF全球CEO毕福康在内的多名行业顶尖人才。

在FF我们不再是打工者，而是共同创业的公司股东和主人，我们没有理由不为了自己的事业打拼。目前我们的合伙人精神和价值观已经形成，我们不断完善合伙人公司的基础运营机制和各项流程制度;我们根据合伙人章程，对FF董事会新成员进行了提名和投票。

我们坚信，作为全球汽车行业唯一实施合伙人制的企业，将会是FF成为伟大公司以及在全行业内保持差异化竞争优势的重要基石。

感恩所有YT债权人长期以来的理解、支持和付出，也恳请大家对YT个人破产重组方案投赞成票。

FF的成功需要你们，让“新我们”携手创造新未来。

FF全体合伙人

2020 年 4 月 22 日