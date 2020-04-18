从零开始，两年实现100万下载量，这个APP是怎么成长起来的？

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从零开始，两年实现100万下载量，这个APP是怎么成长起来的？

2020-04-18 09:20 · 稿源：站长之家

站长之家注：有时候，要创业成功就是需要改变世界的野心和勇气。比如越南一名ios开发人员Peter一直想着以某种方式能够影响世界，于是他放弃自己的高薪工作，并在离职几个月之后推出了习惯追踪APP——Habitify。最初的几个月很艰难，没有下载量也没有收入，而经过两年的发展，这款应用用户已经达到 100 万，月收入2. 1 万美元，团队成员也增加到了 20 人。

下面我们来看看Habitify创始团队成员、增长主管Alan Nguyen跟大家分享这个公司的整个创业过程。

闪电，创业，挫折 困难

问：Hi Alan!介绍一下你自己以及负责的工作内容

Alan：我是Habitify的用户增长主管。Habitify这款程序旨在帮助人们形成并跟踪生活中的良好习惯，从而在长期内更好的完善自我。

我加入Habitify时(推出 1 年)，这个产品在市场营销方面的工作几乎为零。从那之后，我开始制定和执行策略来帮助改善用户获取、转换和留存等指标。

其实，我也是从零开始的，在大学的专业是经济学，并没有任何营销经验。

创始人被母亲骂出来的灵感

问：公司有哪些背景故事?又是如何想到这个创意的?

Alan：我要分享的是公司联合创始人Peter的故事，是他创立了Habitify。

Peter原先是一名iOS开发者，他在加入第一家公司仅仅两年后就被提升为项目经理。当时他的薪水相当诱人，一般来说比他的大多数同行都要高。

但他并不满足于此。

Peter一直有一个想法，用他拥有的技术的改善人们的生活。虽然原先的工作可能让他有稳定的生活，但却不是他真正想要的，所以选择了辞职。

辞职之后的几个月里，Peter表面呆在家里无所事事(实际上一直在为自己的新事业找灵感)。Peter母亲开始唠叨着让他赶紧出去找工作，这让Peter也开始动摇了自己的信念。

有一天，Peter母亲愤怒到了极点，并对他指责道：“你太不珍惜生活了。当你在享受这些奢侈品的时候，成千上万的非洲儿童正在死去!”

灵感来了!

Peter于是有了主意：决定做一个APP来帮助改善世界。他最初认为，这款应用必须将部分收入捐给非洲的儿童。所以他开始做市场调查，并找到了市场定位。Habitify就是这样开始的——一个习惯追踪产品，每成交一单(即用户下载购买应用)，就为非洲儿童提供饮用水。

住在“破公寓”成长起来的APP

问：Habitify的创建过程是怎样的?

Alan：Habitify刚推出时我还没进公司，不过我还是觉得自己见证了这款产品的成长。

Peter告诉我，在刚推出Habitify的前 6 个月，根本就没有人下载使用。一开始只有三个人，那就是Peter(iOS应用开发者)、Dat (市场营销) 和Son (设计师)。他们的生活和工作都在越南一间简陋的公寓的五楼，在夏季 40 度高温的条件下，没有空调可用。

我加入这个团队是为了帮助开发应用程序，当时整个项目只有Peter在负责。在超过 6 个月的时间里，我们每天都要挤在一起工作。

当时，我们首个目标是，努力成为众多习惯追踪APP之一。

最初是开发适用于Mac、iOS和Apple Watch平台的应用，去年已经扩展至安卓和网页端。我们产品的核心是：让习惯追踪变得越简单越好。不管用户使用的是什么设备，都可以通过Habitify培养自己的良好习惯。

2018 年和 2019 年期间，公司团队从原来的 2 个人发展到了 20 个人。

定价策略又是一个非常有趣的故事。这款应用一开始定价2. 99 美元，可永久使用。当我们开始面向更多平台发展Habitify时，成本增加了，也就不得不改变模式。于是每个平台(iOS， macOS， Android)分别收费都上涨到了 10 美元。

但是这样的定价仍难以满足平台的维护成本，于是我们又采用了当前的收费模式：订阅版和终身版组合模式。最后，终身版本收费39. 99 美元，年度订阅费用29. 99 美元，月度订阅费用4. 99 美元。很难相信仍有很多用户购买Habitify，现在我们的收入比以往高出很多，而且还在持续增长。

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下载量从 0 到 100 的艰辛推广之路

问：发展业务的营销策略是什么?

Alan：这个没有具体的答案。我认为我们的营销策略是多次尝试和失败中成长起来的，包括传统和非传统的增长黑客策略。

解决收入缓慢的第一个办法是，先拿下本地市场，然后在扩展到更多市场中。接着，我们在Product Hunt网站上上发布了Habitify以获得一些关注。就这样，在 6 个月之后第一次有人购买应用。

紧接着，苹果推荐了Habitify，这是应用取得成功的关键。Habitify美图在苹果应用商店得到数百万计的展示，并转化成数千次的下载量。接着，越来越多人关注到我们的应用，甚至还得到媒体的报道。随后，苹果又再次再商店进行推荐，我们在两年内下载量达到 50 万，在接下来的几个月达到 100 万。

之后，我们还进行了多种尝试，包括在脸书广告、Instagram上做活动广告，不同时期进行大量赠送、推荐等活动。

现在，对我们真正有效的营销策略是把重点放在内容营销和联盟营销上。像在Product Hunt发布或广告这类型的方法已经不合适了，而且成本非常昂贵。

我们的营销战略虽然没有显著增加收入，但来自内容活动的流量远远超过其他活动，这是一个积极的信号。

因此，在 2020 年，内容营销将是应用可持续的方式发展的重点工作之一。们不仅致力于提供市场上最好的应用程序，而且还提供关于习惯跟踪和目标设置的最深入文章的博客。

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问：你们未来的目标是什么?

Alan：我们的目标是让Habitify成为最好的多平台习惯追踪工具，成为用户下载这类APP的首选。

为了更好的发展， 2020 年将招聘更多的员工，为Habitify品牌打造一个更加精致的形象。

问：你面临最大的挑战是什么?

Alan：作为增长主管，我面临最大的问题是为公司产品找到一个增加收入的营销渠道。仅靠传统的方法是不够的，每个产品都有独特的特点。我们产品在很小的细分市场几乎没有研究案例，而且针对的是非常特殊的用户群体。

找到正确的营销渠道是深入实验和分析结果，而这就涉及到了投资回报率的问题。有时投资回报率仍 不明确，但还是得花钱去做;有时投资回报率会更清晰一些，但却是长期的，短期内没有回报也是一件很痛苦的事情。

这时候，我的做法是先停下来，重新思考产品的长期目标，再决定优先执行的事项。虽然我经常押注一些烧钱的短期策略，但仍然会投资于长期解决方案。

问：Habitify最大的问题在哪里?

Alan：我认为Habitify团队最大的不足是对市场的理解。我们的目标市场是日本和美国，这两个地区有着完全不同的文化和社会规范。当我们发起活动时，对为客户提供“准确”的内容会变得没有完全的信心。而这一劣势阻碍了我们创新产品和市场营销。

最为严重的错误是过于注重投资短期增长策略，我认为这在很大程度上是由于缺乏对市场的了解。我们没有建立可持续发展的基础，而是花了太多的时间寻求快速回报。不可否认的是，痴迷于一些快速数字的人是我，这一切都是为了公司的品牌。这确实花了大量的资金，但更重要的是，时间的流失和品牌的受损更深远有更深远的影响。

问：如果有机会做别的事，你会做什么?

我会投资公司的长期战略，更注重分析和内容构建。

我们错过投资一个全面的分析工具来跟踪用户的属性，这导致对忠实用户不够了解。

在内容方面，这是我正开始着手的事情。内容比我尝试过的任何方法都更有价值。来自内容的流量至少是来自直接商店搜索的流量的两倍甚至三倍。

对创业者的建议

问：对于刚刚起步的创业者，你有哪些可以推荐的学习资源?

Alan：从我个人的经验来说，可以通过加入在线和本地社区，并与其他创始人/独立黑客接触，我借此学到了最好的东西。从他们的角度看自己的项目，给了我很多新的认识和想法，这是我从来没有想到。。

我建议从 Indie Hackers和Hacker News开始。一些相关的也很有价值，包括初创公司、企业家、商业模式等相关的社区。

我喜欢看别人的网站和服务。从市场营销的角度来看，可以学到一些关于文案技巧或者他们的营销策略。这让我对外面的世界有了一个大致的了解，也为我的产品提供了大量的新想法。

注：文章编译自failory，原文标题：《From $0 in 6 months to 1M downloads and $21，000/month - The story of Habitify， the habit tracker app

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