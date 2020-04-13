美团回应佣金争议；哈啰单车将美团单车搬到偏远处；索尼回应投资B站

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美团回应佣金争议；哈啰单车将美团单车搬到偏远处；索尼回应投资B站

2020-04-13 16:54 · 稿源：站长之家

美团回应佣金争议

今日，针对“广东餐饮协会要求取消高佣金”一事，美团方面回应称，外卖平均每单利润不到 2 毛，占收入的2%。美团外卖今年首要任务是帮助 300 万餐厅活下去活更好。

美团表示， 2019 年，佣金收入的八成用来支付骑手工资， 2019 年美团外卖八成以上商户佣金在10%-20%，真实的数字远低于各种传言和想象，而且这些收入的绝大部分需要投入在帮助商户提供专业配送、获取订单和数字化建设中。

此外，美团还表示，疫情期间，美团外卖启动了“春风行动”，推出每月 5 亿元流量红包、 4 亿元商户补贴，针对受疫情影响较大的优质商户，按不低于3%~5%的比例返还外卖佣金，覆盖全国商户数量超过 60 万家，对于武汉商家在2- 3 月全面免除佣金直至封城结束。

4 月 10 日，广东省餐饮服务行业协会联合 33 个广东各地协(商)会向美团外卖发出联名交涉函，要求美团立即取消独家合作限制等其他垄断条款，并要求直接减免整个疫情期间广东省内所有餐饮商户外卖服务佣金5%或以上。

美团

哈啰单车将美团单车搬到偏远处

据浙样红TV报道，近日，警方接到杭州三墩美团单车工作人员报警，称其单车被哈啰单车工作人员运到城西、临平、下沙、海宁等偏远处。

经过警方询问，哈啰单车工作人员解释称：“因为这块区域的城管投诉比较多，公司要求两家的单车都要清理，我们和美团也有合作，所以把哈啰和美团一起清运了。”

而美团方面则表示，根本没这回事，虽然以前有合作，但是现在应该是各家清各家的，已经很长一段时间出现车子莫名消失的事件了。

最后双方负责人在派出所表示，目前的共享单车管理模式是自家管自家，城管负责指挥和监督。将到城管部门再次明确责任和操作流程。

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索尼回应投资B站

4 月 10 日，针对“投资B站 4 亿美元”一事，索尼表示，索尼看好娱乐业务，重视中国市场，将借力B站年轻一代的核心用户群及在线娱乐的强大实力，推动索尼娱乐业务的进一步发展。

4 月 9 日，哔哩哔哩宣布获得索尼 4 亿美元的战略投资，双方将在动画和移动游戏等多个领域展开合作。并且从当日起，用户可以在B站观看索尼音乐娱乐旗下曲库MV。

QQ截图20200411101859.jpg

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