映客再被列为被执行人 官方回应：已提交申诉申请再审

站长之家(ChinaZ.com) 4月7日 消息：今日，针对“被列被执行人”一事，映客方面回应称，因相关案件还存有异议，映客已提交申诉申请再审，目前该金额并未被执行。

此前，据天眼查数据显示， 4 月 3 日，映客直播的运营主体北京蜜莱坞网络科技有限公司被合肥高新技术产业开发区人民法院列为被执行人，执行标的为4759394。

而就在今年 1 月，该公司就曾被列为被执行人，执行标的为8800000元。

据悉，至此映客2020年累计执行标的达1356万元。