映客再被列为被执行人 官方回应：已提交申诉申请再审

站长之家(ChinaZ.com) 4月7日 消息：今日，针对“被列被执行人”一事，映客方面回应称，因相关案件还存有异议，映客已提交申诉申请再审，目前该金额并未被执行。
此前，据天眼查数据显示， 4 月 3 日，映客直播的运营主体北京蜜莱坞网络科技有限公司被合肥高新技术产业开发区人民法院列为被执行人，执行标的为4759394。
而就在今年 1 月，该公司就曾被列为被执行人，执行标的为8800000元。
据悉，至此映客2020年累计执行标的达1356万元。
站长之家(ChinaZ.com) 4月7日 消息：今日，针对“被列被执行人”一事，映客方面回应称，因相关案件还存有异议，映客已提交申诉申请再审，目前该金额并未被执行。
此前，据天眼查数据显示， 4 月 3 日，映客直播的运营主体北京蜜莱坞网络科技有限公司被合肥高新技术产业开发区人民法院列为被执行人，执行标的为4759394。
而就在今年 1 月，该公司就曾被列为被执行人，执行标的为8800000元。
据悉，至此映客2020年累计执行标的达1356万元。
“一般的产品，生命周期在五年后就会有点老化和过时。”这是映客创始人奉佑生曾在采访中表达的判断。事实上这并不是一句主观判断，潮起潮落中的许多产品都应验了“五年之痒”——诞生于 2009 年的新浪微博，在2013、 2014 年遭遇重大危机;一代经典iPhone6 发布于 2014 年，走完 5 年生命周期之后终于在 2019 年停产。
映客3 月 31 日在香港交易所回购70. 0 万股，耗资70. 611 万港元，回购均价为1. 0087 港元，最高回购价1. 0300 港元，最低回购价0. 9900 港元。2018 年 7 月 12 日，映客正式在港交所挂牌交易，成为港交所娱乐直播第一股。
映客正式发布 2019 年年度业绩公告，财报数据显示，截至 2019 年 12 月 31 日，公司全年总营收32. 69 亿元，经调整后净利润 7146 万元。2019 年下半年公司营收17. 83 亿，同比及环比分别增长13%及20%，实现全年盈利。
映客互娱发布2019年财报。财报显示，截至2019年12月31日，公司全年总营收32.69亿元，经调整后净利润7146万元。2019年下半年公司营收17.83亿，同比及环比分别增长13%及20%，实现全年盈利。
天眼查数据显示，3月6日，湖南映客互娱网络信息有限公司发生工商变更，公司经营范围新增物流代理服务;贸易代理;美术品、珠宝、贵金属制品、办公设备的销售等。湖南映客互娱网络信息有限公司成立于 2016 年 5 月，公司注册资本 5000 万，法定代表人为公司副总裁钟正阳，公司经营范围包括营业性文艺表演;演出经纪;互联网信息服务、广告服务等，公司疑似实际控制人为映客创始人兼CEO奉佑生。
剪映是抖音推出的一款强大视频剪辑软件，支持变速，多样滤镜效果，以及丰富的曲库资源。在剪映里面点击【开始创作】按钮。选择一个视频点击【添加到项目】按钮。底下点击【比例】按钮。里面选择视频比例。然后可以看到视频比例效果，播放看一下，再适当的调整。最后点击【导出】，就可以调整比例完成。
天眼查数据显示，4月3日，映客直播的运营主体北京蜜莱坞网络科技有限公司被合肥高新技术产业开发区人民法院列为被执行人，执行标的为4759394。在2020年1月，该公司就曾被列为被执行人，执行标的为8800000， 2020 年累计执行标的超 1355 万。
截至 2019 年 12 月 31 日，映客公司2019全年总营收32. 69 亿元，经调整后净利润 7146 万元。 2019 年下半年公司营收17. 83 亿，同比及环比分别增长13%及20%，实现全年盈利。用户方面，截至 2019 年 12 月 31 日，全年月平均活跃用户达 2981 万，较 2018 年月平均活跃用户 2549 万，同比增长17%。
抖音直播为何如此火爆?因为网红可以带货赚钱。伊对App为何如此发展迅猛?因为这是刚需。伊对App可以解决人们的恋爱交友等现实问题，尤以三四五线城市为甚。在小城市，大龄未婚男女的家长备受歧视，大型节假日都不敢出门，害怕被街上村上的大妈们嚼舌根，因此也就导致了家长们的逼婚叨叨……离婚了的群体，日子也不会消停，路人都会扭头嗤之以鼻，单身肯定是有病，中国式的婚姻和家庭还不能抛弃;还有部分群体，搓麻将时肯定不能交心?
3 月 19 日，罗永浩高调宣布要开始做直播了，欢迎优质厂商洽谈业务，并且后续表示已经收到上千封合作邮件，老罗又要创业了。在这个粉丝经济的时代，浑身是话题的罗永浩具备这个时代需要的商业价值，在罗永浩官宣进军直播行业不久，网上关于抖音、淘宝直播、快手等直播平台高价牵手老罗的爆料就开始传的沸沸扬扬，那么作为科技界超级IP的老罗，此次为何会选择直播电商这个行业，目前市场上的“淘快抖”平台又各自有什么特点，接下来
今天，微信公开课发布了《 3 月 8 日“女神节”微信小程序直播战报》。数据显示， 3 月 8 日当天，近千个品牌在微信小程序同时直播，内容涵盖零售百货、女装、美妆护肤、家纺、运动等。
会拍视频，却不知道如何利用抖音等社交工具进行营销?想利用短视频做营销，却又无从下手?不用担心，这些问题，抖音都替你考虑好了。自3月1日到3月15日，抖音“中小企业护航计划”(以下简称“护航计划”)再次启动，持续为中小企业主提供包括流量扶持、运营培训、销售支持等多项服务，助力企业通过抖音直播卖货等方式，轻松做好短视频营销。抖音新一期“护航计划”全面升级服务内容，持续为中小企业保驾护航，其中对绝大多数企业都有
数字化时代，房产经纪面临着知识迭代加快、用户需求多元、线上线下获客带看等全方位技能要求。为了帮助房产经纪人全面化掌握专业技能， 58 同城、安居客旗下 58 安居客房产经纪大学在全国范围开展“企业内训直播赋能”活动，为全国房产经纪品牌及门店定制课程，助力经纪人优化门店管理、高效复工复产。直播内训传递新知，多维视角助力优居经纪人能力提升春节后， 58 安居客房产经纪大学启动直播内训，知名房产经纪企业优居成为内训
4月2日据界面消息，腾讯旗下的QQ音乐将于4月推出一款名为“Fanlive”的app产品。Fanlive的产品定位是移动社交视频直播平台，聚焦年轻人社交圈，为音乐爱好者提供演艺舞台。据悉，Fanlive 是结合了 QQ 音乐的“一起看”和“一起听”的功能后，独立打造的产品。直播内容除了视频外还有音频，首批入驻的将会是音乐人。
经历疫情危机，酒店行业深化变革，后疫情时代，酒店投资将出现何种新变化？应对新趋势，投资人如何从危机之中发现转机？成为 2020 年开局的关键命题。疫情之下，打破空间与时间的桎梏， 3 月 28 日，尚美生活集团发挥自身技术优势，通过线上零接触、零成本对接的直播互动，由集团CEO马博、尚客优酒店CEO李灵玲及多位行业大咖，为投资人带来了一场《后疫情时代，酒店行业投资方向解读》专题公益课程，吸引了数千位投资人在线观看，?
2018- 2019 年，文娱产业并购事件和并购规模均有所下滑。如文娱板块共发生投融资事件 489 起，相比 2018 年减少了 152 起，相比 2017 年更是减少了 428 起，降幅接近一半。
北京时间 2020 年 3 月 17 日，欢聚集团(NASDAQ：YY)发布 2019 年第四季度及全年财报。财报显示， 2019 年 欢聚集团全年总营收255. 762 亿元，同比增长62.2%，其中Q4 营收76. 182 亿元，同比增长64.2%，季度及全年营收均超出此前公司指引上限。在非美国通用会计准则下， 2019 年净利润达22. 526 亿元，Q4 净利润为6. 008 亿元，付费用户达到 960 万。在营收强劲增长的同时，“直播+短视频”双引擎驱动业务持续扩张，截至 2019 年第
今日，罗永浩在微博以及抖音发布了第二则宣传视频，罗永浩在视频中表示，除了超高性价比的优质商品，还会挑选很多新奇特的好东西介绍给大家，如果你也有什么新奇特的好东西，你敢推荐我就敢卖。目前，罗永浩抖音账号粉丝数已近170万。
3月9日，搜狐今日发布 2019 财年第四季度财报，在线上媒体沟通会中，搜狐公司董事局主席兼首席执行官表示，疫情的持续使广告业务受到影响，无论是中小企业的广告，还是一些拉动广告的活动，都会受到影响，很多线下活动都不能进行。
头部短视频达人正加速布局电商直播赛道，打通“短视频涨粉，直播变现”的路径。电商直播的风口下，达人和机构都在积极布局求变。"