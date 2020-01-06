阿里云上线正版图片库，360元一年，永久版权

站长之家(ChinaZ.com) 1月6日 消息：自从视觉中国“黑洞”照片事件之后，图片版权问题就成了自媒体人最“头疼”的问题。为此，近日，阿里云推出了正版图片库，共计 200 万张正版图片可供用户下载。

和其他正版图库相比，阿里云正版图库的收费要相对低得多。用户可选择单张付费或者VIP时长付费。其中，单张下载最低 10 元起，最高 180 元。VIP包月价格每月 120 元，目前优惠价每月 39 元，包年价格 360 元。

值得注意的是无论用户是选择单张购买，还是选择购买VIP套餐，平台中的正版图片一经购买和下载，就可以永久免费使用。下载后的图片个人和商业都可以使用，但仅限被授权的权利人。

具体使用范围限定如下：

1. 被授权方可以将素材用于个人、家庭用途，具体包括： 个人欣赏、学习、家庭装饰(不得进行转售、分销、提供他人复制、下载或使用)。

2. 被授权方可以将素材用于以下许可范围内的商业用途，具体包括：

2. 1 传媒类数字形态使用：包括网站和/或客户端软件，电子图书、电子杂志，社交网络、自媒体号(如博客、微博、微信公众号等);

2. 2 其他数字形态使用：包括在线广告，移动设备广告，电子贺卡，网站和/或客户端软件的商业化使用(仅限于非售卖类产品和/或服务);

2. 3 实体印刷物使用，图片的复制次数不超过 100 万份，具体包括： 2.3. 1 线下广告(户外广告除外)和促销项目，包括印刷资料、产品包装或介绍、胶片和视频介绍、产品目录、宣传册、促销传单;

2.3. 2 书籍、书籍封面封底、杂志、报刊、时事通讯;

2.3. 3 非转售类商品的印刷物、海报或促销用途，不得用于转售、授权或发行。

3. 被授权方不得将素材用于以下领域，具体包括：

3. 1 任何以展示素材为主要目的产品，如台历、日历、明信片、装饰画、贺卡等用途;

3. 2 任何以销售为主要目的产品，如杯子、鼠标垫、T恤、衣服、游戏、玩具、手机壳等产品或装潢艺术品等;

3. 3 任何电视、电影、网络视频、多媒体演示或广告中用于广播、公共表演和媒体流;

3. 4 户外广告：如楼宇、车身、灯箱、围挡、橱窗、户外广告牌等;

3. 5 烟草、酒精、药物、整容、医疗保健产品的广告或推广项目。