小米武汉总部正式开园 从挂牌到建成仅用2年

站长之家(ChinaZ.com) 12月18日 消息：今天，小米武汉总部正式开园，小米CEO雷军出席了开园仪式。据了解，小米武汉总部大楼项目位于光谷中心城，总建筑面积约5. 2 万平方米，可容纳约 2400 名至 3000 名员工。

2017年，小米科技武汉总部宣布正式落户东湖开发区，揭牌仪式在东湖开发区正式举行。2018 年 11 月 25 日，小米武汉总部项目正式开工。今年 11 月 18 日，该大楼在光谷全面竣工。该园区从签约挂牌到建成使用，只用了两年时间。

雷军透露， 2018 年，仅小米武汉总部在武汉就完成产值 105 亿。“武汉和东湖高新区给了我们非常好的政策和人才引进上的支持，截止目前，我们在武汉的员工数突破 2000 人，80%为本地招聘。”

作为小米人工智能第二中心，小米武汉瞄准前瞻性科研，并获批建设“湖北省小米人工智能技术创新中心”，推动武汉汽车、制造等优势产业进行技术创新。目前，小米武汉总部的人工智能团队已独立承担了 10 余项业务的研发工作，如搭建小爱开放平台、小爱数据平台和语音评测平台等。