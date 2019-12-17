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见闻

完美世界回应裁员；柳传志将卸任联想控股董事长；腾讯上线漂流瓶功能App“灯遇交友”

2019-12-17 08:08 稿源：站长之家  0条评论
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完美世界回应裁员

昨日晚间，针对“裁员”一事，完美世界发布说明回应称，目前，双方已协商一致解除劳动合同。对于离职员工，公司的员工基金仍将提供有效的关怀与帮助。

12 月 15 日，微博名为@没你也很完美的网友反映称，自己是完美世界第三项目中心的一名职员，因身体被确诊出颈椎曲度变直，颈椎间盘突出等问题无法加班被派到新项目组，并被安排到一个曾经是吸烟室的地方工作，屋里只有自己一个人，有摄像头监控，已断掉电脑工作网，被踢出所有部门微信群，安排工作用u盘，每天纸质签收工作并要求签字，安排的工作任务量超出同部门其他同事。

完美世界

柳传志将卸任联想控股董事长

昨日，有媒体报道称，柳传志将正式卸任联想控股董事长，联想将于 12 月 18 日下午四点发布公告。

对此，联想方面回应称，关于上市公司的任何需披露事宜，均请以公司公告为准。

今年 9 月，柳传志已卸任联想控股(天津)有限公司法定代表人一职，并不再担任公司董事。

柳传志 联想

腾讯上线漂流瓶功能App“灯遇交友”

据自媒体“Tech星球”报道，近日腾讯正式推出全新匿名情感社交产品“灯遇交友”，产品定位是采用匿名的方式去记录内心真实的情感聊天产品。

“灯遇交友”像是升级版的微信漂流瓶，但“灯遇交友”会将陌生人所说的话汇集到广场里，如果用户感兴趣，可以关注对方或者点赞。

“灯遇交友”产品设计上分为“广场”、“说说话”、“发布”、“关注”、“我的”这四个功能。用户可以主动通过发布图片文字，当前还不支持发布视频类内容。

QQ截图20191217081404.jpg


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