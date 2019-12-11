快手上线教育类短视频快手青春记；视觉中国回应整改；高德地图李佳琦语音导航将在双12上线

快手上线教育类短视频“快手青春记”

据腾讯科技报道，近日，快手上线一款面向青少年的教育型视频产品“快手青春记”。资料显示，快手青春记开发商为北京快手科技有限公司，于 2019 年 12 月 5 日上线1. 0 版本。

据该APP页面主要分为趣味、心理、特长、通识、体育等细分频道。点击观看视频时，左滑会进入内容生产者主页，右滑可退出视频。此外，用户可以直接上下滑动切换视频。

数据显示，快手教育短视频作者超过 99 万，快手平台教育类短视频累计生产量达 2 亿，日均观看人数累计高达 1 亿，日均直播评论超过 2000 万。

视觉中国回应整改：不能准确预计完成时间

昨日，针对视觉中国网站违规从事互联网新闻信息服务、违规与境外企业开展涉及互联网新闻信息服务业务的合作等问题，国家网信办指导天津网信办会同江苏网信办、北京网信办约谈视觉中国网站负责人，责令立即停止违法违规行为，全面彻底整改。

对此，视觉中国表示，将不折不扣落实管理要求，以严肃认真的态度进行自查整改，即日起网站暂停服务。

昨日晚些时候，视觉中国发布公告称，截止目前，公司尚不能准确预计自查并完成的时间，公司正在按照管理要求认真、积极履行内容自查工作。网站恢复的具体时间，公司 将另行公告。

高德地图李佳琦语音导航将在双 12 上线

昨日下午，高德地图宣布，李佳琦语音导航将在双 12 当天正式上线。

11月13日，有网友因模范李佳琦口吻导航登上热搜，随后，高德地图迅速与淘宝直播和李佳琦团队联络确定合作并推进项目，这中间包括导航文案创作、录音、拍摄、声音制作等工作。

据悉，目前高德地图已上线了林志玲、岳云鹏、郭德纲、罗永浩、高晓松、《魔兽世界》等导航语音。