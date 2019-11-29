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见闻

网易与被裁员工达成和解：对涉事员工进行不同层级处分

2019-11-29 14:24 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 11月29日 消息:今日，网易发布了《关于网易前同事离职事件的处理结果》。网易称，近日，公司管理层多次与这名同事及其家属联系，当面做了诚挚的道歉和大量的沟通，双方解除了一些误会，目前已达成和解。

网易还在文中表示，在过去的几天里，公司进行了反思及采取了一些举措。目前，公司已明确各环节相应责任人，对涉事的 4 名主管和 1 名员工进行了不同层级处分。

此外，网易要求基层员工关怀必须做得更到位，除“五险一金”外，确保公司为员工额外配备的商业保险等福利；强化员工绩效考核的及时反馈机制；进一步疏通员工内部反馈渠道；在一年一度的员工满意度调查中，新增离职员工抽样访谈。

随后，这位被裁员工发文表示，已和网易已经达成了和解，网易会全力协助治疗。现在自己只有一个简单的愿望，就是平安健康，积极配合治疗，在病情得到控制后重新找一份工作。

11 月 23 日晚间，一篇名为《网易裁员，让保安把身患绝症的我赶出公司。我在网易亲身经历的噩梦!》的文章在网上传播。该文作者表示，自己是网易的一名游戏策划， 2014 大学毕业后就进入网易工作。如今自己身患重病，在绩效不差的情况下，却被公司裁员，而且在裁员的过程中遭遇逼迫、算计、监视、陷害、威胁。

对此，网易发布致歉声明称，在沟通和处理过程中，相关人员确实存在简单粗暴、不近人情等等诸多不妥行为。将继续尝试和这位前同事进行积极有效的沟通，推进事件妥善处理，也愿意为这位前同事提供一切可行的援助。

QQ截图20191129143920.jpg

以下为网易公告全文：

关于网易前同事离职事件的处理结果

近来，网易前同事离职一事，引发了社会的大量关注。在此，我们想向这位同事及其家人，以及受此影响的所有公众，再次说声抱歉。借此，也向大家同步公司最新的处理情况及改善举措：

近几日，公司管理层多次与这名同事及其家属联系，当面做了诚挚的道歉和大量的沟通，双方解除了一些误会，目前已达成和解。下一步，公司将尽最大努力，协助这位同事寻求妥善的治疗方案，帮助他渡过难关。

在处理此事的过程中，我们也听到了大量批评的声音。这是对公司的一次重大警醒。我们将直面问题，进行切实的反思和调整。

过去五天，我们的反思及举措如下，未来还将进一步完善落实：

1、深究事件发生的根源，此事暴露了公司制度在执行中出现了一些明显偏差。目前，公司已明确各环节相应责任人，对涉事的 4 名主管和 1 名员工进行了不同层级处分。同时，管理层也深刻反思，从全局角度开始审查公司各项制度的执行情况。

2、基层员工关怀必须做得更到位，除“五险一金”外，确保公司为员工额外配备的商业保险等福利为员工所熟知并落实;帮助困难员工及家属申请专项帮扶基金“易补助”(针对重疾和意外等情况)，有效减轻员工及其家庭的经济负担。

【员工了解及申请路径：公司OA系统→政策制度→人事】

3、强化员工绩效考核的及时反馈机制，在绩效复核环节中新增 360 度环评、跨部门专业评委等制衡措施，弱化主管主观评判占比，确保绩效考核更公正。

【员工复核路径：公司绩效管理系统或邮件→申诉处理】

4、进一步疏通员工内部反馈渠道，在KM平台搭建统一的意见交流及投诉平台。我们鼓励员工提出异议或投诉，公司道德委员会将独立核实调查并跟进反馈。

【员工投诉邮箱：yijian@service.netease.com】

5、在一年一度的员工满意度调查中，新增离职员工抽样访谈，将员工集中反映的问题列入年度重点改进计划，并对改进进度与结果予以公示。

【员工参与方式：每年调查启动公司群邮】

企业文化建设和制度贯彻，是一项需要时间与耐性、理性与人性的系统工程。公司有决心、有耐心，不断完善我们的管理机制和员工权益。

话不在多，更重要的是付诸行动，用事实表态。欢迎社会各界监督，提出更多好建议，帮助我们不断完善。再次感谢大家关注。

网易专项调查小组

2019 年 11 月 29 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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