网易漫画将于12月底停止服务 漫画作品已迁移至哔哩哔哩漫画

站长之家(ChinaZ.com) 11月27日 消息:近日，网易漫画发布停服公告，宣布网易漫画将于 2019 年 12 月 31 日 12 点后永久停止服务。

公开资料显示，网易漫画上线于 2015 年 8 月，原是网易旗下原创漫画平台。 2018 年 12 月 12 日晚间，B站与网易签署收购协议，对网易漫画的主要资产进行收购，其中包括APP、网站、部分漫画版权及其相关使用权益。

而从今年暑假开始，哔哩哔哩就开始将网易漫画的团队、版权、用户逐步注入B站自有漫画业务哔哩哔哩漫画。整合完毕后，网易漫画的品牌逐渐消失。

以下是官方通告原文：

亲爱的小伙伴们

网易漫画将于 2019 年 12 月 31 日 12 点后永久停止服务。

网易漫画的作品，大部分已经转移至哔哩哔哩漫画更新。请大家前往哔哩哔哩漫画APP阅读漫画。

请尽快把网易漫画账号和哔哩哔哩漫画账号进行绑定，完成资产转移和书架同步。 12 月 31 日前完成绑定的小伙伴将获得超值福利哟~

很感谢和您在网易漫画相遇，期待在哔哩哔哩漫画和您继续愉快地玩耍!