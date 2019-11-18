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火爆！华为新加坡发布会一大波人排长队为购买Mate 30

2019-11-18 16:22 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 11月18日 消息:由于美国针对禁令的原因，华为新的智能手机Mate30 系列并没有安装谷歌应用，但这似乎并不影响新加坡消费者对华为新手机的热情。

businessinsider报道，在 11 月 16 日上午，华为在新加坡正式发布Mate30 系列手机，出现了排长队购买的情况。

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据悉，Mate30 系列是自今年早些时候美国颁布禁令以来，第一款没有安装谷歌应用的华为手机。Mate30 系列并未安装Google Play，而是以华为AppGallery为特色，并运行华为EMUI10。

尽管一些专家担心会有安全问题，但在新加坡313@Somerset举行的为期一天的发布会上，仍有 200 多人排长队购买手机，华为还在之前的声明中表示，每个客户只能购买一部手机。据悉，华为Mate 30 售价 948 新元，Mate 30 Pro版售价 1298 新元。

其中，有一名男子排了 11 个小时的队，只是为了给妻子买电话。据称，该男子在发布会前一天晚上 11 点就开始排队到第二天 10 点发布会，该男子称，他的妻子喜欢华为手机高质量摄像头。还有另外一位排队的消费者认为，手机无法访问谷歌应用并没有影响，手机的功能更为重要。

根据华为公司的一份媒体声明，那些在路演期间购买Mate30 系列的用户可以获得“特殊和独家的礼包”。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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