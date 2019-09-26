工信部：12月1日起实体渠道办理电话入网要人像对比

站长之家(ChinaZ.com) 9月26日 消息:今日，工信部发文称，为依法推进电话用户实名登记管理，切实维护公民在网络空间的合法权益，有效适应防范治理电信网络诈骗等工作面临的新形势、应对新挑战，近期，工业和信息化部办公厅印发了《关于进一步做好电话用户实名登记管理有关工作的通知》，指导电信企业扎实开展电话用户实名登记工作，夯实网络诚信体系建设基础。

一是为确保电话入网环节人证一致，创新运用人工智能等技术手段，要求电信企业自2019年12月1日起在实体渠道全面实施人像比对技术措施，人像比对一致后方可办理入网手续。

二是深入防范治理二次倒卖电话卡，各电信企业应于2019年11月底前，完善电信服务协议条款，明确用户不得二次转售、倒卖电话卡，并充分运用海报、广告、短信等多种方式积极开展宣传提醒，引导用户至正规营业场所购买电话卡。

三是积极防范用户名下不知情办卡，要求电信企业自2019年12月1日起通过自有营业厅向用户提供查询名下手机号码的服务，对用户提出存在异议的手机号码应立即组织核查和处理，切实维护群众合法权益。