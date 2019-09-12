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苹果耳机设备Q2出货量增长惊人 占50.2%的市场份额

2019-09-12 15:45 稿源：站长之家  0条评论
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airpod,苹果无线耳机

站长之家(ChinaZ.com) 9月12日 消息:patentlyapple报道，7月底，库克在苹果 2019 年第三财政季度总结中指出，苹果在可穿戴设备领域取得了绝对的爆发式增长，增长速度远远超过50%。库克后来还表示，“将继续看到对AirPods巨大的需求，如果把过去四个季度的数据加起来，苹果可穿戴设备业务现在占财富 500 强公司的60%以上。”

根据IDC近日发布 的报告显示， 2019 年第二季度全球可穿戴设备出货量增长了85.2%，总出货量为 6770 万台。耳戴式设备(hearables)是增长最快的类别之一，该季度占可穿戴设备总市场的46.9%，高于去年同期的24.8%。

IDC进一步指出，“苹果在这一季度占据了50.2%的市场份额，引领了耳机产品市场。在新款产品如新款AirPods和Beats系列助推下，苹果耳机产品较去年增长218.2%。

随着iPhone业务面临挑战，苹果的可穿戴设备业务，尤其是AirPods越来越受欢迎，或许将使苹果产品再次成为行业的新标准。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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