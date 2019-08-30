三星Galaxy Note 10+速度测试击败iPhone XS Max

站长之家(ChinaZ.com) 8月30日 消息:前不久，三星正式发布了Galaxy Note 10+ ，不少人会感兴趣比起苹果iPhone XS Max，哪个设备运行速度更快。

注：图片来自PhoneBuff测试截图

据cultofmac报道，经过实际使用测试发现，三星这款新机比苹果已经发布了一年的 iPhone XS Max更快。由于新的安卓模式几项改进帮助三星的新旗舰手机有了更大的突破。

当然，苹果即将推出自己的新旗舰手机，到时候再拿来跟三星新机作比较才是一个更公平的测试。

根据PhoneBuff的测试，其在上述两款手机分别同时同样的APP并执行任务，以此观察二者的加载速度。PhoneBuff称，虽然三星Note 10+和Galaxy S10+搭载同样的骁龙855 处理器，但具备更快的UFS 3. 0 存储速度。

值得一提的是， iPhone XS Max是 2018 年的型号，预计苹果将在下个月推出iPhone 11，其搭载的苹果A13 处理器据称比安卓设备任何可用的任何芯片都要快。此外，该测试中的苹果手机运行的是iOS 12，而不是iOS 13。