“扫一扫”分享到微信

见闻

三星Galaxy Note 10+速度测试击败iPhone XS Max

2019-08-30 15:48 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 8月30日 消息:前不久，三星正式发布了Galaxy Note 10+ ，不少人会感兴趣比起苹果iPhone XS Max，哪个设备运行速度更快。

image.png

注：图片来自PhoneBuff测试截图

cultofmac报道，经过实际使用测试发现，三星这款新机比苹果已经发布了一年的 iPhone XS Max更快。由于新的安卓模式几项改进帮助三星的新旗舰手机有了更大的突破。

当然，苹果即将推出自己的新旗舰手机，到时候再拿来跟三星新机作比较才是一个更公平的测试。

根据PhoneBuff的测试，其在上述两款手机分别同时同样的APP并执行任务，以此观察二者的加载速度。PhoneBuff称，虽然三星Note 10+和Galaxy S10+搭载同样的骁龙855 处理器，但具备更快的UFS 3. 0 存储速度。

值得一提的是， iPhone XS Max是 2018 年的型号，预计苹果将在下个月推出iPhone 11，其搭载的苹果A13 处理器据称比安卓设备任何可用的任何芯片都要快。此外，该测试中的苹果手机运行的是iOS 12，而不是iOS 13。

image.png

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

红魔3S 红魔手机 红魔3S游戏手机 努比亚

努比亚红魔 3S 电竞游戏手机将于 9 月 5 日上海发布：升级骁龙 855 Plus

· 红魔3S 红魔手机 红魔3S游戏手机
滴滴 滴滴顺风车 滴滴出行

乐清滴滴顺风车杀人案被告人被执行死刑

· 滴滴 滴滴顺风车 滴滴出行
谷歌图片 图片搜索 谷歌搜索

啥情况？谷歌图片悄悄移除“精确尺寸”搜索过滤器

· 谷歌图片 图片搜索 谷歌搜索
AI AI芯片 芯片 人工智能

2018年中国AI芯片市场规模达80.8亿元 同比增长50.2%

· AI AI芯片 芯片
扫码乘车 手机支付 移动支付

男子乘公交不懂电子支付将手机投钱箱 网友：这才是真手机支付

· 扫码乘车 手机支付 移动支付
马化腾 王者荣耀 AI 人工智能

王者荣耀AI已经自学到职业水平 网友：要开启AI陪玩业务了吗？

· 马化腾 王者荣耀 AI
运营商 基站 网络

运营商装基站被投诉后再拆除 网友：业主喜提“零辐射”小区

· 运营商 基站 网络
蚂蚁森林 手机 支付宝 减肥

280斤小伙玩手机减肥110斤 秘诀竟是蚂蚁森林

· 蚂蚁森林 手机 支付宝
贝索斯 亚马逊 亚马逊雨林 全球网友喊话贝索斯去救火

全球网友喊话贝索斯去救火：你是首富，还以亚马逊命名公司

· 贝索斯 亚马逊 亚马逊雨林
主播 直播 网络直播

00后做直播40天挣2万：称重要的是认同感不是钱

· 主播 直播 网络直播
查看更多
﻿

编辑推荐

马云：现在农村姑娘陪嫁是一家淘宝店

[见闻]· 08月30日

买哪个？三星Note 10+速度测试击败iPhone XS Max

[见闻]· 08月30日

乐清滴滴顺风车司机杀人案被告人被执行死刑

[见闻]· 08月30日

聚划算“官宣”99划算节玩法，活动日瓜分五亿现金

[要闻]· 08月30日

啥情况？谷歌图片悄悄移除“精确尺寸”搜索过滤器

[见闻]· 08月30日

真手机支付！男子乘公交不懂电子支付将手机投钱箱

[趣咖]· 08月30日

2018年中国AI芯片市场规模达80.8亿元 同比增长50.2%

[见闻]· 08月30日

谷歌扩大安全奖励项，覆盖Play商店下载量超过1亿APP

[见闻]· 08月30日