微信公众号后台升级“单篇文章数据分析” 新增阅读完成率等功能

站长之家(ChinaZ.com) 8月29日 消息:据自媒体“晓程序速报”报道，微信对“单篇文章数据分析”进行了全面升级更新，新增了分享转化率、阅读完成率等多项数据跟踪记录。点击 后台首页-已群发文章-数据统计 ，或者点击 菜单栏-内容分析-单篇群发-详情，就能够进入新版的“单篇文章数据分析”页面。

新版的“单篇文章数据分析”新增了引导关注数功能，运营者可直接得知推送的文章吸引了多少新粉。此外，新版后台还新增了触达转化比、阅读完成情况等功能。

通过“触达转化比”运营者可得知文章触达了多少用户，「送达转化」包含送达人数、阅读数及二者比率。「分享转化」包含阅读量、首次分享次数，以及二者之比;总分享次数、分享产生的阅读总数，以及二者之比。

阅读完成情况分为：跳出比例与仍读比例。跳出比例，可以间接帮助运营者衡量文章的内容质量。跳出比例 = 跳出人数/总阅读数。如果跳出率过高，大概率说明标题起的好，但内容质量较差。仍读比例，可以用于直接衡量文章对读者的吸引程度。仍读比例 = 仍读人数/总阅读数。在100%处，“仍读”的人数越多，说明文章的吸引力越大。