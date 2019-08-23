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三大运营商上半年日均赚4.24亿元 净利达768亿元

2019-08-23 08:44 稿源：站长之家  0条评论
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运营商

站长之家(ChinaZ.com) 8月23日 消息:据中新网报道，近日，三大运营商均发布了上半年业绩。经统计，上半年，三大运营商共净利768. 49 亿元，平均日赚约4. 24 亿元。

其中，中国移动上半年营收3894. 27 亿元，同比下降0.6%;净利润560. 63 亿元，同比下降14.6%。 中国联通上半年营收1449. 54 亿元，同比下降2.8%;净利润68. 77 亿元，同比增长16.3%。中国电信上半年营收1904. 88 亿元，同比增长2.8%;净利润139. 09 亿元，同比增长2.5%。

用户数方面，中国移动用户数达9. 35 亿户，净增 998 万户。其中4G用户数为7. 34 亿户，净增 2113 万户。中国联通移动出账用户净增 932 万户，总数达到3. 2 亿户。其中4G用户净增 1901 万户，总数接近2. 4 亿户。中国电信移动用户达到3. 23 亿户，净增 2048 万户。其中4G用户达到2. 66 亿户，净增 2371 万户。

流量方面，中国移动4G用户月均使用流量达7.1GB，同比增长132.5%。中国电信手机上网流量实现翻番，4G用户月均使用流量达到7.3GB。中国联通用户月均使用流量也达到约7GB。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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