网易云音乐被下架后 官方辟谣：卸载重装网易云音乐可以得会员是谣言

站长之家(ChinaZ.com) 7月2日 消息:继6月29日网易云音乐、喜马拉雅、荔枝FM、企鹅FM四款音乐APP被传下架，在各大安卓应用商店无法搜索到之后，今天有媒体报道，这四款APP在苹果App store也已经无法搜索到。

目前，网易云音乐等平台均未对下架事件进行解释说明。值得注意的是，对于已经下载网易云音乐APP的用户仍然可正常使用。



随着网易云音乐的下架，网上有谣言称，网易云音乐因内部原因下架重新整治，卸载重装网易云音乐可以免费获得三个月会员。对于如此荒诞的谣言，网易云音乐官方微博晚上辟谣表示，这个所谓的“卸载重装网易云音乐可以得会员”是谣言，请大家不要上当，也不要传播谣言。网易云音乐保留采用法律手段追究造谣及恶意传谣者责任的权利。

值得一提的是，6 月 28 日，网信办发布信息称，首批对吱呀、Soul、语玩、一说FM等 26 款传播历史虚无主义、淫秽色情内容的违法违规音频平台，分别采取了约谈、下架、关停服务等阶梯处罚，对音频行业进行全面集中整治。网信办认为，网络音频平台的这些违法违规行为，严重破坏网络生态，对青少年的健康成长带来恶劣影响。