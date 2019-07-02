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见闻

滴滴总裁柳青：滴滴顺风车很快将与外界沟通安全问题

2019-07-02 16:25 稿源：站长之家  0条评论
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滴滴

站长之家(ChinaZ.com) 7月2日 消息:今日，滴滴出行在北京总部举办安全主题媒体开放日，在被问及顺风车何时重启时，滴滴总裁柳青表示，顺风车产品是环保的，能够解决很大的出行痛点，也很有技术属性。同时也存在更大的安全痛点。目前滴滴顺风车团队也在规划如何让产品更安全，同时这也更需要共建共治，滴滴很快也将举办开放日与外界沟通顺风车的安全体系问题。

此外，在会上，滴滴首席出行安全官侯景雷透露，今年滴滴网约车将投入 20 亿元安全费用提升整体安全层级。此外滴滴已经设置 2548 名安全管理人员，制定了 19 项安全制度，共有 2100 万人次驾驶员接受安全培训并通过了考试。

今年 4 月，滴滴顺风车负责人张瑞表示，滴滴顺风车在整改期间，加大了客服资源投入，提高客服处置能力，并加强了顺风车用户准入信息筛查，杜绝人车不符。此外，滴滴还组建了7x24 小时的应急指挥中心，为突发事件提供全方位支持，同时成立“警方调证对接工作组”并优化调证流程。在被问及何时重新上线时，滴滴方面回应称，目前顺风车仍然在全力投入安全整改中，暂无具体上线时间表。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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