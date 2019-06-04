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汽车金融平台“百金贷”宣布良性退出网贷业务

2019-06-04 17:10 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 6月4日 消息:昨日，汽车金融平台百金贷发布通知宣布良性退出网贷业务。百金贷称， 2018 年下半年网贷行业集中性暴雷，爆发了大规模的雷潮，行业不确定性风险剧增，为最大限度保障所有出借人的利益，百金贷股东经慎重考虑后，决定在 2019 年 6 月 3 日起，启动良性退出网贷业务计划。

百金贷表示，经过资产盘点、资产清收后，平台整体存量本金兑付工作将最晚不超过 15 个月内完成。在此期间，出借人所出借资金的利息部分将按照年化6%重新计算，在 2020 年 11 月 30 日完成全部结算。

据此前网贷之家不完全统计，截至目前P2P网贷行业问题停业转型平台已达 5649 家，而新增平台从 2018 年 8 月份就已停滞。至今已有 10 个月未有新增平台上线。预计 2019 年底运营平台数或将跌至 300 家至 500 家。

资料显示，百金贷平台自 2014 年 12 月 24 日上线以来，截至 2019 年 6 月 2 日正式运营了 1630 天。百金贷平台自上线以来，一直坚持深耕互联网细分领域“汽车金融”业务。

QQ截图20190604171457.jpg

以下为百金贷通知全文：

尊敬的百金贷出借人：

百金贷平台自 2014 年 12 月 24 日上线以来，截至 2019 年 6 月 2 日正式运营了 1630 天。在运营发展期间，百金贷作为国内“实业+金融科技”的先行者，平台自上线以来，一直坚持深耕互联网细分领域——“汽车金融”业务，积极与国内外知名汽车服务公司、汽车租赁公司、汽车厂商开展战略合作，不断开展业务创新，并将传统汽车金融与金融科技手段相结合，打造具有鲜明特色的创新型互联网金融模式。

网贷行业经过多年快速发展，随着监管政策影响及备案时间尚未有准确消息，随之进入 2018 年下半年后，网贷行业集中性暴雷，爆发了大规模的雷潮，行业不确定性风险剧增，为最大限度保障所有出借人的利益，百金贷股东经慎重考虑后，决定在 2019 年 6 月 3 日起，启动良性退出网贷业务计划。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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