2019全球零售品牌75强：阿里品牌价值1312亿美元排第二

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站长之家(ChinaZ.com) 5月27日 消息:近日，世界零售大会在荷兰阿姆斯特丹开幕，会上，WPP与凯度联手发布了 2019 年BrandZ全球零售品牌 75 强榜单。



榜单显示，亚马逊以同比增长91%共3155. 05 亿美元的品牌价值荣登榜首，紧随其后的则是阿里巴巴和麦当劳，二者品牌价值分别为1312. 46 亿美元和1303. 68 亿美元。

值得一提的是，阿里巴巴、京东和苏宁易购继续成为上榜的“唯三”中国品牌。京东排名14，苏宁名列第57。

据悉，BrandZ独有的品牌价值评估模型结合了彭博社的市场数据统计和全球 370 多万次消费者访谈，涵盖 50 多个市场的超过16. 6 万个不同品牌。BrandZ全球零售品牌 75 强榜单覆盖的品类包括纯零售(超市、电子商务、百货商店、便利店等)、奢侈品、服装和快餐品牌。

以下为2019年BrandZ全球零售品牌10强：

2019 年排名 品牌 2019 年品牌价值(亿美元) 品类 2018 年排名 1 亚马逊 3155 纯零售 1 2 阿里巴巴 1312 纯零售 3 3 麦当劳 1304 快餐 2 4 家得宝 535 纯零售 5 5 耐克 474 服装 7 6 路易威登 472 奢侈品 6 7 星巴克 459 快餐 4 8 香奈尔* 370 奢侈品 N/A 9 沃尔玛 368 纯零售 8 10 爱马仕 310 奢侈品 9



