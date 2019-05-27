2019全球零售品牌75强：阿里品牌价值1312亿美元排第二
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站长之家(ChinaZ.com) 5月27日 消息:近日，世界零售大会在荷兰阿姆斯特丹开幕，会上，WPP与凯度联手发布了 2019 年BrandZ全球零售品牌 75 强榜单。
榜单显示，亚马逊以同比增长91%共3155. 05 亿美元的品牌价值荣登榜首，紧随其后的则是阿里巴巴和麦当劳，二者品牌价值分别为1312. 46 亿美元和1303. 68 亿美元。
值得一提的是，阿里巴巴、京东和苏宁易购继续成为上榜的“唯三”中国品牌。京东排名14，苏宁名列第57。
据悉，BrandZ独有的品牌价值评估模型结合了彭博社的市场数据统计和全球 370 多万次消费者访谈，涵盖 50 多个市场的超过16. 6 万个不同品牌。BrandZ全球零售品牌 75 强榜单覆盖的品类包括纯零售(超市、电子商务、百货商店、便利店等)、奢侈品、服装和快餐品牌。
以下为2019年BrandZ全球零售品牌10强：
2019 年排名
品牌
2019 年品牌价值(亿美元)
品类
2018 年排名
1
亚马逊
3155
纯零售
1
2
阿里巴巴
1312
纯零售
3
3
麦当劳
1304
快餐
2
4
家得宝
535
纯零售
5
5
耐克
474
服装
7
6
路易威登
472
奢侈品
6
7
星巴克
459
快餐
4
8
香奈尔*
370
奢侈品
N/A
9
沃尔玛
368
纯零售
8
10
爱马仕
310
奢侈品
9
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