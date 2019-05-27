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2019全球零售品牌75强：阿里品牌价值1312亿美元排第二

2019-05-27 17:11 稿源：站长之家  0条评论
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阿里巴巴(1)

图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月27日 消息:近日，世界零售大会在荷兰阿姆斯特丹开幕，会上，WPP与凯度联手发布了 2019 年BrandZ全球零售品牌 75 强榜单。

榜单显示，亚马逊以同比增长91%共3155. 05 亿美元的品牌价值荣登榜首，紧随其后的则是阿里巴巴和麦当劳，二者品牌价值分别为1312. 46 亿美元和1303. 68 亿美元。

值得一提的是，阿里巴巴、京东和苏宁易购继续成为上榜的“唯三”中国品牌。京东排名14，苏宁名列第57。

据悉，BrandZ独有的品牌价值评估模型结合了彭博社的市场数据统计和全球 370 多万次消费者访谈，涵盖 50 多个市场的超过16. 6 万个不同品牌。BrandZ全球零售品牌 75 强榜单覆盖的品类包括纯零售(超市、电子商务、百货商店、便利店等)、奢侈品、服装和快餐品牌。

以下为2019年BrandZ全球零售品牌10强：

2019 年排名

品牌

2019 年品牌价值(亿美元)

品类

2018 年排名

1

亚马逊

3155

纯零售

1

2

阿里巴巴

1312

纯零售

3

3

麦当劳

1304

快餐

2

4

家得宝

535

纯零售

5

5

耐克

474

服装

7

6

路易威登

472

奢侈品

6

7

星巴克

459

快餐

4

8

香奈尔*

370

奢侈品

N/A

9

沃尔玛

368

纯零售

8

10

爱马仕

310

奢侈品

9


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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