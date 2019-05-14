网易腾讯游戏获批；​微信：朋友圈晒打卡属于违规行为；京东以3.76亿元投资新宁物流

广电总局发布进口网游审批信息 网易腾讯游戏获批

昨日，广电总局发布了 2019 年进口网络游戏审批信息，其中，网易的《遇见逆水寒》《迷室3》和腾讯控股的《冠军盛典》《艾兰岛》获得版号，此次获得版号游戏总数为 22 个。

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微信：朋友圈晒打卡属于违规行为

昨日，微信安全中心发文称，近期，某些公众号、App软件等主体通过以返学费、送实物等方式，利诱微信用户分享其链接(包括二维码图片等)到朋友圈打卡，违反了《微信外部链接内容管理规范》。

对此，微信团队将对上述行为进行如下处理：

包括但不限于停止链接内容在朋友圈继续传播、停止对相关域名或IP地址进行访问，封禁相关开放平台帐号或应用的分享接口; 对重复多次违规及对抗行为的违规主体，将采取阶梯式处理机制，包括但不限于下调每日分享限额、限制使用微信登录功能接口、永久封禁帐号、域名、IP地址或分享接口; 对涉嫌使用微信外挂并通过微信群实施诱导用户分享的个人帐号，将根据违规严重程度对该微信帐号进行阶梯式处罚。

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京东以3. 76 亿元投资新宁物流

昨日，新宁物流发布公告称，近期与京东物流签署战略合作协议，并获其3. 76 亿元战略投资。双方拟重点在"车联网/货联网""智能仓储""供应链解决方案"等领域开展深度合作，特别是搭建车联网大数据应用平台，计划将实现管控车辆总数超过 200 万台。

此次合作，双方将进一步整合产业优势及资源，拟从场景入手，综合多种物联传感及网络技术，建设车联网/货联网的大数据平台，并实现"知车/管车，知货/管货";通过算法强化资源匹配，从而最终实现物流场景的效率提升和成本优化。

在此之前，新宁物流曾发布公告称，正在筹划股权转让等事宜，拟将持有的部分股份转让给宿迁京东振越企业管理有限公司。预计本次协议转让所涉及的股权比例不超过公司总股本的10.00%。

今年 2 月，京东X事业部与新宁物流达成合作，依托自身在无人仓方面的技术实力和高性价比解决方案，为苏州新宁物流智能化技改项目提供由无人设备和WCS系统组成的全流程定制集成解决方案设计与实施服务。

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